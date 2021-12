OLA HAR TALT: Ola Borten Moe er ikke blyg i vurderingen av egen måloppnåelse, og gir seg selv like gjerne full pott. Her sammen med styreleder i Nord universitet, Øyvind Fylling-Jensen.

Nesna får ikke egen høyskole: − Vi føler oss brukt og lurt

Senterpartiet bryter et av sine viktigste valgløfter i Nord-Norge: Nesna får ikke egen høyskole, men blir et lærested underlagt Nord universitet. – Hundre prosent måloppnåelse, svarer Ola Borten Moe de rasende aksjonistene.

Av Martin Lægland

Publisert: Nå nettopp

Fra regjeringskontorene i Kirkegata i Oslo kommer sjokkbeskjeden Senterpartiets høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til Nesna:

Til tross for klokkeklare løfter i Senterpartiets partiprogram og forsikringene fra partileder Trygve Slagsvold Vedum, blir det ikke noen egen, selvstendig høyskole på Nesna.

Istedenfor skal de underlegges Nord universitet – universitetet som i 2019 vedtok å legge ned campusen på Nesna. Det gjorde de at etter høyskolen et par år tidligere ble slått sammen med universitetet som holder til i Bodø - med lovnader om at campusen ikke skulle legges ned.

NESNA: Drømmen om egen høyskole falt i knas for Nesna - men de skal fremdeles ha utdanning og en campus under Nord universitet.

– Oppsummert vil jeg mene at regjeringen nå leverer veldig hurtig på en av sakene som er viktig for oss, sammen med Nord universitet, sier høyere utdanningsminister Ola Borten Moe til VG.

– Senterpartiet ble kritisert i valgkampen for at man har lovet mye mer enn dere kan klare å levere. Er dette en slik sak?

– Nei, tvert imot. Her leverer vi så det synger. Og raskere enn noen hadde våget å håpe.

Han forteller at regjeringens løsning innebærer at det skal utlyses studieplasser innen lærerutdanning og førskolelærerutdanning allerede nå til våren, og at studiene vil starte neste høst. Målet er å dekke læreretterspørselen i Nord-Norge.

I tillegg skal de i samarbeid med ulike lokale, offentlige og private aktører se hva slags annet tilbud det kan være mulig å opprette ved studiestedet.

– Nesna fortsetter som en del av Nord universitet. Nord universitet vil lyse ut studieplassene, organisere tilbudet og det er Nord universitet sine lærerkrefter og faglige system som skal ivareta dette, sier han, og legger til at han har hatt god dialog med ledelsen ved Nord universitet om saken.

Info Dette har Senterpartiet lovet: I Hurdalsplattformen til Ap/Sp-regjeringen heter det at regjeringen vil: «Reetablere ein fullverdig høgare utdanningsinstitusjon på Nesna ved å gjenopprette grunnskole- og barnehagelærerutdanning og greie ut kva for andre studie- og utdanningstilbud som kan lokaliserast til Campus Nesna.»

Senterpartiets partiprogram for 2021 til 2025 er enda tydeligere: «Campus Nesna skal gjenopprettes som selvstendig høyskole.»

Partileder Trygve Slagsvold Vedum uttalte til befolkningen på Nesna at de skulle ha Nesna med i regjeringserklæringen. «Etter valget skal vi skrive regjeringserklæring om at det skal være høyskole på Nesna. Som et symbol på en ny politikk», har Vedum uttalt på et folkemøte i Nesna i sommer, i følge Aftenposten. Vis mer

Aksjonister: Føler oss lurt

Statsråden kommer samtidig med en formaning:

– Dette er en sak med en lang historie, og nå vil jeg oppfordre alle til å se fremover, og se hva vi kan få til. Dette er en unik mulighet for Helgeland, slår han fast.

Beskjeden om at løftet om å gjenopprette en egen høyskole på Nesna er vraket vekker sinne og frustrasjon på Nesna.

– Jeg opplever vi holder på å bli lurt på nytt, og at Hurdalsplattformen ikke er verdt papiret det er skrevet på. Vi føler oss brukt. Det står i Hurdalplatformen man skal gjenskap en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon, sier Jenny Myklebust.

Hun har ledet folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland.

LURT: Aksjonist Jenny Myklebust mener hun og innbyggerne på Nesna har blitt lurt av regjeringen.

– Dette er en god løsning

Statsråden fastholder at deres løsning er i tråd med Hurdalsplattformen – og at et studiested underlagt Nord universitet kvalifiserer som en fullverdig utdanningsinstitusjon.

– En annen løsning ville unektelig tatt veldig mye lengre tid. Det er tid vi ikke har. For lærerne trengs, og vi trenger å komme i gang.

– Hvis det er tilfellet, hvorfor har da Senterpartiet programfestet å gjenopprette en selvstendig høyskole og lovet det gang på gang i valgkampen?

