GODE TIDER: At gartneriet trekker mye strøm er ikke en bekymring for Eivind Gynnild (53) på Stiklestad i Verdal.

Gartner Eivind gliser av strømprisene

STIKLESTAD/VERDAL (VG) Mens strømprisene bekymrer i sør, har gartner Eivind Gynnild i Verdal så lave strømutgifter at han vurderer å utvide driften.

Det er gode dager på Hageland Stiklestad i Verdal. Allerede før inngangen til gartneriet til Eivind Gynnild (53), møtes gjestene av frodige irrgrønne vekster som lever godt under det jevne tilsiget av vann som har vært de siste månedene.

Gynnild òg smiler, for nå er det lett å drive butikk. I taket av drivhuset henger natriumarmaturen som forsyner plantene med akkurat så mye lys som de trenger for å vokse. Den er en skikkelig strømsluker, forteller Gynnild, men for tiden ingen kilde til bekymring.

– De lave strømprisene har mye å si, så klart, for strømmen er en helt sentral faktor i produksjonskostnadene til et gartneri, forklarer han til VG.

Gartner Gynnild har drevet Stiklestad-gartneriet siden han tok det over fra foreldrene sine i 2001.

Nå tar han frem mobilen og viser VG den aktuelle spotprisen: Også i dag et hyggelig syn for en trønder. Den viser rundt tre øre per kilowatt time her i Midt-Norge, mot hele tre kroner i Sørvest-Norge.

– Det blir jo et konkurransefortrinn, det gjør jo det, sier gartneren til VG.

LYSKJÆR: Plantene har ikke sjans uten uten godt med lys i drivhuset, og det trekker strøm.

Historisk mye vann

Det er store geografiske forskjeller i den norske kraftforsyningen. Forbruk og produksjon varierer fra en del av landet til en annen, og noen områder har stort overskudd på kraft, mens andre områder har underskudd.

Norge er delt inn i fem ulike prisområder for strøm, som hver dag får fastsatt strømprisen på kraftbørsen.

Nord- og Midt-Norge har gjennom store deler av fjoråret og i år hatt langt lavere priser enn sør i landet.

Akkurat nå er det historisk god fyllingsgrad i vannmagasinene i Midt-Norge, skriver TrønderEnergis kommunikasjonsrådgiver Vegard Knudsen i en e-post til VG.

GODT VANNET: En jevn strøm av regn de siste månedene har sørget for frodige planter på Stiklestad.

Historisk fulle magasiner

Situasjonen i år er spesiell, fordi vanligvis ligger Østlandet godt over Midt-Norge i fyllingsgrad på denne tiden av året.

Fyllingsgraden er vanligvis 77,3 prosent i uke 26 på Østlandet, men nå er det nede på 65,1 prosent.

I Midt-Norge er den vanligvis 71,8 prosent, mens det nå ligger helt oppe i 82,3 prosent, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat.

NYE SORTER: I år har Eivind Gynnild prøvd seg med flere salatsorter – fordi økonomien gir rom for det, og fordi han ønsker å bidra til mer kortreist mat til lokalområdet.

Snøsmelt og regn

Det kan kanskje virke som om innbyggerne i Verdal, som er kjent for sine mange fulltreffere i Lotto, nok en gang har vunnet, denne gangen i strømlotteriet. Men Gynnild forsikrer om at de har betalt rikelig – i form av nedbør.

VG får et sjelden bryskt «ja!» fra den ellers så blide trønderen på spørsmålet om det har regnet spesielt mye i år.

– Det har stort sett vært gråvær. Til og med «salgstoppene», typisk når folk skal pynte med blomster før 17. mai, uteble i år. Folk bare ga opp i alt ruskeværet, sukker Gynnild.

Nedbøren i området har ligget godt over snittet, bekrefter TrønderEnergis Vegard Knudsen til VG. I tillegg kommer det nå mye snø i fjellet som smelter, som gir tilsig til magasiner og dammer.

Nå smiler gartnerlivet i Verdal for Eivind Gynnild. For når han ikke trenger bekymre seg for strømutgifter, har det åpnet for utprøving av nye og flere vekster.

I år har det dukket opp rader med crispy – og hjertesalat, samt krukker med urter som dill, sitronmelisse og basilikum i gartneriet. Gynnild sier det gir mening å dyrke lokalt, heller enn å få fraktet disse vekstene med kostbar transport opp fra et område der de også koster mer å produsere.

Kanskje hadde denne nye utprøvingen i Verdalen ikke vært mulig om prisnivået på strøm her var et annet, sier han.

Men skadefro for dem i tørrere deler av landet, er ikke Gynnild.

– Jeg tenker på kolleger lenger sør, og synes bare det er kjempetrist. At Norge ikke er organisert slik at vi kan ta vare på oss selv. At gartnere må kaste julestjerner fordi de går i minus etter hva det koster å produsere dem. Det er kjempefrustrerende, sier trønderen.

For selv om det er produksjonsoverskudd i Nord- Norge og Sverige, er det begrenset kapasitet til å frakte produksjonen sørover, skriver regjeringen.

Den sørlige delen av Norge er også tettere tilknyttet det europeiske kraftmarkedet, og påvirkes i større grad av det høye prisnivået som Europa har nå.

TEMPERERT: Forholdene inne i drivhuset er mer behagelig å jobbe i enn den trønderske sommeren er, spøker gartner Gynnild.

Våte utsikter

Gartneriet på Stiklestad har tre mål drivhus. Gynnild sjekker på en tomatplante som strekker seg nesten en meter over hans eget hode. Snart er det opprydding og klargjøring til en ny sesong. En sesong han er bevisst på at ikke nødvendigvis byr på like fulle vannmagasiner.

Til neste år kan situasjonen være snudd på hodet, og det kan bli vått og fulle reservoarer sørpå, sier gartneren. Så blir han lattermild.

– Men altså, jeg har nå kikket på yr fremover, og er ikke bekymret for nedbørsmangel i nærmeste fremtid, i hvert fall!