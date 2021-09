Nedtur for Høyre: − Det er for lavt

HØYRES VALGVAKE (VG) Basert på de første prognosene får ikke Erna Solberg fire nye år som statsminister.

Selv om valgkvelden fremdeles er ung er det de rødgrønne som ser ut til å stikke av med seieren når 52 prosent av stemmene er talt opp.

Det betyr at i så fall at det ikke er lenge før Erna Solbergs navn vil ha ordet «partileder» (eventuelt «stortingsrepresentant») og ikke «statsminister» foran seg.

På Høyres valgvake ble de første prognosene, som kom klokken 21, møtt med et kollektivt sukk. De første tallene viste at Høyre lå på 18-tallet.

– Det er for lavt. Høyre skal ligge høyere enn 18 prosent, men vi får se hva det endelige resultatet blir, sier finansminister og 1. nestleder i Høyre Jan Tore Sanner til VG etter å ha sett de første prognosene.

Han mener tallene gjenspeiler det de har sett i meningsmålingene.

– Så får vi se hva det endelige resultatet blir. Jeg håper at Høyre kommer godt over 20 prosent. At det skulle gå mot regjeringsskifte er ikke uventet. Det vanlige er at en regjering i Norge sitter i fire år, sier Sanner.

I tillegg til at Høyre akkurat noen minutter senere bare ligger an til 19,8 prosent av stemmene, går det også nedover for samarbeidspartiene i den borgerlige regjeringen.

Både KrF og Venstre ligger og vaker rundt sperregrensen. Det skal her nevnes at det er jevnt blant flere partier rundt den grensen, som altså er på 4 prosent så her kan ting endre seg i løpet av kvelden og natten.

Samtidig gjør deres tidligere regjeringspartner, FrP, også et dårlig valg dersom prognosene slår til. De går ned fra 15,2 til foreløpig 11,6 prosent.

Solberg: - Spent

Det var en spent Erna Solberg som i 20-tiden ankom Høyres valgvake på Radisson-hotellet på Holbergs plass. På det klassiske spørsmålet «hvordan har du det nå», svarer statsministeren følgende til VGTV:

– Spent, som sikkert alle andre som står på liste i dag.

– Hva er håpet ditt for i kveld?

– Håpet mitt er at vi gjør et godt valg. Nå har velgerne sagt sitt. Nå skal vi vente på resultatene.

– Du sa i sted at du hadde et håp om å nå over 25 prosent. Er det realistisk?

– Det var valgmålet vårt når vi startet valgakampen, sa Solberg - altså før de første prognosene var klare.

Rett før valget hadde partiet et gjennomsnitt på 19,3 prosent, ifølge pollofpolls.no.

Kraftig fall

Høyre var Norges største parti på målingene fra mars 2020 til april 2021, men de har ligget an til å tape regjeringsmakten gjennom valgkampen denne sommeren og høsten.

Partiet har falt kraftig på meningsmålingene siden årsskiftet. Da var et gjennomsnitt av målingene over 25 prosent.

Rett før valget hadde partiet et gjennomsnitt på 19,3 prosent, ifølge pollofpolls.no.

Har avvist å gå av valgnatta

Erna Solberg har vært partileder siden 2004, og har vært statsminister siden høsten 2013.

Det er knyttet spenning til hennes videre skjebne. I et intervju med VG avviste hun tidligere i år at hun vil gå av som Høyre-leder på valgnatta dersom det blir rødgrønt flertall.

– Nei, det kan jeg garantere deg: Det gjør jeg ikke. Da skal partiet ha god ro til å diskutere hvor vår retning skal gå fremover. Da skal jeg ikke stresse noen med det valgnatten, sa hun den gange.

«Drømmeregjeringen»

22.januar 2019 klarte Erna Solberg å virkeliggjøre sin drøm å lede en borgerlig flertallsregjering med alle fire partiene. Hun startet med en Høyre og Frp–regjering fra 2013. I 2018 gikk også Venstre inn i regjeringskollegiet.

Men «drømmeregjeringen» med fire partier og flertall varte bare i ett år og to dager, før samarbeidet kollapset: 24.januar 2020 trakk Frp sine statsråder ut av regjeringen etter at de andre partiene bestemte seg for å hente en kvinne som var medlem i IS, hjem fra Syria av hensyn til hennes barn.