Lysbakken om regjeringsforhandlinger: − Vi er godt forberedt

Jubelen var overdøvende i SV-leiren da valgresultatet ble klart mandag kveld. Men om jubelen holder seg hele veien gjennom regjeringsforhandlingene, gjenstår ennå å se.

Årets valgresultat var noe Sosialistisk Venstreparti (SV) tidligere bare kunne drømme om.

Det sa en av partiets mest profilerte politikere, Kari Elisabeth Kaski, da resultatene begynte å tikke inn klokken 21 mandag kveld.

Drømmen gikk altså i oppfyllelse. Partiet klatrer opp på 7.4 prosentpoeng – og gjorde sitt beste valg siden 2005. Og tirsdag bekreftet påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre at han hadde snakket med partileder Audun Lysbakken.

Og selv om han fortsatt holder døren på gløtt for Rødt og MDG, ligger det an til at Støre får sin drømmeregjering: En flertallsregjering med både SV og Sp.

– Jeg og Jonas har vært i kontakt med hverandre, vi snakket i natt og har hatt kontakt på SMS i dag. Vi er enig om å møtes snart, så tar vi det derfra, sa Lysbakken da han møtte pressen på Stortinget tirsdag.

– Vi er godt forberedt på forhandlinger. Vårt mål er å etablere en rødgrønn regjering, sa Lysbakken da han møtte pressen på Stortinget tirsdag.

Men han er tydelig på at det er politikken som vil avgjøre om dette vil la seg gjøre.

– Særlig om det som handler om helheten når det gjelder å få forskjellene ned i Norge og klima- og miljøpolitikken og fortsetter:

– Vårt mål er å komme i regjering, men blir det ikke godt nok, er vi klare for å komme i opposisjon.

Men før de går inn i forhandlinger, skal Lysbakken gjøre noe helt annet.

– Det aller første vi skal gjøre er å ta oss tid til å feire litt. Straks skal jeg spise kake med sentralstyret.