Krever endringer i strømstøtten - dette kan det bety for deg

Regjeringen skal snarlig behandle forlengelse av strømstøtten. Budsjettpartner SV er ikke fornøyd og vil har forsterkninger for å støtte planen.

Av Bjørn Haugan

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Regjeringen offentliggjorde 10. mars at de vil videreføre strømstøtten til mars neste år.

Hovedgrepet er at staten dekker 80 prosent av strømprisen når den er over 70 øre per kilowattime i snitt for en måned.

– Vi ønsker en mer sosial strømstøtte. – Det vil gi større støtte til dem med lavt forbruk. Vi vet at det er folk med lave inntekter som har lavt forbruk, så det gir en god sosial profil.

Slik er SVs modell:

Staten skal dekke 100 prosent av en strømpris på over 50 øre per kilowattime (kWh) for de første 1000 kWh du bruker i løpet av én måned.

Deretter dekkes 80 prosent støtte for de neste 2000 kwh som brukes i måneden

Lysbakken sier partiet også er opptatt av å forlenge ordningen med forsterket bostøtte.

50000 personer som fikk bostøtte for desember, januar eller februar, fikk i tillegg ekstra støtte til strøm. For desember var støtten på 1500 kroner, mens for januar og februar 2500 kroner. I tillegg fikk man 150 kr for hver ekstra person i husstanden.

– Vi krever også at bostøtten og den økte sosialhjelpen forlenges like lenge som strømstøtten til alle husstander, altså ut mars neste år, sier Lysbakken.

USIKKER: Audun Lysbakken er usikker på kostnadene ved kravene ha fremmer, men anslår at det kan dreie seg om milliardbeløp i måneden.

– Hvor mye koster forlengelsen til mars neste år og hvor mye koster de påplussningene dere foreslår?

– Det kan dreie seg om milliardbeløp i måneden. Men det vet vi ikke fordi det er utviklingen i strømprisen som avgjør.

– Hvis dere ikke får gjennomslag for deres endringer, vil dere likevel stemme for regjeringens forslag?

– Det har nå vært en høringsrunde, så skal regjeringen komme med sin innstilling. Vi håper de lytter til våre innspill før de innstiller. Hvis de ikke gjør det, skal vi forhandle i Stortinget. Jeg skal ikke foregripe de forhandlingene, men regner med at de vil se de positive sidene ved vår forsterkning.

– Bør stoppe opp

Han legger til at de lenge har ment at ordningene må forsterkes når de forlenges.

– Når det er behov for å forlenge strømstøtten, bør vi stoppe opp: Det er nødvendig at ordningen blir mer sosialt rettferdig og det kan vi nå sikre.

Han sier at folk må være obs på at inntektsgrensen for enslige nå er høyere enn minste uføretrygd.

– Du kan derfor ha krav på bostøtte nå, selv om du tidligere har fått avslag på grunn av for høy inntekt.

MAKS: Lysbakken ønsker utredning av makspris.

SV-lederen sier at de også må få på plass et system som sikrer lavere strømpriser på sikt.

– Vi må endre systemet slik at vi ikke blir avhengig av strømstøtte i årene som kommer, blant annet må vi endre systemet for omsetning av strøm, utrede makspris og to-prissystemer og lage handlingsplan for energieffektivisering og produksjon av mer strøm.

Gir ikke løfte om støtte

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier regjeringen jobber med å utarbeide en proposisjon til Stortinget om forlengelse av strømstønadsordningen i ett år.

– For at folk skal være sikre på at forlengelsen av ordningen skal gjelde allerede fra april, utformer vi proposisjonen i tråd med det vi har varslet. Ordningen skal bidra til å redusere kostnadene når prisene er ekstraordinært høye, og på den måten gi folk bedre forutsigbarhet og trygghet for egen økonomi.

NO: Terje Aasland (Ap) avviser forslaget om toprissystem.

Han avviser et av forslagene til Lysbakken.

– Når det gjelder forslaget om toprissystem, så har tidligere utredninger vist at det ikke er et treffsikkert tiltak. Et slikt system vil ikke nødvendigvis treffe de som trenger det mest.

– Enig

Han legger til:

– Det er ulike grunner til at folk har et høyt strømforbruk, og derfor har vi valgt et system som behandler alle likt og der alle får dekket en andel av strømregningen opp til et månedlig forbruk på 5000 KWh, sier den nye olje- og energiministeren.

– For øvrig er jeg enig med Lysbakken i at vi må jobbe målrettet med å finne gode løsninger som bidrar til å forhindre de verste pristoppene i fremtiden. Vi trenger mer stabile og forutsigbare priser som trygger folk og tjener samfunnet.