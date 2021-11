Nødetatene på plass ved Tignes mandag.

En siktet etter brann på bensinstasjon - politiet får bistand fra Kripos

En mann er pågrepet på en boligadresse i Ringsaker etter brannen på en bensinstasjon i Ringsaker.

Av Ida Lokland

Publisert: Nå nettopp

Mandag morgen begynte det å brenne på en bensinstasjon i Bryggevegen på Tingnes i Ringsaker. Tre personer ble skadet i brannen og ble sendt til sykehus.

Politifaglig etterforskningsleder Trond Blikstad sier til VG tirsdag ettermiddag at to personer er utskrevne fra sykehus. En tredje person, som ble sendt til Haukeland Universitetssykehus, er stabil og skal etter forholdene ha det bra.

En mann er pågrepet i saken, siktet for å ha forårsaket brannen. Mannen er siktet etter straffelovens paragraf 355, som omhandler fremkalling av fare for allmennheten.

Ble pågrepet hjemme

Den siktede mannen skal ha hatt tilknytning til stedet, opplyser politiet i en pressemelding.

– Mannen ble pågrepet hjemme på en adresse i Ringsaker i natt. Vi mistenker at han har noe med brannstiftelsen å gjøre. Noen detaljer utover det kan vi ikke si noe om, sier Trond Blikstad.

Den siktede mannen sitter nå i avhør. Blikstad opplyser at det hele tiden blir vurdert om når han vil fremstilles for varetektsfengsling, og at det eventuelt blir onsdag formiddag.

Får bistand fra Kripos

Politiet har iverksatt etterforskning av brannen og får blant annet bistand fra Kripos.

– Kripos bistår med brannhund i forbindelse med de kriminaltekniske undersøkelsene som eksempelvis brennbare væsker, sier Blikstad.

Det var brannvesenet som meldte om brannen til politiet klokken 07.14.

Fylkesvei 1706 ved Tingnes på Nes var stengt på grunn av brannen, men er nå åpnet igjen.

Politiet ønsker tips fra personer som har gjort observasjoner eller har informasjon i saken.