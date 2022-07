UTVEKSLING: Det skapte stor interesse når Frida Leonore Næss (17) begynte å dele opplevelser fra utveksling.

Frida Leonore (17) gikk viralt på utveksling

Da Frida Leonore Næss (17) nylig kom hjem fra et utvekslingsår i USA hadde hun bagasjen full av nye opplevelser, men også 60.000 nye følgere på TikTok.

Publisert: Nå nettopp

17-åringen har alltid hatt en drøm om å oppleve high school i USA.

I fjor sommer dro derfor Næss på utveksling til California i Los Angeles, og i januar bestemte hun seg for å dele opplevelsen sin på TikTok.

– Jeg tenkte egentlig mest å lage videoer for min egen del, og for at vennene mine kunne se hva jeg gjorde.

Men etter at hun delte en video fra en utflukt i Beverly Hills, var det ikke lengre bare vennene som synes det var spennende å følge med på 17-åringen.

Videoen resulterte i mye oppmerksomhet til profilen hennes.

– Dette var min åpning til å fortsette og nå ut til flere, og siden da har det vokst ganske bra.

I dag har hun over 60.000 følgere på plattformen.

Innblikk i amerikansk kultur

På TikTok delte Næss innhold om hvordan det var å være utvekslingsstudent i USA, og snakket om alt fra kostnader til amerikansk kultur.

– Jeg lagde en video om skolesystemet i USA som gikk skikkelig bra, og mange synes at det var veldig interessant.

Skolesystemet var også noe som sjokkerte henne selv, da det var stor avstand mellom elev og lærer, ingen faste klasser og flere tusen elever å forholde seg til.

TIKTOK: 17-åringen delte stadig videoer der hun svarte på spørsmål om utveksling fra følgerne sine.

Men det var også noe som overrasket positivt:

– Det var veldig mye kroppspositivisme i USA, noe man kanskje ikke skulle tro. Alle var veldig åpne, og gikk med det de ville.

Hun tror selv grunnen til at videoene hennes har skapt interesse er fordi de handler om en kultur man hører mye forskjellig om.

– Særlig stereotypiske ting, legger hun til.

Interesse for utveksling

Det er også tydelig at videoene til Næss har skapt interesse for utveksling blant følgerne.

I kommentarfeltene er det dette temaet folk flest stiller spørsmål om.

På videoen nedenfor svarer Næss følgerne sine om kostnader på utveksling:

– Jeg vil svare på spørsmål slik at de som skal gjøre det samme som meg vet litt om hva de kommer til.

Dette var noe hun selv savnet da hun skulle gjøre seg klar til et helt år i USA.

– Jeg følte derfor på et ansvar på å skulle vise hvordan det er.

Nedgang under pandemien

Pandemien satte en demper på utveksling i utlandet for videregåendeelever, men trenden går nå sakte oppover igjen.

Tall fra Lånekassen viser at det var mellom 1500 og 2000 elever som dro på utveksling hvert år før pandemien, men skoleåret 2020–2021 var det kun litt over 200 som valgte å dra.

Skoleåret 2021–2022 var det derimot 800 utvekslingselever i utlandet.

USA og Storbritannia er de reisemålene flest velger.

ANSA-president, Sine Schei (22), har inntrykk av at nordmenn i alle aldre gleder seg til å dra til utlandet igjen, og at denne trenden nok også gjelder for de elevene som nå har valgt å dra på utveksling til neste år.

ANSA er samskipnaden for norske studenter i utlandet.

– Kanskje har de siste årene, med pandemi og krig i Europa, i seg selv gitt inntrykk av hvor viktig de erfaringene man får som elev i utlandet er i samfunnet.

Schei er heller ikke overrasket over at innhold på sosiale medier inspirerer andre til og selv skulle dra på utveksling.

Sine Schei (22) har inntrykk av at flere nå ønsker å dra på utveksling igjen.

– På sosiale medier har man jo gode muligheter til å treffe riktig publikum til det man snakker om. Det er også en plattform hvor de aller fleste unge er, så det er potensielt mange som kan få det med seg.

Ifølge ANSA-presidenten vil det derfor være et stort potensial for at flere elever ønsker å dra.

Ga mersmak

Nå skal Næss fullføre siste året på videregående i Norge, men har allerede bestemt at når hun skal studere – vil dette bli i USA.

OPPLEVELSER: Næss opplevde blant annet å få dra på ball i USA.

Utvekslingsåret ga tydelig mersmak, og hun har spesielt et råd til de som nå skal gjøre det samme.

– Man er veldig selvbevisst når man går inn i utvekslingsåret å begynner på en helt ny skole, men prøv likevel å ta kontakt med andre. For før eller senere må du gå utenfor komfortsonen din, så det handler bare om når du gjør det.