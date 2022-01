TENGS-GÅTEN: Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995. Senest i september ble en mann i 50-årene siktet for drapet.

Birgitte Tengs’ foreldre mener det er for tidlig å frifinne fetteren

Selv om fetteren ble frikjent for drapet på Birgitte Tengs, ble han dømt til å betale erstatning. Og Tengs’ foreldre mener det er for tidlig med gjenopptagelse.

Agder lagmannsrett åpnet nylig for gjenopptagelse av erstatningssaken, noe fetteren lenge har kjempet for.

For politiet har utelukket fetteren fra den pågående etterforskningen av drapet og en annen mann er siktet for drapet.

Fetteren har begjært gjenåpning og nå har bistandsadvokat John Christian Elden svart på vegne av Birgitte Tengs’ foreldre:

– Vi har bedt lagmannsretten stille begjæringen i bero inntil straffesiktelsen mot den nye siktede er avgjort. Foreldrene avventer dette før de har noen mening, sier Elden til VG.

Det var TV2 som meldte om saken først. Til Agder lagmannsrett skriver Elden at det hverken er tatt ut tiltale mot mannen som nå er siktet for drapet – eller foreligger en dom.

– Foreldrene mener det er for tidlig å frifinne?

– Ja. Det ligger ingen nye bevis i begjæringen og fetteren har aldri betalt noen erstatning. Da avventer foreldrene politiets etterforskning uten å forgripe den, sier Elden videre.

Info Dette er dommen det nå er strid om Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995.

To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine.

Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav.

Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen står ved lag. Og det er denne dommen som nå er begjært gjenopptatt.

Drapet er fortsatt uoppklart.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dømte i 2003 den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig.

Birgitte Tengs-saken ble i januar 2016 den første saken som ble tatt opp av den nye cold case-enheten i Kripos.

Politiet pågrep onsdag 1. september 2021 en mann i 50-årene på Haugalandet siktet for drapet. Kilde: NTB Vis mer

Fetterens advokat mener foreldrene til Tengs motsetter seg gjenopptagelse og at det er stikk i strid med hva politiet har sagt – at fetteren er ute av saken.

– De er i sjokk. Jeg har snakket med faren (til fetteren). De forstår ikke at det går an, fordi når folk er uskyldige så skal de være uskyldig; de skal ikke ha dommer hengende over seg, sier Sjødin til VG.

Han mener det ikke vil ha noe å si for om saken blir gjenopptatt.

– Nei da, det har det overhodet ikke. Det er retten, dommeren som avgjør det. Og han må basere seg på bevis som politiet har gitt, sier Sjødin til VG.

– Burde gå an å vente litt til

Eirik Lea, som også er bistandsadvokat til Tengs foreldre, understreker at de ønsker at saken skal gjenopptas i retten, men at det er for tidlig:

– De ønsker selvfølgelig at den behandlingen i Agder lagmannsrett finner sted, men at man venter til at det foreligger en påtaleavgjørelse. For eksempel at det tas ut en tiltale, sier Lea til VG.

– Vi har ventet i såpass mange år at det burde gå an å vente litt til.

– Politiet har tidligere sagt at fetteren ikke lenger er en del av etterforskningen, har ikke dette noe å si?

– Politiet har sagt mye opp gjennom årene. Selv om en politiadvokat i Stavanger sier noe, er det ikke sikkert at foreldrene tar det for gitt at det er sant, sier Lea.

Politiets fire beskjeder til fetteren

