NEKTER: Politimannen nekter for å ha gjort noe straffbart. Han innledet flere seksuelle forhold med kvinner han møtte i forbindelse med politijobben.

Voldtektstiltalt politimann: − Jeg var hodestups forelsket

HELGELAND TINGRETT (VG) Forklaringene til tiltalte og fornærmede er som natt og dag: Hun sier hun var fanget i forholdet. Han sier de var hodestups forelsket.

Av Ådne Husby Sandnes

Publisert: Nå nettopp

Over to dager har politimannen og politikvinnen forklart seg i Helgeland tingrett.

Politimannen i 30-årene er tiltalt for å ha misbrukt et avhengighets- og tillitsforhold til å skaffe seg seksuell omgang med kvinnen, samt for å ha voldtatt kvinnen i juli 2018. Han nekter straffskyld.







Høsten 2017 begynte kvinnen i praksis på politistasjonen, og her fikk hun politimannen som veileder. Etter kort tid utviklet de et forhold, som de lenge skulle holde skjult.

Forholdet, som varte i om lag to år, skulle bli preget av intriger og sjalusi, samt 31.000 tekstmeldinger.

Og allerede om hvordan forholdet ble innledet, har tiltalte og fornærmede helt forskjellige historier.

SPESIALENHETEN: Kaja Løhren Borg og Kari-Anne Hille Valla fører saken for Spesialenheten for politisaker.

Politikvinnen: Frøs til

Kvinnen forteller at hun og politimannen kjørte patrulje da han kysset henne for første gang.

– Jeg frøs til. Jeg satt helt stiv i setet da han kysset meg.

Hun forteller at hun sa til ham at det ikke måtte skje igjen.

Politimannen oppfattet imidlertid det første kysset helt annerledes enn kvinnen:

Han merket raskt at de hadde en god kjemi på jobb, og de begynte å ha en flørtende tone før kysset i november – hvor man snakket om en «natt på hotell sammen» og «kebab-date», forteller politimannen.

– Vi kjørte bil, vi hadde nettopp kysset, og jeg tolket det som at vi hadde noe på gang.

Han beskriver videre en gjensidig romanse og at begge tok initiativ til seksuell omgang.

Kvinnen forteller at politimannen var stille en hel åttetimers-vakt etter at hun ba ham om ikke å kysse henne igjen.

Hun følte seg deretter helt fanget i situasjonen, og hun var redd for hva som skulle skje med praksisplassen, dersom hun sa politimannen imot. Hun følte seg nærmest tvunget inn i relasjonen, fremgår det av tiltalen.

– Snakket du med tiltalte om denne frykten, spør aktor Kaja Løhren Borg.

– Nei, svarer kvinnen.

Politimannen: Håpløst forelsket

Politimannen startet sin forklaring med å si at det er et sårt tema for ham å forsvare seg mot kvinnens anklager.

– Jeg har sittet her i to dager og hørt at det eneste hun har brydd seg om var å komme seg bort fra meg, sier politimannen.

Det gir politimannen klart uttrykk for at han ikke skjønner noe av, og lister opp meldinger og episoder som kan tyde på det motsatte.

– Jeg var hodestups forelsket i henne. Og jeg hadde inntrykk av at hun var hodestups forelsket i meg også.

– Hva tenker du om det første kysset, spør forsvarer Heidi Reisvang.

– Det var en romantisk time i en bil. Jeg kjenner meg ikke igjen i at hun frøs til. Jeg kjenner meg ikke igjen i at jeg var stille i åtte timer, sier politimannen.

FORSVARERNE: Heidi Reisvang og John Christian Elden forsvarer politimannen i 30-årene.

Skrev det han ville høre

I tekstmeldinger har kvinnen skrevet en rekke rosende meldinger til politimannen hvor hun forteller hvor fint hun har det og hvor glad hun er i ham. Du er det beste som har skjedd i livet mitt, skriver kvinnen i en av dem.

– Var det slik du skrev om følelsene dine for ham, spør aktor Løhren Borg.

– Ja, svarer kvinnen.

I dag foreller kvinnen at hun ikke mente det hun skrev i meldingene.

– Han skrev gjerne ting han ville gjøre med kroppen min. Jeg responderte på det fordi jeg turte ikke si ham imot. Jeg kunne svare at jeg ville han skulle gjøre de tingene, selv om det var det siste jeg ville.

– Hva tror du tiltalte oppfattet, spør Løhren Borg.

– Han har sikkert oppfattet det slik jeg ville han skulle oppfatte det. Men jeg tror han innerst inne visste jeg ikke ville, da jeg flere ganger i starten sa stopp. Men han er en person som ikke gir seg før han får det han skal ha.

Poengterte kontrast

Kvinnen har forklart at hun fra forholdets start, til forholdets slutt, gråt seg i søvn.

Dette står i stor kontrast til innholdet i mange av meldingene, påpekte politimannens forsvarer, John Christian Elden.

Han viste til at hun sendte natta-meldinger, skrev at hun bare «ville ligge i armene» hans og figurerte på «koselige bilder».

– Er dette bildet illustrerende på at du gråt deg i søvn og egentlig ikke ville ha kontakt med ham, spør advokat Elden.

– Nei, ikke sånn som jeg ser det bildet, nei.

– «Natta, savner deg, vil ligge i armene dine». Er det ikke det motsatte du egentlig vil, spør Elden sarkastisk.

– Jo, men hele veien har jeg måttet si det jeg visste han ønsket å høre, forklarer kvinnen, tydelig preget.

HELGELAND TINGRETT: Saken, som skal gå over seks uker, behandles i Helgeland tingrett.

– Verste av smerte

Spesialenheten for politisaker mener politimannen voldtok politikvinnen sommeren 2018.

Etter forutgående avtale om seksuell aktivitet, bandt han henne på hender og føtter, ifølge tiltalen. BDSM-sex har vært et tema under rettssaken, og ifølge tiltalen skulle kvinnen «straffes» seksuelt denne julidagen.

Kvinnen forklarer at hun etter hvert sa nei, ba ham om å stoppe og forsøkte å sparke ham bort, men at overgrepet fortsatte.

– Det er det verste av smerte jeg har opplevd noen gang, sier politikvinnen.

– Når man sier stopp, stå stopper man. I hvert fall når det er snakk om en politimann.

Sa unnskyld

Tiltalte forklarer at det hele dreise seg om avtalt og frivillig seksuell omgang. Han forteller at kvinnen på et tidspunkt sa hun fikk vondt, og at han da løsnet tauet.

– Jeg har ikke hatt til hensikt å gjøre henne noe vondt, en jeg er så glad i. Det var god stemning etterpå. Jeg hadde ingen følelse av at jeg voldtok henne, sier politimannen.

Både Spesialenheten og forsvarere brukte tid på å gjennomgå tekstmeldinger før og etter den angivelige voldtekten.

I en melding like etter, skriver fornærmede en melding til tiltalte om at hun har vondt. Politimannen svarer unnskyld, og spør hvorfor hun har vondt. Fornærmede fikk spørsmål om hvordan hun oppfattet politimannens unnskyldning.

– Som at han gikk altfor langt, svarte fornærmede.

– Jeg sa ikke unnskyld for at jeg voldtok henne. Jeg sa unnskyld fordi hun hadde fått vondt, svarte politimannen, også er tiltalt for å ha voldtatt en annen kvinne, samt ved misbruk av overmaktsforhold skaffet se seksuell omgang med fire andre kvinner.