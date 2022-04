FANT SØLVSKATTEN: Monica Taanevig (40) dykket etter søppel, men kom over en finurlig pose på havnebunnen. Det viste seg å være tyvgods fra et innbrudd for ti år siden.

Dykker fant gammelt tyvgods: − Hadde aldri trodd jeg skulle se det igjen

Et søppeldykk ledet til skattefunn i Oslofjorden. Eieren sier det er utrolig at eiendelene har kommet til rette igjen.

Av Eirik Wichstad

Publisert: Nå nettopp

– Vi ble litt overrasket, for vi så ikke for oss at det var det det skulle være, sier Monica Taanevig (40), styreleder i Vollen Dykkerklubb til VG.

Tirsdag ryddet hun havnebassenget ved Vollen fergekai ved Slemmestad for søppel da hun støtte borti noe som ikke minnet om døde fisker eller vanlig avfall.

På 8 meters dyp, like ved brygga, lå en pose som tilsynelatende var fylt med innhold.

Sammen med dykkepartner Ketil Delmark Pedersen (55) dro de den opp på land og tømte innholdet ut på fergekaien.

– Det var mye smykker og litt sølvtøy. I tillegg var det noen smykkeesker, men der var innholdet tatt ut, sier Taanevig.

Uvanlig funn

I løpet av sine 14 år som fritidsdykker har Taanevig aldri opplevd å finne noe lignende, forteller hun.

Både hun og Pedersen holdt en knapp på at det var tyvgods de hadde kommet over.

Innimellom sølvtøy og smykkene lå det også et skolebevis.

Et kjapt navnesøk i nummeropplysningen ledet dem frem til en mulig eier.

PÅ HAVNA: Søppeldykket til Monica Taanevig tok en uventet vending tirsdag.

Dagen etter fikk Taanevig kontakt med den unge kvinnen på skolebeviset, den nå 32-år gamle Chloe Ingebrigtsen.

Dykkerne hadde for ordens skyld tatt kontakt med politiet først for å forsikre seg om at de kunne levere sølvtøyet direkte til eieren.

Ingenting i veien for det, mente politiet, som sikkert sjeldent opplever at tyvegods i en foreldet innbruddssak kommer til rette igjen.

Høy affeksjonsverdi

– Det er helt utrolig. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle få igjen det som ble tatt, sier en henrykt Ingebrigtsen.

VG snakker med henne på telefon når hun er på vei til Taanevig for å hente eiendelene sine.

Hun forteller at tingene har stor affeksjonsverdi for henne.

De fleste smykkene har hun kjøpt på ferieturer da hun var yngre, og forbinder dem med gode minner fra barndommen.

DEN RETTE EIER: Chloe Ingebrigtsen ble frastjålet smykker og sølvtøy. 10 år etter kan hun hente det hjem.

Sølvtøyet og smykkene har vært på avveie siden 2012, etter et innbrudd i foreldrenes hus.

– De hadde brutt seg inn gjennom kjellervinduet mens foreldrene mine var ute en times tid. De hadde tatt veldig mye av verdi, sier Ingebrigtsen.

Nå ser hun frem til å få treffe Taanevig, og takke henne for jobben hun har gjort.

– Jeg tror jeg kommer til å spørre om jeg kan få en stor klem, også skal jeg fortelle hvor mye det betyr for meg, ler Ingebrigtsen.