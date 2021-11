NY PRAKSIS: Stortingrepresentanter blir møtt med nye krav fra Skatteetaten, fremgår det av et brev VG har fått innyn i.

Stenger «gutterommet» for stortings- representanter og regjerings- medlemmer

Skatteetaten endrer praksis og vil ikke lenger la politikere få skattefri pendlerbolig dersom de er folkeregistrert på «gutterommet» hos foreldrene.

Av Eiliv Frich Flydal

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det fremkommer av korrespondanse mellom Stortingets advokater i Grette og Skatteetaten som VG har fått innsyn i.

Grette har fått oppdraget av Stortinget med å utrede både regelverket og pendlersaker blant representantene.

– Det er ikke noe grunnlag i regelverket for at stortingspolitikerne skal behandles annerledes enn andre i dette tilfellet, sier seksjonssjef Lene Marie Ringså i juridisk avdeling i Skattedirektoratet til VG.

Dermed får representantene nye krav til hvordan de er bosatt på hjemstedet, om de vil unngå skatt på stortingsleilighet. Hun opplyser til VG at dette også gjelder regjeringsmedlemmer.

Registrert på «gutterom»

Aftenposten avslørte i høst at daværende KrF-leder og Barne- og likestillingsminister Kjell Ingolf Ropstad i årevis fikk gratis og skattefri pendlerbolig fra Stortinget, fordi han var folkeregistrert på «Gutterommet» hos foreldrene i Agder.

Etter hvert laget han også en avtale om å dekke noen av utgiftene til foreldrenes eiendom, for å slippe skatt på pendlerboligen i Oslo.

Ropstad gikk av både som statsråd og partileder kort tid etter avsløringen.

GIKK AV» Tidligere KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

Det er flere spesialbestemmelser for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. Blant annet får de beholde hjemstedet som folkeregistrert adresse også dersom de jobber og oppholder seg mesteparten av året i Oslo i pendlerboligen.

To krav

Etatens innskjerping betyr at de heretter må følge skattereglene for pendlerbolig på linje med andre. Endringen fikk virkning fra og med den nye stortingsperioden i høst.

– Det er normalt to krav for å få skattefri pendlerbolig: At man hjemme bor i en selvstendig boenhet og at man er i en merkostnadssituasjon, sier Ringså.

SEKSJONSSJEF: Lene Marie Ringså i Skatteetate

Når man er folkeregistrert på «gutte- eller pikerommet» hjemme i boligen til foreldrene har man ikke en selvstendig boenhet der.

Med den nye praksisen fra Skatteetaten hjelper det heller ikke om man skulle velge å avtale en leie eller en andel av fellesutgiftene, for å være registrert på rommet. Det regnes uansett ikke som en egen boenhet.

Skjerper praksisen

– Skatteetaten velger å skjerpe praksisen i disse tilfellene. Skatteetaten har foretatt en ny vurdering av grunnlaget for denne praksisen, og denne viser at vi ikke lenger finner dekning for denne tolkningen i regelverket, sier Ringså.

– Endringen gjelder også for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere som har pendlerbolig fra arbeidsgiver, sier Ringså.

Omfattende korrespondanse

Det fremgår av korrespondansen at Stortingets advokater og Skattedirektoratet hadde møte 1. oktober for å gå gjennom regelverket.

I etterkant har de hatt en omfattende e-postkorrespondanse.