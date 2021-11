NYE ANBEFALINGER: Folkehelseinstituttet (FHI) har nå valgt å anbefale innkjøp av ny medisin til bruk mot coronaviruset.

FHI anbefaler innkjøp av ny coronamedisin: − Gode nyheter

Så langt har helsemyndighetene vært skeptiske til antivirale medikamenter i kampen mot corona. Nå kan Norge følge etter flere asiatiske land og vil trolig snart kunne behandle pasienter med ny, lovende medisin.

Publisert: Nå nettopp

– Dette er gode nyheter i den situasjonen vi er i nå. Vi trenger alle verktøyene vi kan få i verktøykassen vår nå, selv om vaksiner fortsatt er det eneste som kan løse denne pandemien, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket.

Søndag formiddag publiserte Folkehelseinstituttet (FHI) en risikovurdering av omikronvarianten. Her skriver de at de anbefaler at det kjøpes inn nye legemidler mot covid-19.

I en e-post til VG opplyser FHI-overlege Preben Aavitsland at det dreier seg om de antivirale legemidlene Paxlovid og Lagevrio.

– Dersom eldre blir smittet, kan de ved hjelp av disse legemidlene redusere sin risiko for alvorlig sykdomsforløp. Disse midlene vil høyst sannsynlig virke også på omikronvarianten, sier han.

Info Slik fungerer antivirale medikamenter Virus kjennetegnes ved at det først «blir levende» og multipliserer seg når molekylet kommer inn i den menneskelige cellen.

Virustypen som forårsaker luftveisinfeksjoner, slik som covid-19, kalles RNA-virus. Viruset bruker RNA-polymerase i cellen til å formere seg.

Antivirale medikamenter som Avigan hemmer RNA-virusets evne til å formere seg inne i cellen, fordi det lager en falsk byggestein til RNA-polymerasen. Vis mer

Fagdirektør Madsen forklarer at medisinen virker ved å hindre viruset i å formere seg, og på den måten forebygger den alvorlig sykdom.

Det kan få ned tallet på alvorlig syke og dermed lette presset på helsevesenets intensivavdelinger.

– Medisinen skal tas så fort som overhodet mulig, helst rett etter at en pasient har fått diagnosen og innen fem dager. Det er en ganske enkel kur, med fire tabletter to ganger daglig i fem dager, sier Madsen.

I sin forrige risikovurdering 17. november skriver Folkehelseinstituttet at pressemeldinger fra selskapene Pfizer og Merck indikerer at disse legemidlene kan minske risikoen for sykehusinnleggelse med opptil 90 prosent hos uvaksinerte risikopasienter som starter behandlingen tidlig i sykdomsforløpet.

Risikogruppen og eldre vil trolig prioriteres

Legemidlene vil trolig bli godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter og tilgjengelige i Norge i løpet av få måneder.

Madsen tror og håper at de vil være godkjent innen jul – og forsikrer at det jobbes på spreng for å få det til. Hvis disse medisinene blir godkjent, er det legemiddelverket som vil stå for bivirkningsovervåkningen.

– Hvem som skal prioriteres til å få medisinen, er det Helsedirektoratet og FHI som avgjør, men det er klart at det kan tenkes at den som vil få tilbud om denne medisinen er de som har høy risiko for alvorlige forløp, sier Madsen.

I første omgang vil derfor slik behandling sannsynligvis være aktuell for eldre pasienter og enkelte grupper med definerte sykdommer/tilstander som gir økt risiko for alvorlig sykdomsforløp og død av covid-19.

Disse kan ha en risiko på 5–10 % for sykehusinnleggelse og utgjør minst en tredel av de innlagte. Behandlingen kan derfor få betydelig innvirkning på epidemiens sykdomsbyrde.

FAGDIREKTØR I LEGEMIDDELVERKET: Dersom medisinen fungerer så godt som de kliniske testene har vist, tror Steinar Madsen dette vil få ned tallet på alvorlig syke og dermed lette presset på helsevesenets intensivavdelinger.

Ble tatt i bruk i flere land for lenge siden

Land som Kina, India og Japan behandler coronasmittede pasienter med antivirale medikamenter, som for eksempel av typen Avigan – også kalt Favipiravir. Denne typen medikamenter har lenge blitt brukt generelt mot luftveisvirus og influensa i flere asiatiske land.

Den norske legen Peter Dvergsdal tok til orde for at Norge skulle kjøpe slike legemidler allerede tidlig i pandemien.

– Norge må være forberedt på epidemi. Da er det medikamentbehandling som gjelder, sa Dvergsdal til VG i mars 2020.

Da mente Legemiddelverket at det ikke finnes tilstrekkelig, vitenskapelig grunnlag for å anbefale medisinen nå.

– Hvorfor har vi ikke tatt denne i bruk før nå?

– Det er masse legemidler som har vært forsøkt i Asia, men vi forholder oss til de legemidlene som brukes i Europa og som har søkt gjennom EMA. Det handler også om hvor effektiv medisinen er, svarer fagdirektør Madsen.

Han mener at de som har vært brukt der, har ikke vært spesielt effektive – og påpeker at det fortsatt i dag er flere usikre faktorer knyttet til bruken.

– Hvor effektiv er medisinen i praksis, utenom kliniske forsøk? Hva er bivirkningene? Vil det medføre resistens? Viruset forandrer seg, og legemidlene kan få mindre effekt. Det betyr at vi må være nøye med overvåkningen, avslutter Madsen.