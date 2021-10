VINTERFØRE: I fjellet er det vinterforhold. De som kjører i fjellovergangene anbefales av Vegtrafikksentralen å bruke vinterdekk.

Temperaturene faller: − Kan gi sludd og snø

Kjølige luftstrømmer vil gi lavere temperaturer over hele landet, men avløses av mildvær senere i uken, ifølge Meteorologisk Institutt. Vegtrafikksentralen anbefaler å kjøre med vinterdekk i fjellovergangene.

Av Eirik Wichstad

Hele landet har fått merke en kjøligere værtype gjennom helgen.

Temperaturene har vært kaldere enn normalt for denne tiden av året, med unntak for Østlandet og Telemark, som riktignok har hatt nattefrost noen steder, opplyser vakthavende meteorolog, Per Egil Haga, ved Meteorologisk Institutt.

Nå begynner det å nærme seg tiden for å skru på vinterdekkene, mener han.

Vegtrafikksentralen Vest anbefaler på Twitter alle som kjører i fjellovergangene å bruke vinterdekk.

Fare for sludd og snø

De kalde temperaturene vil vedvare utover uken nord for Dovre. Særlig lengst nord i Finnmark kan det komme ned i tosifrede kuldegrader over Finnmarksvidden og indre strøk av Troms.

I sørligere deler av landet vil en få temperaturer som er mer typiske for årstiden.

– Her i sør ser det ut til at det forbigående blir mildere. Det har sammenheng med at det er lavtrykksaktivitet som ligger i Atlanterhavet, som i starten av uken kommer til den sørlige og kanskje midtre delen av landet, sier vakthavende meteorolog Haga.

Dette vil gi nedbør som kommer særlig tirsdag morgen, som i de indre og høyere strøkene kan falle som snø, før det går over til mildvær etter hvert.

– Tilsvarende hvis vi beveger oss til Trøndelag og Nordland, så vil nedbørsområdet kunne gi nedbør i form av sludd og snø, sier Haga.

Det kan by på utfordrende kjøreforhold. Også i Agder og Telemark kan det bli glatt på veiene etter sluddnedbøren som regnes å komme tirsdag, opplyser meteorologen.

Kjølige luftstrømmer

Gjennom onsdagen og deler av torsdag vil det bli mildere i Sør-Norge.

Det betyr likevel ikke at man kan henge opp ullfrakken.

– Et lavtrykkssenter i Bottenviken vil sende kjølige luftstrømmer over hele landet, sier Haga.

Bottenvika er det nordligste havområdet i Østersjøen, som illustrert på kartet under.

Vurderer farevarsler

Ifølge meteorologen vil det gi et temperaturfall i Sør-Norge etter torsdag.

– Det store bildet er at det blir variabelt over store deler av landet. Kun i Troms og Finnmark vil det være kjølig hele uken.

Han presiserer at det ikke er snakk om noen sprengkulde i nord, men det blir temperaturer godt under normalen for denne tiden av året.

– Det er en mulighet for at det særlig onsdag kan bli ganske lave temperaturer i den nordligste delen av landet, sier Haga.

Med litt mindre skyer utover tirsdagen og tidlig onsdag, og mindre vind, ligger forholdene til rette for at temperaturene kan synke helt ned til 10–15 kuldegrader lengst nord, opplyser meteorologen.

Med temperaturfall i Sør-Norge kan det bli utfordrende kjøreforhold for de bilistene som ikke er godt nok skodd.

– Det første snøfallet skaper gjerne kaotiske kjøreforhold. Sånn sett ser vi for oss at det kan bli litt ulykker, sier Haga.

Fortsatt ser det ut til at de mest trafikkerte veiene i sør ligger litt under områdene hvor det kommer snøfall.

– Likevel kan det kanskje komme noe sludd, sier meteorologen.

Detaljene i værutviklingen for Østlandet er foreløpig noe usikre. Meteorologisk Institutt må vurdere om de skal utstede noen farevarsler etter hvert som uken utfolder seg, opplyser Per Egil Haga.