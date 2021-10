TILBAKE: Erna Solberg har flyttet inn i sitt kontor på Stortinget. Hun sier at hun alltid sjekker VGs nettside først og deretter Bergens Tidende.

Slik er Solbergs plan for å ta tilbake makten fra Støre

STORTINGET (VG) Erna Solberg har ikke vært ute av kontorene sine en hel uke, før hun deler sin slagplan for hvordan hun skal ta tilbake makten fra Jonas Gahr Støre.

Tidligere statsminister Erna Solberg (H) har allerede funnet seg godt til rette på kontoret som opposisjonsleder, når hun møter VG for å fortelle om sine planer de neste fire årene.

Og én ting slår hun fast umiddelbart, hun vil ikke la statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) starte sitt virke som statsminister med hvetebrødsdager på hennes gamle kontor.

Eksstatsministeren mener at Støre nå må levere mer politisk substans, langt utover de punktene Arbeiderpartiet og Senterpartiet lanserte på Hurdal.

– Regjeringen sier foreløpig ikke så mye konkret om hva de skal gjøre. De bruker bare overskrifter. Nå skal de gå fra slagord til substans og da blir det spennende å se hva de kommer med og hvor enige de faktisk er bak overskriftene, sier Høyre-leder Erna Solberg til VG.

– Den store retningen for Støre fremover er tydeligvis ord. Ikke substans, sier hun.

AVSKJEDSGAVE: Erna Solberg viser fram avskjedsgaven hun fikk på SMK, en billedbok fra hennes tid som statsminister. Men Solberg bedyrer at avskjeden ikke skal være permanent, og sier hun har en plan om å gjenerobre statsministerkontoret.

Tre angrepspunkt

Erna Solberg sier at hun ikke vil prøve å «ta» regjeringen på de små valgløftene de ikke innfrir, men utfordre dem på de store tingene.

Hun har blinket seg ut tre hovedområder hvor hun vil utfordre regjeringen:

Kunnskap og skole : hun sier at de foreløpig har vært mest konkret på hva de vil reversere, som firerkravet i matte. Ikke på hvordan de vil sørge for at flere gjennomfører skolen.

Sammenhengen mellom næringspolitikk og klimakutt . Hun sier at det vil bli høyere skatter for bedrifter og bedriftseiere, blant annet for familiebedrifter i distriktet hvor de må betale formuesskatt.

Inkludering i arbeidslivet og de som står utenfor.

– Har Støre løsningene for morgendagens problemer?

– Nei, ikke ut ifra denne erklæringen i alle fall. Og så ser vi veldig lite virkemidler. Morgendagens problemer og utfordringer dreier seg om kunnskap, kompetanse, forskning og utvikling, inkludere flere og skape bedrifter som over en bred sko jobber på innovative måter og sikrer at vi når klimamålene, sier hun.

– Ap samarbeidet med dere om noen reformer etter 2013 og trakk seg senere fra noen av dem. Frykter du å havne i samme felle?

– Jeg synes ikke de havnet i noen felle. De hadde bare ikke ryggrad til å stå opp og si at Norge trengte en politireform og si at den var god. Jeg er helt sikker på at evalueringen vil vise at dette var en riktig reform, sier hun og legger til:

– Til tross for en stor satsing så mener vi at veksten fremover skal komme ute i ytre etat.

MER STAT: Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum vil bruke staten mye mer aktivt i næringslivet for å gjennomføre det grønne skiftet.

– Undergraver vekstkraften

Solberg er kritisk til regjeringens plan om en mer aktiv stat mot næringslivet.

– Det mangler ikke statlige eierskap i Norge, slår Solberg fast.

– Problemet er å finne de riktige virkemidlene til næringslivet. Små og mellomstore bedriftene blir enormt viktig fremover, der finner vi mange av de kreative sjelene.

Solberg mener Aps politikk vil kunne gagne de store selskapene, mens små bedrifter blir sittende med regningen.

– Har man en næringspolitikk hvor man da bidrar til de store bedriftene med rammevilkår, eierskap og penger, og samtidig skal hente pengene fra de små og mellomstore bedriftene, så undergraver man vekstkraften i annet næringsliv.

Kan hjelpe Støre

Solberg forventer at en regjering utgått av venstresiden først lener seg på SV i Stortinget og i budsjettet.

Hun sier at Støre har sagt at han ønsker færre forlik med høyresiden – men lukker ikke selv døren.

– Hvem er Erna Solberg, opposisjonslederen?

– Hun er ikke så veldig forskjellige fra Erna Solberg, statsministeren. Vi skal være i konstruktiv opposisjon. Fordi Høyre er Høyre, så er vi opptatt av å være forutsigbare og at en opposisjon har et ansvar for at landet fungerer på en god måte.

Dermed åpner Høyre for at de kan bidra til å sikre regjeringen flertall i Stortinget, uten støtte fra venstresiden til venstre for Ap og Sp.

– Vi vil hjelpe regjeringen hvis de har saker som går i riktig retning for oss, som de har utfordringer på, sier Solberg.

FØRST VG: Erna Solberg varsler at hun har planen for å komme seg tilbake i statsministerstolen klar.

Klar til fire nye år

Erna Solberg har tidligere sagt til VG at hun kommer til å lede Høyre inn i valgkampen i 2025, men hun har også understreket at det kommer et generasjonsskifte i Høyre.

– Blir du her til neste valg?

– Min plan er det, sier Solberg.

– Og det skal vi tro på?

– Min plan er det. Og så har jeg sagt at vi skal ha et generasjonsskifte på et eller annet tidspunkt, men når det skal være er opp til partiet. Jeg har fremdeles mer enn nok å ta meg til, som du hører, sier hun.