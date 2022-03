Støre til NRK: − Galskap å angripe på denne måten

Statsminister Jonas Gahr Støre kaller angrepet på atomkraftverket Zaporizjzja i Ukraina for galskap. Det norske direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) beskriver situasjonen som alvorlig.

Av Anna Sofie Tønder Tørmoen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Støre sier til Nyhetsmorgen i NRK at det ikke er umiddelbar bekymring for atomnedfall i Norge, men at de følger med på situasjonen.

– Hvis det skulle skje en i ulykke vil det ta omtrent 48 timer før det kommer til Norge, sier han og legger til at Norge kraftig fordømmer angrepet.

– Dette er på linje med galskap å angripe på denne måten.

Det internasjonale atomenergibyrået sier det ikke målt forhøyede nivåer av radioaktivitet etter at det ble meldt brannen etter eksplosjoner ved Europas største kjernekraftverk i Zaporizjzja natt til fredag.

Det norske direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) kaller situasjonen for alvorlig.

– Brann på et kjernekraftverk er alltid alvorlig, sier beredskapsdirektør ved DSA, Astrid Liland til VG.

Også hun sier at de har tilgang til ukrainske og europeiske målestasjoner som ikke viser forhøyede nivåer.

– Situasjonen er fortsatt veldig kaotisk og uavklart. Det er ikke noe utslipp foreløpig, men det er ikke trygt likevel slik som situasjonen er nå, sier Liland.

Hun opplyser at det nå blåser østover og at Norge ikke er i faresonen slik det ser ut nå, men at de er bekymret over situasjonen.

– Det at militære prøver å overta disse anleggene er bekymringsfullt. Det er ikke hvem som helst som kan drifte disse anleggene på en sikker måte. Vi er veldig bekymret for at det kan skje en alvorlig ulykke.

Russiske styrker tatt kontroll over kjernekraftverket

Ukrainske myndigheter opplyser ifølge AFP at kjernekraftverket er sikret. Etter det ble det meldt at russiske styrker hadde tatt kontroll over kjernekraftverket.

– Atomsikkerheten er sørget for, sier direktøren for kraftverket ifølge AFP.

Det internasjonale byrået for atomenergi, IAEA, sier de følger med på situasjonen og er i kontakt med myndighetene.

De får opplyst at brannen ikke har påvirket essensielt produksjonsutstyr og at personale som gjennomfører nødvendige tiltak for å begrense skadene.