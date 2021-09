Solberg: − Høyres arbeidsøkt i regjeringen er over

HØYRES VALGVAKE (VG) Erna Solberg får ikke fire nye år som statsminister. Hun har gratulert Jonas Gahr Støre med valgseieren.

Det er de rødgrønne som stikker av med valgseieren i år. Det innser statsminister Erna Solberg. Hun ringte mandag kveld Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Jeg gratulerte ham med valget, sa Solberg på vei opp til talerstolen sent mandag kveld.

Det betyr at det ikke er lenge før Solbergs navn vil ha ordet «partileder» (eventuelt «stortingsrepresentant») og ikke «statsminister» foran seg.

Trengte et mirakel

Solberg starte sin tale til Høyres valgvake med å liste opp alt det hun mener hun og partiet har gjort for landet i sine åtte år i regjering, og de store utfordringene de har stått overfor.

– Jeg er utrolig stolt over det vi har fått til i disse åtte årene.

Hun brukte også talen til å takke de tre partiene Høyre har sittet i regjeringen med, Frp, KrF og Venstre.

– Men sånn resultatet ser ut nå, er det velgernes ønske at noen andre skal styre Norge i de neste fire årene. Høyres arbeidsøkt i Regjeringen er over – for denne gang, sa Solberg.

Hun innrømmer at de har hatt behov for et mirakel for å vinne årets valg, men...

– Det mirakelet har vi altså ikke fått, sier den avtroppende statsministeren.

AVTROPPENDE STATSMINISTER: Erna Solberg på vei til talerstolen på Høyres valgvake.

Advarsel til Støre

Solberg gratulerte Støre også i talen sin, men kom med enn vennlig advarsel til Ap-lederen, som nå skal i regjeringsforhandlinger med Senterpartiet og SV.

– Jeg tror jeg kan si med sikkerhet at det blir ganske krevende forhandlinger om et nytt regjeringssamarbeid. Det blir spennende for oss alle, sa hun til latter fra salen.

Statsministeren brukte talen videre til å love at Høyre skal jobbe knallhardt de neste årene i opposisjon.

– Vi har fortsatt en viktig jobb å gjøre, sa hun.

Solberg brukte mot slutten taletiden til å bli personlig, og sende en liten hilsen til familen, som har støttet henne de siste åtte årene:

– Tusen takk til Sindre Ingrid og Erik, som har støttet meg.

Kollektivt sukk

På Høyres valgvake ble de første prognosene, som kom klokken 21, møtt med et kollektivt sukk. De første tallene viste at Høyre lå på 18-tallet.

– Det er for lavt. Høyre skal ligge høyere enn 18 prosent, men vi får se hva det endelige resultatet blir, sier finansminister og 1. nestleder i Høyre Jan Tore Sanner til VG etter å ha sett de første prognosene.

Han mener tallene gjenspeiler det de har sett i meningsmålingene.

– Så får vi se hva det endelige resultatet blir. Jeg håper at Høyre kommer godt over 20 prosent. At det skulle gå mot regjeringsskifte er ikke uventet. Det vanlige er at en regjering i Norge sitter i fire år, sier Sanner.

I BLÅTT: Erna Solberg på vei inn i heisen i forkant av Høyres valgvake på Radisson-hotellet på Holbergs plass i Oslo.

Sperregrensedrama

I 23.25-tiden, da rundt 90 prosent av stemmene var telt opp, var Høyre like over 20 prosent, men ser likevel ut til å være på god vei ut av regjeringskontorene, for det går heller ikke spesielt bra for samarbeidspartiene i den borgerlige regjeringen.

Venstre ligger litt under sitt 2017-valg, mens KrF ligger og vaker rundt sperregrensen.

– Jeg hadde jo håpet at vi skulle få fire år til. Vi har oppnådd gode resultater, og jeg er veldig stolt av det. Men valg er valg, og vi er forberedt på å gå i opposisjon, sier Sanner.

Deres tidligere regjeringspartner, FrP, gjør også et betydelig dårligere valg enn i 2017.

Asheim: Svært skuffende

Kunnskapsminister Henrik Asheim sier det er svært skuffende hvis Høyre skulle havne under 20 prosent.

– Ja, det er det. Vårt mål da vi gikk inn i valgkampen var å få 25 prosents oppslutning. Så sånn sett er det selvfølgelig skuffende, sier Asheim til VG.

– Det andre jeg vil si er det vi visste, at det blir ekstremt close med sperregrensen for en del partier. Jeg har tro på at det kan bli bedre enn den første prognosen for borgerlig side, sier han.

AVTROPPENDE STATSRÅD: Kunnskapsminister Henrik Asheim.

Regjeringsslitasje

Asheim tror nederlaget skyldes regjeringsslitasje.

– Da vi startet denne valgkampen visste vi at en tredje valgseier ville være svært vanskelig for borgerlig side. Det har kanskje vært en oppgave som har vært for stor, sier han.

2. nestleder Tina Bru er heller ikke en gladlaks mandag kveld, men forsøker se positivt på ting:

– Vi hadde som mål å komme høyere, men havner vi der (over 20 prosent journ.anm.) så vil jeg si at vi har gjort et anstendig valg.

AVTROPPENDE STATSRÅD: Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (i midten).

– Sitter så lenge hun vil

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier at det blant annet har vært en mobilisering på ytre venstre og på klima, som trekker valgresultatet i rødgrønn favør.

– Det ser ut som det er kraftig moiblisering, særlig på ytre venstre og på klima. Om det er en varig endring eller eller bare i dette valget, er jo for tidlig å si.

Han tror ikke at Erna Solberg er Høyres problem i dette valget, og avviser noen lederdebatt nå:

– Erna Solberg sitter så lenge hun vil.

Tidligere stortingsvalg for Høyre under Erna Solberg: 2017: 25 prosent

2013: 26,8 prosent

2009: 17,2 prosent

2005: 14,1 prosent

Røe Isaksen sier hun har vært en «naturkraft» i denne valgkampen.

– Jeg har aldri sett henne bedre i debatter. Hun har vært sulten og offensiv.

– Blir hun statsministerkandidat for høyre om fire år?

– Det blir hun hvis hun vil, rett og slett.

– Tror du hun vil?

– Det vet jeg ikke. Det må du spørre henne om

Har avvist å gå av valgnatta

Erna Solberg har vært partileder siden 2004, og har vært statsminister siden høsten 2013.

Det er knyttet spenning til hennes videre skjebne. I et intervju med VG avviste hun tidligere i år at hun vil gå av som Høyre-leder på valgnatta dersom det blir rødgrønt flertall.

– Nei, det kan jeg garantere deg: Det gjør jeg ikke. Da skal partiet ha god ro til å diskutere hvor vår retning skal gå fremover. Da skal jeg ikke stresse noen med det valgnatten, sa hun den gangen.

Henrik Asheim sier mandag kveld at han ikke ser bort ifra at Solberg er statsministerkandidat igjen om fire år.

– Det er det bare Erna Solberg som vet, men det skulle jammen ikke forundre meg, sier Asheim.

– Trenger Høyre en ny leder?

– Nei, for Erna er leder, sier Asheim.

NB! Erna Solberg (H) får kanskje ikke noen tredje statsministerperiode, men hun blir ifølge NTB den første på over 100 år som blir valgt inn ni ganger på Stortinget. Helt siden 1989 har Solberg vært valgt inn på Stortinget – altså i over 30 år.