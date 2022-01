STATISTIKER: Mikkel Meyer Andersen har bistått norsk politi med å vurdere styrken på DNA-bevisene i Birgitte Tengs-saken.

Tengs-drapet: Antall matchende DNA-profiler sterkt innsnevret

Sør-Rogaland tingrett mener mistanken er styrket mot mannen som er siktet for Birgitte Tengs-drapet.

Publisert: Nå nettopp

Varetektsfengslingen av mannen i 50-årene ble torsdag forlenget med nye 12 uker. Han nekter straffskyld for drapet og mener politiet har tatt feil mann.

I en ny rapport mener den sakkyndige at det høyst sannsynlig er to eller færre menn som har en DNA-profil som matcher en blodflekk på avdødes strømpebukse.

– Retten mener innholdet i rapporten styrker mistanken mot siktede og at det på bakgrunn av analysen er meget sterk sannsynlighet for at DNA-funnet i sporprøven stammer fra siktede, skriver Sør-Rogaland tingrett i fengslingskjennelsen.

Rapporten fra 14. desember i fjor kommer fra den danske statistikeren Mikkel Meyer Andersen. Han regner på den bevismessige vekten av DNA fra Y-kromosomer.

Blodflekk på strømpebuksen

Sporprøven det vises til, er avsatt i avdødes blod på avdødes strømpebukse.

Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995.

NEKTER: Mannen i 50-årene fra Haugalandet som er siktet for drapet på Birgitte Tengs (17) i 1995 bestrider alle anklager om drap som rettes mot ham.

Etter pågripelsen i september i fjor kontaktet etterforskerne Mikkel Meyer Andersen, som er førsteamanuensis ved Institut for matematiske fag ved Universitetet i Aalborg.

Han har i mer enn ti år arbeidet med statistikk innenfor rettsgenetikk for DNA-profiler basert på Y-kromosomet, i samarbeid med forskningskolleger internasjonalt.

I Tengs-saken har den danske statistikeren uttalt seg om betydningen av at det i analysen er gjort treff på 29 såkalte STR-markører på Y-kromosomet hos den siktede.

To eller færre

Før fengslingsmøtet 29. oktober skrev Andersen:

«Det er 95 prosent sannsynlig at det er færre enn 43 personer som har 29 like markører.»

95 prosent er en sikkerhetsgrad som kalles «høyst sannsynlig».

I sin nye analyse har Andersen innsnevret antallet fra 43 til «2 eller færre».

Det kan han gjøre, fordi han har lagt inn informasjon som er spesifikk for Tengs-saken. Blant annet at siktede har en DNA-mutasjon som hverken faren eller brødrene har.

Det var det rettsmedisinske instituttet NFI i Nederland som slo fast at drapssiktede har en sjelden mutasjon i DNA som ingen av hans mannlige slektninger i farslinjen har.

Med stor sikkerhet – en sannsynlighet omkring 99 prosent – er det 15 menn eller færre som har en Y-profil som samsvarer med sporprøven i blodflekken på Birgitte Tengs, skriver Andersen i rapporten.

– Alle i samme farsslekt

Andersen trekker konklusjonen etter å ha brukt populasjonsgenetikk og data. Han skriver at de potensielt andre matchende menn alle er i samme farsslekt som den mistenkte.

På bakgrunn av rapporten avgitt 14. desember skriver Sør-Rogaland tingrett:

– Når sporprøven og analyseresultatet sammenholdes med andre bevis i saken, mener retten at det fortsatt er meget sterk sannsynlighet for at siktede er skyldig.

Dommeren viser til siktedes manglende alibi, at han oppholdt seg i Haugesund -Karmøy-området den aktuelle kvelden og til hans straffehistorikk.

– DNA-prøver kan forurenses

Retten vedgår at kontaminering – at prøven er forurenset – er en relevant problemstilling.

Den siktedes forsvarer Stian Kristensen var i fengslingsmøtet 29. oktober i fjor sterkt kritisk til politiets tiltro til DNA-analysene i saken.

Han påpekte at DNA er sårbar teknologi og at analyseresultater lett kan forurenses.

Siktedes andre forsvarer Stian Bråstein sier til VG torsdag at han hverken ønsker å kommentere den siste fengslingskjennelsen eller rapporten fra den sakkyndige.

Av fengslingskjennelsen torsdag fremgår at politiet venter å avslutte etterforskningen i vår og at hovedforhandling kan bli forskjøvet til høsten.

Politiet ønsker å ha siktede i varetekt frem til hovedforhandling.

Mannen ble pågrepet 1. september i fjor.