– Mitt oppdrag er gitt i Hurdalsplattformen. Så vil jeg mene for Sps del så har det overordnede vært å få på plass høyere utdanning på Nesna – og det blir nå et faktum. Så dette er både for regjeringen og Senterpartiet en veldig god dag.

– Da kan jeg røpe at det mener ikke aksjonistene på Nesna.

– Det har jeg fått med meg, svarer han tørt.

Statsråden går ikke med på at deres løsning er et løftebrudd.

– Man kan ikke si at dette er et løftebrudd. Vi skal ha opptak til studiestedet på Nesna allerede i vår, og studieoppstart til høsten. Vi har også en veldig tydelig ambisjon om videreutvikling av Nesna som universitetssenter. Dette er en veldig god løsning.

TORN I ØYET: Nesna blir en torn i øyet for Senterpartiet fremover. Selv om partiet har brukt politisk kapital på å få gjennomslag for videre utdanning der - føler lokale aksjonister seg lurt siden de ikke får en egen høyskole.

Borten Moe: Jeg vil sitere Deng Xiaoping

– Hvordan kan du mene at dette ikke er løftebrudd, når dere gjør noe annet enn hva dere har vedtatt i programmet deres, og lovet før valget?

– Du vil på en rekke punkt finne avvik i Hurdalsplattformen mellom både Ap og Sps program. Det ligger i sakens natur.

– Så dette er altså et brudd på løftene til Senterpartiet – men ikke til Hurdalsplattformen?

– Nei. Det sa jeg ikke. Jeg synes ikke det er et løftebrudd. For vi får på plass et høyere utdanningstilbud på Nesna. Jeg vil sitere...hva het han kompisen som kom etter Mao, spør Borten Moe.

– Deng Xiaoping, kommer det fra styreleder ved Nord universitet Øyvind Fylling-Jensen, som har kontroll på de kinesiske statsoverhodene.

– Deng Xiaoping, gjentar Borten Moe, og setter seg fram i sofaen før han fortsetter:

– Han sa at «det er ikke så nøye om katta er svart eller hvit, bare den spiser mus». Det synes jeg er ganske treffende, og presist sitert også faktisk. Vi må ikke ta øynene av målet. Og dette er hundre prosent måloppnåelse.

– Punkt og prikke

– Jeg påstår at Hurdalsplattformen er fullt opp til punkt og prikke. Det synes jeg er bra, sier Borten Moe.

– Tror du Senterpartiet i Nesna er enig med deg i det?

– Jeg tror Senterpartiet lokalt vil anerkjenne at dette er en god løsning. Jeg håper i hvert fall det.

Borten Moe takker samtidig for tilliten Senterpartiet har fått - deriblant på Nesna hvor de fikk 36,8 prosent oppslutning i høst.

– Dette hadde aldri skjedd, hadde det ikke vært for at vi vant valget. Og nå innfrir vi. Så vil jeg oppfordre alle gode krefter, inkludert folkeaksjonen som har jobbet utrettelig, om å se fremover.

Løftebrudd - eller ikke løftebrudd?

Senterpartiet hadde to svært tydelige lovnader til innbyggerne i Nordland: Bevare Andøya flystasjon, og å reetablere Nesna som selvstendig høyskole.

– Nå har dere brutt begge løftene?

– Hva gjelder Nesna som er mitt område, så har vi ikke gjort det. Jamfør forrige resonnement.

– Hvordan tror du at du nå blir mottatt på ditt neste besøk til Nesna?

– Jeg håper å få besøkt Nesna i løpet av våren. Og forhåpentligvis kan vi da feiere gode søkertall. Det tror jeg blir bra.

VIL GJENVINNE TILLIT: Øyvind Fylling-Jensen er styreleder ved Nord universitet. Han forteller at styret vil gjengitte tilliten på Nesna ved å tilby dem utdanningstilbud av høy kvalitet.

Styreleder: Skal lage høykvalitetsutdanning

Øyvind Fylling-Jensen tiltrådte 1. august som styreleder for Nord universitet. Han sier at de lytter til styringssignalene til regjeringen.

– Vi er nødt til å lage en løsning som er varig, og som inneholder mer enn å bare gjenopprette studieplassene som allerede er der. Det må være som statsråden sier: Vi må fylle på med flere fagområder. Det er den eneste måten vi kan gjenvinne tillit på. Vi skal lage en høykvalitetsutdanning for å dekke opp på lærermangelen i de nordnorske fylkene.

– Nord universitets tillit er tynnslitt i Nesna. Hva vil du gjøre med det?

– Ja, og kanskje urettmessig, vil jeg påstå. Nord universitet leverer kunnskap fra Stokmarknes i nord til Stjørdal sør. Beslutningen de tok var ut fra et helhetlig perspektiv og om å få nok tyngde på stedene hvor studentene hadde et miljø. Nå er det kommet andre signaler, og må vi levere på det, sier han.