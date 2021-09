KAKEFEST: Partileder Audun Lysbakken delte ut kake på SVs sentralstyremøte på Tøyen tirsdag formiddag.

Dette er Lysbakkens plan før regjeringsforhandlingene

TØYEN (VG) Både kakespising og regjeringsstrategi sto på planen da SVs sentralstyre samlet seg for å feire valgresultatet tirsdag. Men det er ikke før mot slutten av neste uke at partiet planlegger til å ta en formell avgjørelse rundt eventuelle regjeringsforhandlinger.

Årets valgresultat var noe Sosialistisk Venstreparti (SV) tidligere bare kunne drømme om.

Det sa en av partiets mest profilerte politikere, Kari Elisabeth Kaski, da resultatene begynte å tikke inn klokken 21 mandag kveld.

Partiet klatret opp til 7.4 prosentpoeng – og gjorde sitt beste valg siden 2005, selv om det var betydelig svakere enn det målingene rett før valgdagen tilsa.

Tirsdag klokken 14 møttes SVs sentralstyre på partikontoret på Tøyen i lys av mandagens valgresultat.

Møtet ble åpnet med kakespising og feiring foran pressefotografene.

Når dørene lukkes vil sentralstyret diskutere valgresultatet og SVs videre strategi frem mot en ny regjering. Møtet er berammet i 2,5 timer, og ifølge VGs opplysninger legges det ikke opp til at det tas noen formelle beslutninger under møtet i dag.

SHOWET: Det var god stemning da partifellene møttes for å spise kake.

Partiets arbeidsutvalg møttes også for diskusjoner tidligere tirsdag.

VG kjenner til at det også er planlagt et digitalt møte med SVs nye stortingsgruppe på 13 representanter onsdag fra 14- 15.30. Det er også mulig sentralstyret igjen vil møtes igjen tidlig i neste uke, men dette er ennå ikke avgjort.

Det er først mot slutten av neste uke partiet legger opp til å ta en formell avgjørelse rundt eventuelle regjeringsforhandlinger. Da vil landsstyret, sentralstyret og SVs stortingsgruppe møtes.

Under dette møtet vil det etter planen settes ned et forhandlingsutvalg og vedtas et forhandlingsmandat.

Støre bekreftet dialog med Lysbakken

Tirsdag bekreftet påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre at han har snakket med partileder Audun Lysbakken.

Og selv om han fortsatt holder døren på gløtt for Rødt og MDG, ligger det an til at Støre kan danne sin drømmeregjering: En flertallsregjering med både SV og Sp.

– Jeg og Jonas har vært i kontakt med hverandre, vi snakket i natt og har hatt kontakt på SMS i dag. Vi er enig om å møtes snart, så tar vi det derfra, sa partileder Audun Lysbakken da han møtte pressen i Vandrehallen på Stortinget tirsdag formiddag.

– Vil Vedum være med på dette møtet?

– I første omgang er det Jonas som styrer dette, det er sånn det må være. Vi snakker separat først og så er det naturlig at vi snakker sammen flere, svarer Lysbakken.

Lysbakken: Villig til å ofre regjeringsmakt

Lysbakken forsikrer om at SV nå er «er godt forberedt» på forhandlinger.

– Vårt mål er å etablere en rødgrønn regjering, understreker han.

Han minner samtidig om at det ikke blir noen flertallsregjering uten dem, og er tydelig på at det er politikken som vil avgjøre om forhandlinger vil lede frem til regjeringsmakt for SV:

– Særlig om det som handler om helheten når det gjelder å få forskjellene ned i Norge og klima- og miljøpolitikken.

Han forsikrer om at partiet vil stå på sine kampsaker – om det så betyr å lukke døren til regjeringsmakt.

– Blir det ikke godt nok, er vi klare for å komme i opposisjon. SV kommer til å bli vanskelig å forhandle med, og vi har tenkt til å være harde på en vennlig måte. Det er vårt utgangspunkt.

