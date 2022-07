Opplysninger til VG: Hard kamp om varighet på ny tariffavtale for SAS-pilotene

STOCKHOLM (VG) Ifølge VGs opplysninger krever SAS-ledelsen en seksårig tariffavtale for pilotene, noe som trolig aldri har skjedd før i Norge.

Ifølge VGs opplysninger har forhandlerne fra pilotene gitt uttrykk for at de ikke aksepterer løpetider ut over det som er vanlig i slike prosesser. SAS skal ha begrunnet sitt krav med langsiktighet for en potensiell investor, får VG opplyst.

VG får opplyst at pilotene skal ha gitt uttrykk for at dette er et av de punktene der det er avstand mellom partene akkurat nå. Det er en årsak til at det tar så lang tid å komme til enighet, får VG opplyst.

Den svenske riksmegleren sier at han ikke har opplevd en så lang forhandling tidligere.

– Nei, ikke at det har holdt på så lenge på denne måten, sa Claes Stråth på spørsmål fra VG søndag kveld.

I dag har SAS-pilotene en tariffavtale på tre år – det lengste vi har av avtaler i Norge, ifølge forskningskoordinator Kristine Nergaard ved Fafo. De fleste norske avtaler er på to år, med streikerett i mellomåret. Det forklarte Nergaard til E24 tidligere i år.

Med avtalen SAS krever nå, vil ikke pilotene kunne streike på seks år, ifølge VGs opplysninger.

VG har vært i kontakt med LO som ikke er kjent med tariffavtaler som strekker seg så langt.

– Tariffavtaler varer normalt to år, sier informasjonssjef Trond Gram i LO.

En tariffavtale er en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening, eller en enkelt arbeidsgiver. Tariffavtaler regulerer blant annet lønnssatser, men også arbeidsforhold som ferie, arbeidstid og pensjon.

Uaktuelt

Ved forrige forhandlingsbrudd opplyste pilotlederne i ettertid at SAS først foreslo en tiårig tariffavtale. Ifølge pilotene var dette uhørt og uaktuelt.

I et desperat forsøk på å unngå streik og komme SAS i møte, skal pilotene ha kastet inn en seksårig avtale på tampen av forrige forhandlingsrunde. SAS godtok ikke dette, og ville ifølge pilotene ha minst åtte år. Dermed ble det streik.

Ifølge VGs opplysninger skal en seksårig avtale ligge på forhandlingsbordet igjen nå. Men denne gangen vil ikke pilotene akseptere en så lang varighet, etter å ha fått tilbakemelding fra medlemmene.

FORHANDLINGER: Roger Klokset, leder for Norske SAS-flygeres forening, har vært i forhandlinger siden onsdag morgen.

Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygeres forening, sa i etterkant av forrige forhandlingsrunde at han trodde de kanskje hadde gått for langt. Han refererte til det pilotforeningene la på bordet til SAS den gang – og hva de sa seg villige til å gå med på.

Avsluttet for dagen

Søndag kveld avsluttet partene forhandlingene for dagen etter at flere av deltagerne hadde vært våkne i nesten 40 timer i strekk.

Pilotene var tydelig slitne da de møtte pressen utenfor Næringslivets hus.

På vei ut av forhandlingene søndag kveld kommenterte Klokset kommenterte seksårsavtalen de la på bordet forrige gang for å unngå streik.

– Vi strakk oss jo veldig langt for å unngå streik, og det har jo vi fått en tilbakemelding fra våre medlemmer som vi må forholde oss til her inne.

Jan Levi Skogvang leder SAS Norge flygerforening i Parat, var søndag ettermiddag tydelig på at de ikke vil gå med på en seksårig avtale.

– Det er noe SAS drømmer om å få, det er helt uhørt. Det er ingen som har seks års avtale i Skandinavia, det er helt urimelig, sa han.

Store tap

Søndag er det ifølge VGs flyspesial totalt over 170 innstilte flyginger. 165 av disse er SAS-flyginger.

SAS har selv anslått at de taper 100–130 millioner kroner om dagen som følge av streiken.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs har tidligere sagt til VG at han er i tvil om tilliten til selskapet vil kunne komme tilbake:

– Snart er 300.000 passasjerer påvirket, det er klart det er mange kostnader og problemer, og det er veldig uheldig for alle parter at denne streiken ikke kommer til en ende, sa Elnæs fredag.