FORFATTER-KOLLEGAER: Ekteparet Erna Solberg og Sindre Finnes kommer med hver sin bok det neste året.

Solberg i ny bok: − Penger er det minste problemet i Norge

ULRIKEN (VG) Erna Solberg skal det neste året knive med mannen om hvem som selger best. De skriver begge bok.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I dette politiske sommerintervjuet 643 meter over Bergen sentrum, sier Høyre-lederen at hun blant annet skriver om Norges hovedutfordring: Å få flere i jobb.

Hun tar til orde for at deler av NAV kan privatiseres og at vi bør gi støtte til folk som vil jobbe.

Hun sier bedriftene må skjerpe seg og være mer positive til 50–60-åringer.

Og hun mener vi er pensjonister altfor lenge.

– Vi måtte ut på tur

– Jeg har bodd rett under her, sier Solberg og peker på liten prikk langt der nede, et hvitt hus med grått tak i Årstadveien i Bergen.

Vi møter henne på toppen av Ulriken, i hennes kjære Bergen.

– Vi hadde hunder, så vi måtte ut på tur. Ulriken har vært primærstedet vi brukte som utgangspunkt for turer over viddene. Vi gikk ofte over fjellet og kom ned Fløyen i sentrum.

– Har du gått opp?

– Ja, da. Det var før trappene, sier hun:

Nå er det sherpatrapper som gjør turen opp til toppen litt lettere. Vi tok gondolen Bruse opp og ned.

GUIDE: Solberg var reiseguide i gondolen og pekte og fortalte hva vi så der nede.

Har ikke lest mannens manus

Den store nyheten hun sprekker er at hun også skriver bok. At mannen snart blir forfatter er allerede kjent:

Hun har så stor tillit til ham, at hun ikke har lest hans manus.

– Han skriver om oss og om sine opplevelser med å være gift med meg. Jeg har ikke lest boken, men hører bare hva han sier om hva han skriver.

De har ikke sittet med hver sin pc ved siden av hverandre og skrevet.

– Sindre var tilnærmet ferdig med skrivingen da jeg begynte. Min kommer neste vår. Det er ingen biografi eller bok om det indre liv i regjeringen. Den handler om politikk; om fremtidsutfordringene våre som land.

– Tar ikke inn over seg vår største utfordring

Hun sier at politikk ofte er kortsiktig og slagordpreget.

– I boken trekker jeg de store linjene. Hovedutfordringen er at vi mangler folk. Da må vi prioritere offentlig sektor og våre viktigste næringer, som er mest produktive og som gir oss mest inntekter og ansatte.

– Er det mulig å styre politisk?

– Nei, men vi kan erkjenne at vi ikke skal motvirke det politisk.

Hun viser til nye SSB-tall: 40 prosent av norske kommuner kommer til å oppleve betydelig nedgang i befolkningen.

– Norsk politikk tar ikke inn over seg at vår største utfordring fremover er mangel på folk, for å opprettholde strukturer og for å kunne gi gode tjenester.

GUIDE II: Therese Flater var usikker på veien over viddene. Erna Solberg fortalte hvilke sti de skulle velge.

– Penger er det minste problemet i Norge

Hun sier det er tre ting som er avgjørende:

Få flere ut fra NAV. Hun sier at deler av NAV bør kunne privatiseres.

Få flere til å jobbe lenger.

Få bedriftene til å ansette 50–60-åringer.

– Det er fint at vi blir eldre, men det blir en utfordring fordi en stadig mindre andel vil være i arbeidsfør alder. Det er en pensjonsutfordring, som ikke dreier seg om penger. Penger er det minste problemet Norge har, sier hun.

– Da kan vi kanskje løse det ved å tilby unge for å føde barn 100.000 kroner: En babyboom kan hjelpe?

– Jeg har ikke alle svarene og det er nok ikke slik at løsningen er å få flere barn. Vi må trolig ta ned noen ambisjoner for hva vi skal gjøre: Skal vi ha nok folk i nødvendige jobber i offentlig sektor, så må vi effektivisere på andre områder.

Erna Solberg anviser en rekke måter som Norge må gjøre noe med, for å få flere i jobb.

Hver tiende du møter er ufør

Sysselsettingsveksten har i all hovedsak kommet fra utlandet.

Men hun sier at vi trolig ikke kan belage oss på at ny stor arbeidsinnvandring kan redde oss.

– Alle land i Europa sliter med å skaffe arbeidskraft. Det ligger ikke an til at vi får nye strømmer fra eksempelvis Polen og Sverige. Blant annet fordi lønningene og arbeidsforholdene i Polen og andre land, er blitt bedre.

Det er en stor utfordring at hverken Solbergs regjering eller Støre-regjeringen foreløpig har klart å gjøre noe med; veksten i utenforskapet hvor over 600000 i arbeidsfør alder ikke jobber og hvor antallet uføre bare øker, og er oppe i 374 000.

Det betyr at hver tiende person mellom 18 og 67 år, som du møter på gaten, er ufør.

Vil gi støtte for å få folk i jobb

– Vi har mange flere veier ut av arbeidslivet enn vi har veier inn. Vi er altfor lite flinke til å holde folk igjen i arbeidsmarkedet og å få dem tilbake, sier Solberg.

