MEGLER: Riksmegler Carl Petter Martinsen sier til VG at konflikten mellom flyteknikerne og NHO Luftfart virker fastlåst.

Riksmegleren: − Partene vet hvor de finner meg

Søndag ble 450 flyteknikere tatt ut i lockout. Riksmegler Carl Petter Martinsen sier til VG at han ikke har planer om å ta noe snarlig initiativ for å få partene til forhandlingsbordet igjen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er partene som må finne ut om det er grunnlag for å gjenoppta megling. De vet hvor de finner meg, sier Martinsen til VG søndag morgen.

NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) avsluttet fredag meglingen i flyteknikerstreiken uten å komme til enighet.

Søndag trådte den varslede lockouten fra NHO i kraft, noe som innebærer at 450 flyteknikere fra NFO nektes å komme på jobb.

Martinsen sier han vurderer situasjonen som fastlåst.

– Jeg vil si at det er gjort kraftfulle forsøk på å få til en enighet. Forslaget som ble lagt frem på torsdag ble nedstemt av arbeidstagerne, og det var årsaken til at partene gikk fra hverandre.

GIKK FRA HVERANDRE: NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) møttes igjen fredag hos Riksmekleren for å forhandle på nytt etter brudd i meglingen uken før.

Ifølge Martinsen åpner arbeidstvistloven for at Riksmegleren når som helst kan kalle partene inn til megling. Han sier han ikke har noen planer om å ta et slikt initiativ.

– Nei, vi har nettopp gått fra hverandre, så det er ikke aktuelt. Det er partene som må snakke sammen. De disponerer fritt over dette, det ligger ikke i mine hender, sier han.

Martinsen sier han ikke har fått noen signaler om at partene kan komme til en snarlig enighet.

– Det er ingenting som tyder på det.

450 flyteknikere ble søndag tatt ut i lockout. Bildet av servicearbeid på dette Airbus-flyet er tatt på Kastrup i København 20. januar 2022.

Flyteknikerne gikk ut i streik forrige lørdag. Loven pålegger Riksmegleren å kontakte partene når konflikten har vart i 30 dager, for å vurdere om det er grunnlag for megling.

Martinsen sier han ikke har planer om å ta noe initiativ før de tredve dagene er gått.

– Jeg har ingen planer om det. Partene må selv vurdere om det er grunnlag for å gjenoppta meglingen.

Etter meglingsbruddet fredag sa Martinsen til NRK at forslaget hans var et økonomisk oppgjør på linje med frontfaget.

Så er det en del tilpasninger som knytter seg til hva som er spesielt for dette tariffområdet, sa han.

Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart, mener det er flyteknikerne som må bære ansvaret for streikens ringvirkninger, fordi NFO stiller krav som «torpederer rammene som ligger til grunn i tariffoppgjøret».

– Det er forferdelig synd, og det ansvaret må flyteknikerne ta. Dette er helt ekstreme lønnskrav som gir konsekvenser for folk flest. Jeg synes de er veldig urimelige, sa Lothe til VG forrige søndag.

Leder Jan Skogseth i NFO har tidligere uttalt at NFO har fremmet et realistisk lønnskrav sett i lys av situasjonen med et skrikende behov for flyteknikere både i dag og de kommende år.

– Lothe sikter til en ramme NHO Luftfart selv har satt som er en blåkopi av frontfagsoppgjøret. NFO er ikke en del av frontfagene og vi står i en prekær konkurransesituasjon der det ikke er samsvar mellom tilbud og etterspørsel, sa Skogseth.