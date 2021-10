TILTALT: Per Oluf Svendsen (71) er tidligere styreleder og daglig leder i den private russtiftelsen i Bergen.

Privat stiftelse samlet inn millioner: Tidligere leder tiltalt for flere lovbrudd

BERGEN (VG) Den private stiftelsen i Bergen samlet inn millioner for å hjelpe rusmisbrukere. Nå er den tidligere lederen i stiftelsen tiltalt for brudd på straffeloven, stiftelsesloven og bokføringsloven.

6. desember 2017 avdekket VG at Stiftelsen Ordet hadde tjent millioner av kroner ved å sende rusmisbrukere og kenyanere ut på gaten med innsamlingsbøsser.

Dagen etter ble stiftelsen politianmeldt av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Virksomheten har også vært gransket av Kemneren i Bergen.

I mai 2019 ble tidligere styreleder og daglig leder Per Oluf Svendsen (71) pågrepet av politiet i Bergen, sammen med to familiemedlemmer. Politiet gjennomførte også ransakinger.

Tre år og ti måneder etter at anmeldelsen ble levert, har statsadvokaten i Hordaland og Sogn og Fjordane tatt ut tiltale i saken.

Per Oluf Svendsen er tiltalt for under særlig skjerpende omstendigheter «som bokføringspliktig vesentlig å ha overtrådt grunnleggende bokføringsprinsipper om bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger».

Ifølge tiltalen unnlot Per Oluf Svendsen i perioden fra 1. januar 2010 til 9. november 2017, i egenskap av rollen som styreleder og daglig leder i Stiftelsen Ordet, å påse at alle inntekter og utgifter påført stiftelsen ble dokumentert gjennom løpende bokføring.

POLITIANMELDTE: Advokat Bjørn Åge Hamre ble oppnevnt som ny styreleder i Stiftelsen Ordet etter at Lotteri- og stiftelsestilsynet grep inn mot den familiedrevne russtiftelsen høsten 2017.

Han unnlot også å sørge for at utgifter ble spesifisert og dokumentert i henhold til grunnleggende regnskapsprinsipper, går det frem av tiltalebeslutningen.

– Overtredelsen er å anse som grov da den er begått over en lang tidsperiode, den har medført at regnskapene ikke ga uttrykk for stiftelsens reelle økonomiske situasjon og det forelå risiko for betydelig skade av økonomisk art. I tillegg har overtredelsen medført at det har vært svært vanskelig å kontrollere virksomheten, heter det.

Straffelovens paragraf om grov regnskapsovertredelse, som Svendsen blant annet er tiltalt for å ha brutt, har en strafferamme på seks års fengsel.

Svendsen er videre tiltalt for å ha unnlatt å holde Stiftelsen Ordet sine midler atskilt fra andre eiendeler ved at han i perioden fra januar 2010 til november 2017 månedlig eller med jevne mellomrom, satte inn til sammen 3,2 millioner kroner i kontanter, innsamlet av og for Stiftelsen Ordet, på sin egen private konto.

– Dette ble ikke bokført i stiftelsens regnskap, går det frem av tiltalen.

I juni 2018 ble tidligere styreleder og daglig leder Per Oluf Svendsen anmeldt for underslag av 3,6 millioner kroner av den nye styrelederen i Stiftelsen Ordet, advokat Bjørn Åge Hamre.

Svendsens forsvarer, advokat Rolf Knudsen, skriver i en e-post til VG at saken om grovt underslag er henlagt.

– Dette er det sentrale i saken. Påtalemyndigheten har helt korrekt kommet til at det ikke grunnlag for å tiltale han for å ha underslått penger fra stiftelsen slik han har hevdet hele tiden. Han har brukt alt sin tid og energi på denne stiftelsen i en rekke år, og da har denne anklagen vært svært belastende å ha hengende over seg.

Etter det VG får opplyst, ble denne delen av saken henlagt på bevisets stilling.

Advokaten skriver at Svendsen erkjenner at det har vært mangler og rot i føringene i regnskapene.

– Tiltalen som nå er tatt ut må ses i lys av dette. Han har ikke erkjent straffskyld for dette grunnet blant annet manglende subjektiv skyld.

FORSVARER: Advokat Rolf Knudsen er forsvarer for den tidligere lederen og styrelederen i Stiftelsen Ordet.

I tiltalebeslutningen, som er utferdiget av statsadvokatembetet i Hordaland og Sogn og Fjordane, tas det forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om opptil 5,1 millioner kroner i erstatning til Stiftelsen Ordet.

Det varsles også at det kan bli lagt ned påstand om såkalt rettighetstap, som betyr at en person kan fratas en stilling, eller retten til å ha en stilling eller utøve en virksomhet eller aktivitet i fremtiden.

Styreleder i Stiftelsen Ordet, Bjørn Åge Hamre, sier til VG at politiet har gjennomført en grundig etterforskning i saken.

– Det er bra at denne saken får konsekvenser, sier Hamre.

Han ble oppnevnt av Stiftelsestilsynet som styreleder da tilsynet avsatte hele det tidligere styret i stiftelsen i oktober 2017.

Hamre sier at stiftelsen har varslet et erstatningssøksmål mot den tidligere styrelederen.

– Dette er et krav vi vil forfølge i forbindelse med straffesaken, sier han.

BØSSEINNSAMLING: Stiftelsen Ordet samlet inn penger for å rehabilitere og hjelpe rusmisbrukere. Ifølge forsvareren erkjenner den tidligere lederen at det har vært mangler og rot i føringene av regnskapene.

Ifølge forsvareren bestrider Svendsen at det er grunnlag for noe erstatningskrav.

– Han skylder ikke stiftelsen noen penger. Det er tvert imot han som har krav på penger. Han og hans ektefelle har brukt mange egne økonomiske ressurser på stiftelsen. For øvrig mener vi at det uansett ikke er grunnlag for å ta med noe erstatningskrav i denne saken slik tiltalen nå er, fordi det påståtte erstatningskrav ikke har noen sammenheng med de forhold som det er tatt ut tiltale for. Denne side er kjent med at det foregår drøftelser mellom påtalemyndigheten og styreleder Hamre for å få avklart om dette kravet skal opprettholdes i saken, skriver Knudsen.