Hun sier hun i boken stiller spørsmål om hva som har gått galt når så mange er uføretrygdet.

– Vi må finne nye modeller for å få flere i jobb. Jeg ville heller subsidiert en person varig for å være i arbeidslivet, enn alternativet; at vedkommende står utenfor.

– Lønnsstøtte?

– Ja, det bør kunne brukes mer aktivt, for å få vedkommende i jobb.

Hun sier det er utfordrende, men er villig til å ta sjansen.

– I dag er det nok en holdning i Finansdepartementet og blant økonomene at de er redd for at en slik ordning blir utnyttet: At arbeidsgivere ikke ansetter folk, når de kan få tilgang til ansatte som får lønnsstøtte.

Hun sier det må bygges skott som hindrer misbruk.

– Men av og til hindrer frykten for slikt misbruk at en person kommer i jobb.

– Nå vil jeg ha sol og varme

Vi sitter i restauranten på Ulriken og nyter en meget forsiktig lunsj, med en flaske cola.

SIKRET SEG: Erna Solberg hoppet av SAS og bestilte Flyr til Spania i stedet.

Familien ferierer på Vestlandet og i Barcelona.

– Det er et sted utenfor Barcelona, men jeg vet ikke hva det heter; det var Sindre som bestilte, ler hun.

Da SAS-streiken var et faktum, viste hun solrik handlekraft.

– Jeg orket ikke å være usikker på om vi kommer oss nedover. Nå vil jeg ha sol og varme.

Hun hadde fleksi-billetter med SAS, avbestilte dem og kjøpte nye med Flyr.

– Jeg har regnet på at jeg kan få en kostnad på 5000 kroner, på grunn av ombooking også for barna. De kan trolig bare flyttes på.

Utfordrer om pensjonstid

Etter en slurk med cola peker hun på en gruppe til som kan bidra til den store utfordringen – å få opp sysselsettingen.

– Arbeidsgivere må være mye flinkere til å beholde og ansette folk i 50- og 60-årene, fordi svært mange er en stor ressurs, med viktig erfaring.

Solberg stiller også spørsmålstegn ved om aldersgrensene er for lave.

– Vi har laget oss et samfunn hvor vi lever i 20–30 år etter at man har blitt pensjonert. Det er ganske lang del av livet, hvor du føler deg litt på utsiden. Det er gøy i begynnelsen, men etter hvert blir det ofte ensformige dager for mange.

GOD UTSIKT: I gondolen opp var det mange turister, men ned fikk vi gondolen nesten for oss selv.

Vil privatisere deler av NAV

Høyre-lederen mener NAV må tåle at de blir passet ekstra godt på.

– Jeg er mest opptatt av at de som jobber i førstelinje, ut mot de som banker på, skal ha større mulighet til å bruke ulike ordninger for å få folk tilbake i jobb.

Hun sier at det også bør være aktuelt å bruke andre enn NAV.

– Jeg var i min tid som kommunalminister på besøk i et høyledighetsområde i London, hvor britiske NAV hadde gitt opp en gruppe og satt jobben med å hjelpe dem ut på en kontrakt. Selskapet fikk bonus for å få dem ut i jobb og hvis de beholdt jobben.

– Du sier en delprivatisering av NAV?

– Jeg sier at det godt kan være at det også er andre enn NAV som kan gjøre den individ-tilpasningen som gjør at vedkommende lykkes og får seg en jobb han eller hun liker. Mange sosiale entreprenører kan ta en slik utfordring.

Forsvarer deltid

Hun understreker likevel at det ikke er noe kritikk av ansatte i NAV.

– Jeg sier ikke at offentlig ansatte ikke har glød, men det er ikke de som velger sin metode, som kan bli regel- og skjemaorientert.

Hun banner litt mer i den sosialdemokratiske kirken.

– Vi har veldig fokus på heltidsarbeid og det er viktig, men det er slik at vi må ha deltidsjobber til eksempelvis dem som er 50 prosent uføre og andre som ikke kan jobbe fulltid: Det er flott om du greier å stå i en 50 prosent jobb, fremfor å bli ufør.

ERKE-BERGENSER: Erna Solberg er Bergens-entusiast på sin hals og storkoste seg med utsikten.

– Ap går i feil retning

Frp-leder Sylvi Listhaug har de siste månedene hamret løs på Høyre en rekke ganger med beskyldninger om at de er for like Ap:

Vern av strømkabler til utlandet, rente viktigst, strømpakke, ikke drivstoffavgiftskutt, forsiktig overgang fra olje til det grønne.

– Ser vi bort fra privatisering, formuesskatt og noen andre saker, er det ikke så veldig mye som skiller dere?

– Samtidig har de små skrittene en betydning. Jeg mener Ap beveger seg i en retning som går feil vei. Selv om de er enige med oss i hovedlinjene, så kutter de i en del ting som kan bidra til vekst mens de øker varige offentlige utgifter.

– De signaliserer kutt i forskningen, økte skatter for verdiskapning og kutt i samferdselsprosjekter, samtidig som de øker kommuneøkonomien og velferdsordningene betydelig.