FELLES SITUASJONSFORSTÅELSE: Det er dette politidirektør Benedicte Bjørnland håper er resultatet av rapporten.

Dette er truslene politiet venter i år

Det kan bli mer vold, overgrep og hvitvasking, ifølge Politiets trusselvurdering for 2022.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Rapporten er utarbeidet av Kripos på oppdrag fra Politidirektoratet og ser på hvilke alvorlige kriminalitetstrusler som kan prege Norge i tiden fremover.

Politidirektør Benedicte Bjørnland trekker særlig fram den organiserte økonomiske kriminaliteten innen arbeidslivet og virksomheter som benyttes til hvitvasking av kriminelt utbytte.

− Kriminalitetsbildet er sammensatt, og vi forsøker å forstå drivere for kriminaliteten og se dette i sammenheng. Vi ser blant annet at kriminelle nettverk som står bak narkotika-, våpen- og voldskriminalitet, har etablert seg i næringslivet, sier Bjørnland til NTB.

– Målet er at dette skal være et bidrag til felles situasjonsforståelse og bidra til prioriteringer og valg av tiltak for politiet og samarbeids aktører, skriver politidirektøren i forordet til rapporten.

Blant kriminalitetstruslene det er ventet mer av er vold, blant annet begått av personer med alvorlig psykisk sykdom. Dette varslet politiet også om i rapporten for 2021.

– Dette begrunnes med en rapportert økning, endringer i tjenestetilbudet i psykisk helsevern samt at pandemien kan ha forverret situasjonen til personer med alvorlige psykiske lidelser, heter det i trusselvurderingen.

Vold i hjemmet

Det ventes også at antall voldshendelser blant mindreårige vil øke, og at voldsutøvelse i nære relasjoner vil forbli på et forhøyet nivå.

– Pandemien har medført en økning i vold i nære relasjoner, drevet av sosial isolasjon og økonomiske nedgangstider, står et i rapporten.

Også mishandling og overgrep av dyr er det ventet en økning av. I rapporten heter det at økt deling på sosiale medier også inspirerer flere enn tidligere til å begå slik kriminalitet.

– I familier der mindreårige mishandler dyr, er det også funnet forhøyet fare for vold i hjemmet. I tillegg er det vurdert en økning i vold og personran blant mindreårige, spesielt gutter, heter det.

I trusselvurderingen peker de videre på at flere kriminalitetstrusler omhandler unge gutter, og at stadig flere er yngre. Det er også vurdert at en del unge gutter som begår kriminalitet er sårbare for rekruttering til kriminelle nettverk.

Les også Mener Norge svikter de mistenkte barna: – Kan i verste fall få falske tilståelser Barn i kriminalsaker blir forskjellsbehandlet. De fornærmede og vitner får tilrettelagt sine avhør.

Hvitvasking og organisert kriminalitet

Rapporten slår fast at flere kjente aktører fra organiserte kriminelle grupper, som driver med narkotika-, våpen- og voldskriminalitet, har etablert seg i næringslivet.

– Dette har gitt aktørene en større bredde som inkluderer både økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet. Virksomheter de kriminelle aktørene har etablert seg i blir benyttet til å hvitvaske kriminelt utbytte.

Politiet skriver at det er avdekket flere eksempler på at profesjonelle aktører bistår kriminelle gjennom å bruke sin rolle for å tilrettelegge for gjennomføring av kriminelle handlinger.

– Aktørenes bruk av advokater, regnskapsførere og revisorer er i mange tilfeller sentral for gjennomføringen av de kriminelle handlingene.

Det heter videre at organiserte kriminelle grupper spesialiserer seg på ulike former for kriminalitet, og at gruppene samarbeider med hverandre ved å unytte hverandres kapasiteter og dermed oppnå større profitt.

FORFATTERE: Det er Kripos, på oppdrag fra Politidirektoratet og i samarbeid med politidistriktene og særorgan, som har utarbeidet trusselvurderingen.

Venter økning i seksuallovbrudd

I februar skrev VG at antall anmeldte seksuallovbrudd økte med 16,5 prosent det siste året – fra 6874 anmeldelser i 2020 til 8006 anmeldelser i 2021, ifølge tall fra Politidirektoratet.

– Den veksten vi ser innenfor dette området, bekymrer politiet. Barn og unge bruker sosiale medier i økende grad til deling og omsetning av egenprodusert seksualisert materiale. De siste årene er det registrert en økning i antall aktører som betaler mindreårige for seksualiserte bilder, sa seksjonssjef John-Magnus Løkenflaen i Politidirektoratet da.

I trusselrapporten for 2022 står det at omfanget av aktører som kjøper egenprodusert seksualisert materiale, og antall mindreårige fornærmede antas å øke.

Les også Frykter menneskehandel på grensen: – Gjør meg veldig nervøs MEDYKA, POLEN (VG) Det kryr av frivillige i gule vester på den største grenseovergangen for ukrainske flyktninger.

– I tillegg ser man en økning i mindreårige som selger egenprodusert seksualisert materiale. De fornærmede er både gutter og jenter, men unge gutter er også kjøpere.

Det pekes på at den lave risikoen for oppdagelse for gjerningspersonen som en mulig årsak, men også at de fornærmede tiltrekkes av profitt.

Det ventes også en «markant økning» i antall overgrep begått av reisende seksualforbrytere mot barn i utlandet etter hvert som reiserestriksjonene letter og reisevirksomheten normaliseres.

Les også Norge under cyberangrep: «Konas fødselsdato er ikke et sikkert passord» BREST, FRANKRIKE (VG) Cyberangrep mot norske interesser har tredoblet seg i antall siden 2019, ifølge NSM.

Løsepengevirus

– Norske bedrifter og offentlige virksomheter vil bli utsatt for løsepengevirus, slår rapporten fast.

Det står i rapporten at det er vurdert at virksomheter med samfunnskritiske funksjoner «vil bli utsatt for datatyveri eller datamanipulasjon som følge av datainnbrudd».

I 2021 ble en rekke selskaper og utdanningsinstitusjoner utsatt for dataangrep. Også Stortinget ble offer for datainnbrudd.