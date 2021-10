MOT EGET PARTI: Flå-ordfører Merete Gandrud (Ap) og Ås-ordfører Ola Nordal (Ap) mener det er best å beholde fylket som ble tvangssamenslått under Erna Solberg.

Ap-ordførere vil beholde Viken: − For mye frem og tilbake

Den nye regjeringen vil la megafylket Viken gå tilbake til Akershus, Buskerud og Østfold. Men enkelte Ap-ordførere er uenige – og går mot egen statsminister.

Publisert: Nå nettopp

Kranglen om storfylket splitter Ap-ordførere:

– Verden blir ikke bedre av å gå tilbake, sier ordfører Merete Gandrud (Ap) i Flå.

Det samme mener Ola Nordal (Ap), ordfører i Ås.

– Jeg ønsker ikke oppløsning av Viken. Jeg mener det ville være dårlig bruk av samfunnets ressurser og av de ansatte i fylkeskommunen å rive opp igjen det som er etablert nå, sier Nordal.

Nordal og Granrud går dermed mot partikollega og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) som med sin nye regjering har gitt grønt lys for å oppløse Viken fylkeskommune.

VIL BEHOLDE MEGAFYLKE: Ordfører i Ås, Ola Nordal (Ap), vil ikke løse opp det store fylket.

– For mye frem og tilbake

Og nettopp dette lå an til å skje:

1. januar 2020 ble Viken fylke til etter en tvangssammenslåing av Erna Solbergs regjering. Prislappen var på 336 millioner kroner.

Viken var uenig.

Allerede i sin politiske plattform i 2019 slo fylkesrådet i Viken fast at de hadde som ambisjon å oppløse det nye storfylket.

Med Jonas Gahr Støres regjering kan fylkeskommuner og kommuner som er tvangssammenslått oppløses – om de sender søknad innen 1. juli 2022.

Men det er full forvirring. For det er ikke dermed sagt at Viken splittes.

Viken-motstanderne Ap, Sp, SV og Rødt har ikke et flertall i Viken fylkesting, skriver Fredrikstad Blad fredag. MDG er et av partiene som kan avgjøre.

Viken-motstanderne Gandrud og Nordal mener det er gode grunner til at storfylket bør bestå.

– Jeg synes det blir litt for mye frem og tilbake. Nå burde vi holde oss løsningsorienterte og få ting til å fungere, sier Flå-ordfører Merete Gandrud.

Nordal synes det har vært positivt å komme nærmere sine ordførerkollegaer i Østfold og Buskerud.

– Jeg ønsker å videreutvikle det fortsatt innen rammene Viken nå danner, sier Nordal.

FREMOVER: Flå-ordfører Merete Gandrud (Ap) mener det er bedre å se fremover enn å jobbe for å tilbakeføre Viken til Burskerud, Akershus og Østfold.

– Ikke fått tid til å bli varme i trøya

Flå-ordføreren mener kommunene og det ferske fylket har fått altfor kort tid til å etablere seg.

– Det har gått to år. Vi har ikke fått tid til å bli varme i trøya. Jeg vet ikke om oppløsning er en god løsning. Politisk vil jeg påstå at vi har hatt tettere og bedre kontakt med Viken enn de vi hadde under Buskerud, sier Gandrud.

Hun understreker at dialogen mellom kommune og fylke har vært veldig god under coronapandemien.

Gandrud påpeker samtidig at det var noen fordeler med gamle Buskerud fylke.

– Det har vært litt trangere å få gjennom planer og prosjekter under Viken, sier hun og viser til blant annet regulering av hytteområder og arealplanlegging.

Gandrud stemte nei til fylkesoppløsning av det da ikke-eksisterende fylket i 2019. Valget begrunner hun følgende:

– Det gjorde jeg fordi jeg ikke liker å gå tilbake på ting. Jeg liker å finne løsninger og få de til å fungere. Vi må gå fremover og ikke bakover. Reverserer vi så står vi på stedet hvil.

– Tror du det blir fylkesoppløsning?

– Ja, det tror jeg. Da er vi inne i prosessen igjen, sukker hun og legger til:

– Da vi få inn nye ansatte og skaffe nyte samarbeidspartnere. Tenk på alle de flinke ansatte vi mistet i overgangen til Viken, og nå skal vi tilbake igjen? Om dét er bra for fagmiljøet kan vi ta en diskusjon om.

Andre jubler

De fleste Ap- og Sp-ordførere i Viken er ikke enig med ordførerne i Flå og Ås.

I Aremark kommune ønsker ordføreren seg tilbake til Østfold.

– Jeg er helt klart for oppløsning, og det er også erfaringen vi har hatt i Fylkestingene. Viken er for uoversiktlig og stort, og fungerer ikke som arena, sier Håkon Lofthus Tolsby (Sp) til VG.

– Blir det dyrt med oppløsning?

– Det blir nok dyrere å beholde Viken. Heldigvis er det ikke slik at man har bygget det store administrasjonssenteret i Sandvika, så vi har beholdt hele infrastrukturen.

– Men sammenslåingen har kostet mange millioner?

– Det er brukt noen millioner, og mye av det er investert i IT-løsninger som man kan ta videre – så det er ikke en bortkastet investering.

– Nå har jeg fått nok

Hvaler-ordfører Mona Vaugner (Ap) har samme erfaring: Avstandene blir for store.

– Jeg er veldig for oppløsning. Nå har jeg fått nok. Det blir krig innad i et så stort fylke, sier Vaugner.

Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap) ønsker også oppløsning.

SARPSBORG-ORDFØRER: Sindre Martinsen-Evje (Ap) reagerer på den geografiske inndelingen av Viken.

– Viken fylkeskommune ble gjennomført med tvang, og det er ikke en naturlig inndeling geografisk med tanke på arbeids- og bostedsmarkedet. Kartet stemmer rett og slett ikke med terrenget. Det mangler lokal og regional forankring.

Viken skal oppløses, er ordfører i Hemsedal, Pål Rørby (Sp), sin klare mening.

– Det er for stort, fjernt fra folk og uhensiktsmessig, sier Rørby.

– Setter i gang et grundig utredningsarbeid

Nåværende fylkesordfører i Viken, Roger Ryberg (Ap), sier at han anser det grønne lyset for søknad fra regjeringen som et oppdrag.

– Det betyr at Viken setter i gang et grundig utredningsarbeid som skal beskrive konsekvensene av å oppløse Viken. Det må være grundig og ordentlig – for dette er store spørsmål med klare konsekvenser for dagens situasjon, sier han til VG.

Ryberg forteller at han har innkalt fylkesrådet til et møte med gruppelederne, forretningsutvalget, i de ulike partiene.

– Vi skal sette i gang en prosess med å få vurdert alt grundig. Det må vi gjøre før en endelig avgjørelse.

OPPDRAG: Fylkesordfører i Viken, Roger Ryberg (Ap) anser formuleringen i Hurdalerklæringen som et oppdrag fra å regjeringen til å utrede fremtiden til Viken. Det arbeidet skal han sette i gang fort.

Ryberg ønsker ikke kommentere et eventuelt utvalg av en slik prosess.

– Dette er en så stor sak at vi kan ta noe standpunkt før alt er grundig utredet, sier han og viser til regjeringen.

– Det er oppdraget som er gitt i Hurdalsplattformen. Da skal jeg som fylkesordfører passe på at det blir gjort en grundig vurdering og foretatt beslutninger basert på en demokratisk prosess.

Sp-Ap-regjeringen åpner også for at Troms og Finnmark skal løses opp.