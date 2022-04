Syv skadet i motorshow: Hadde ikke varslet i god tid

Arrangøren hadde ikke varslet Oslo-politiet om motorshowet på Bjerke i god tid på forhånd.

Det opplyser politiadvokat Bente Vengstad til VG.

Syv mennesker ble skadet da en oppvisningsbil krasjet inn i tribunen under Aranis Klaas Monster Truck Show i Oslo søndag. Alle er ifølge politiet utenfor livsfare.

– Vi ble underrettet om arrangementet samme dag. Da hadde vi ingen sjanse til å sjekke de sikkerhetsmessige forutsetningene, sier politiadvokaten i Oslo til VG.

Ifølge politiloven skal den som vil benytte offentlig sted til demonstrasjon, opptog, møte, stand eller lignende, gi politiet melding om dette i god tid på forhånd.

Politiet kan fastsette vilkår for slike samlinger.

Omkring 800 tilskuere var til stede. Bare sperrebånd og plastkjegler skilte publikum fra motorshowet på parkeringsplassen utenfor Bjerke travbane.

– Det holder ikke. Hadde vi vært klar over at det ikke var mer solide, fysiske sperringer, ville ikke arrangementet blitt tillatt, sier politiadvokat Vengstad.

Hun opplyser at politiet har stanset motorshowene som tirsdag og onsdag skulle vært på Øvrevoll galoppbane i Bærum.

To siktet etter ulykken

Lederen for det tyske familieforetaket bak showet, Daniel Klaas, ble mandag avhørt av politiet. Han er siktet for uaktsomt å ha fremkalt fare for allmennheten.

Sjåføren av bilen som kom ut av kontroll, blir avhørt tirsdag. Han er siktet for brudd på veitrafikklovens bestemmelse om hensynsfull og aktpågivende kjøring.

Bilen er beslaglagt, men resultatet av de tekniske undersøkelsene er ikke klart.

Petter Håkestad, som i en årrekke har bistått Aranis Klaas i Norge, bekrefter overfor VG at han fredag underrettet Oslo-politiet om helgens tre show på Bjerke.

– Vi trenger ikke innhente tillatelse fra politiet, men sender melding om at vi skal ha show. Og så hører vi ikke noe mer. Sånn foregår det, sier Petter Håkestad.

Klaas’ advokat i Norge Patrick Lundevall-Unger mener ulykken var et uhell og har antydet at sjåføren i begynnelsen av 20-årene ble blendet under manøveren.

Under opplæring

Videoklipp tatt av tilskuere viser to sølvgrå BMW-er som rygger i høy hastighet langs tribunen, for så å snu og kjøre fremover.

De utfører samme manøveren synkront flere ganger. Siste gang skjener den ene bilen ut i det de snur og reverserer rett inn i tribunen.

Speaker på Bjerke kunngjorde i høyttalerne at sjåføren var under opplæring.

Aranis Klaas har arrangert oppvisninger i mer enn 40 år, men har ifølge Daniel Klaas aldri hatt en slik ulykke.

Politiets ansvar

– Arrangementet på Bjerke i helgen faller ikke inn under motorsportforskriften, opplyser seniorrådgiver i Vegvesenet Anette Hauge til VG.

Motorsportforskriften omhandler konkurransekjøring, trening og ferdighetstrening på lukket bane eller annet avsperret område – ikke oppvisninger på parkeringsplasser.

Hun sier at motorshowet er politiets ansvar etter paragraf 11 i politiloven om arrangement på offentlig sted, hvor det heter at politiet kan sette vilkår for sammenkomsten.