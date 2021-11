FUNNET HER: Ti år gamle Lena Sløgedal Paulsen og åtte år gamle Stine Sofie Sørstrønen ble funnet drept i Baneheia i Kristiansand i mai 2000.

Baneheia-saken: Venter på flere DNA-svar – avgjørelse kan bli utsatt

En rekke sporprøver fra åstedet i Baneheia er sendt inn til DNA-analyse. Politiet venter fremdeles på svar på flere av dem.

De aktuelle undersøkelsene beskrives internt i politiet som både komplekse og utradisjonelle, får VG opplyst.

Oslo-politiet, som nå etterforsker drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) på nytt, har allerede fått noen svar på DNA-undersøkelser, men venter altså på ytterlige analyser.

Ifølge VGs opplysninger har politiet sikret små mengder sporprøver fra ulike typer materiale som er sendt til analyser. I tillegg har de henvendt seg til både Spania og Sverige og bedt om bistand til DNA-sporet i saken.

Uansett utfall av de gjenstående undersøkelsene, så vil politiet vurdere resultatene opp mot de nye politiforklaringene til Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen.

I slutten av oktober skrev VG at etterforskningen så langt ikke har gitt noen nye DNA-funn som knytter Viggo Kristiansen til ugjerningene. Denne uken ble det kjent at det er gjort DNA-funn som knytter den andre dømte i saken, Jan Helge Andersen, til overgrep mot Lena Sløgedal Paulsen.

Funnet er i motstrid til Andersens forklaring om at han kun forgrep seg mot Stine Sofie Sørstrønen. Viggo Kristiansen har hele tiden nektet for å ha noe med saken å gjøre, og tidligere i år ble saken gjenopptatt.

SNART FERDIG: Statsadvokat Andreas Schei opplyser til VG at den nye etterforskningen av Baneheia-saken er i sluttfasen.

I sluttfasen

Det er uklart hvilken betydning DNA-svarene i den nye Baneheia-etterforskningen vil få for påtaleavgjørelsen i saken, men ventetiden gjør at avgjørelsen muligens ikke tas før nyttår og ikke før jul som tidligere har vært planen.

– Etterforskningen er ikke sluttført. Vi har fortsatt noe gjenstående etterforskning som jeg ikke kan gå nærmere inn på hva er, men vi regner med at vi nå er i sluttfasen, sier statsadvokat Andreas Schei ved Oslo statsadvokatembeter til VG.

Han ønsker ikke å tidfeste arbeidet som gjenstår.

Gangen videre vil være at så snart etterforskningen er ferdig, så vil påtalemyndigheten skrive en innstilling om hva de mener bør gjøres videre. Innstillingen sendes til Riksadvokaten, som til syvende og sist skal ta den endelige avgjørelsen.

– Det er viktig at politiet og statsadvokatene bruker den tiden man trenger for å kunne ha et best mulig grunnlag for sin innstilling til Riksadvokaten, sier advokat Audun Beckstrøm til VG.

Han representerer foreldrene til de to drepte jentene.

Tvil om ny sak

For å ta ut ny tiltale mot Viggo Kristiansen må Riksadvokaten være overbevist om at Kristiansen er skyldig, og dessuten mene at bevisene holder til domfellelse i retten. Dersom beviskravet ikke er oppfylt, har påtalemyndigheten en plikt til å stanse straffeforfølgningen.

Flere strafferettseksperter som VG har snakket med mener de nye DNA-funnene i Baneheia-saken kan føre til at det ikke vil bli reist ny straffesak mot Viggo Kristiansen.

Årsaken er at de mener troverdigheten til Jan Helge Andersen med funnene blir kraftig svekket.

– Vi har ingen kommentar til politiets videre arbeid med saken eller hva vi mener om funnene, utover det vi allerede har sagt, sier Kristiansens advokat, Arvid Sjødin, til VG.

Det var i februar at Gjenopptakelseskommisjonen besluttet å gjenåpne straffesaken mot Viggo Kristiansen.

I 2002 ble Jan Helge Andersen dømt til 19 år fengsel i Agder lagmannsrett etter å ha tilstått en rolle i saken. Han pekte samtidig på Viggo Kristiansen som initiativtaker og hovedmann bak forbrytelsene mot de to mindreårige jentene. Andersen har sonet straffen og ble løslatt for noen år siden.

Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring, men har i alle år nektet straffskyld.



Tirsdag bekreftet Jan Helge Andersens advokat Svein Holden at hans klient skal i nytt avhør med politiet.

– Det er en fortsettelse av avhøret som har vært, sier Holden til VG.

Andersen var i oktober i timelange avhør som strakk seg over tre dager på politihuset i Oslo.

Han ønsker ikke å si noe om når avhøret skal finne sted, men sier at det ikke er «veldig lenge til». Holden ønsker ikke å kommentere denne saken.