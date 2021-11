BER OM TID OG RO: Domstolene trenger ro og forutsigbarhet etter krevende måneder med innføring av en omfattende strukturreform, mener Hovedarbeidsutvalget i Norges domstoler (HAMU).

Tillitsvalgte advarer om reformreversering: − Ansatte er utslitte

Det er viktig «ikke bare å lytte til topplederne i justissektoren», sa justisministeren nylig. Nå går også domstolsarbeiderne ut mot regjeringens forslag – og advarer om et uforsvarlig arbeidsmiljø.

Av Caisa Linea Hagfors

– Arbeidstagerne i domstolene trenger ro og forutsigbarhet etter krevende måneder med innføring av en omfattende strukturreform.

Det skriver Hovedarbeidsutvalget i Norges domstoler (HAMU) i en felles uttalelse til VG.

HAMU består av hovedtillitsvalgte for de ulike gruppene med arbeidstagere i domstolene, som blant annet dommere, samt hovedverneombudet og representanter for arbeidsgiversiden.

Utvalget har ansvar for å passe på at det er et forsvarlig arbeidsmiljø i domstolene – og føyer seg nå inn i rekken av fagmiljøer som advarer den sittende regjeringen mot å reversere domstolsreformen.

Etter at VG først var i kontakt med HAMU om denne saken, ble det klart at uttalelsen likevel ikke har støtte fra de tillitsvalgte for saksbehandlerne i domstolene. Resten av utvalget står bak uttalelsen.

Kort forklart: Dette er domstolsreformen Reformen reduserte 60 tingretter og 69 rettssteder til 23 tingretter, men beholdt samme antall rettssteder

Antall jordskifteretter ble redusert fra 34 til 19

Endringen innebar at rettskretsene utvides, noe som gjør at dommerne kan behandle saker på flere rettssteder i samme krets. Det betyr at en sak kan flyttes til et annet rettssted i kretsen med kortere saksbehandlingstid, dersom partene ønsker det.

Det ble også bevilget midler til digitalisering og økt bemanning i domstolene Vis mer

– Vi har nå en begrunnet frykt for at arbeidsmiljøet i domstolene påvirkes av den rådende usikkerheten om domstolsreformens fremtid, heter det videre i uttalelsen.

De ber regjeringen om mer tid til å få ytterligere erfaring med reformen uten en reversering eller ny reform nå. Det avviser imidlertid justisministeren, som ønsker å holde seg til planen. Les hennes svar lenger ned i saken.

Frykt for at domstolene «gjøres om til politikk»

Både Senterpartiet (Sp) og Arbeiderpartiet (Ap) varslet allerede før valget at de ville gå tilbake til strukturen domstolene i Norge hadde før reformen.

Dette til tross for at en rekke andre tungtveiende juridiske stemmer har bedt regjeringen om å holde fingrene av fatet. Nylig gikk seks statsadvokater ut i et brev til Domstoladministrasjonen i håp om å stoppe Ap og Sps planer, og mente i likhet med HAMU at reformen må få virke en lengre periode.

Likevel er det lite som tyder på at regjeringen har endret planer. Det bekymrer hovedverneombud Lotta Engan.

– Som hovedverneombud ser jeg at de ansatte er utslitte etter år med strukturendringer. Jeg uttrykker en bekymring som er ganske reell når det kommer til arbeidsmiljø, sier Engan.

BEKYMRET: Hovedverneombud Lotta Engan sier arbeidsmiljøet i domstolene i dag er preget av uro for nok en strukturendring.

Hun påpeker at domstolene har vært i en strukturendringsprosess siden 2015.

– Min oppgave er å ivareta forsvarlig arbeidsmiljø i domstolene. Det kan jeg ikke si at det er i dag.

– Hva handler det om?

– Det handler om uro for at strukturen skal endres på nytt igjen og uro for at domstolene gjøres om til politikk, svarer Engan.

Justisministeren: Vil ikke trekke forslaget

I begynnelsen av november uttalte justisministeren til VG at det er «viktig ikke å bare lytte til topplederne i justissektoren» i spørsmålet om reversering av domstolsreformen.

– Denne gangen er det ikke toppledere i justissektoren, men hovedtillitsvalgte for de ulike gruppene med arbeidstagere i domstolene som advarer?

– Jeg tar med meg også disse innspillene, og vil legge frem videre prosess så snart som mulig, skriver justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en e-post.

Hun har ikke mulighet til å stille til muntlig intervju. Mehl svarer ikke på VGs spørsmål om hvorvidt advarselen gir grunn til å utsette en eventuell reversering.

BEHOLDER PLANEN: Justisminister Emilie Enger Mehl holder seg til planen som ble lagt på Hurdalssjøen hotell.

Tidligere har justisministeren argumentert for at det fortsatt er mange som er enig i at reformen må reverseres:

– Hvem er det helt konkret justisministeren sikter til når hun hevder at det er delte meninger i domstolene om reverseringsspørsmålet?

– Det er vel kjent at både kommuner, advokater og sorenskrivere rundt omkring i landet har vært kritiske til domstolsreformen. Jeg kan ikke basere domstolenes struktur på hvem som har flest innlegg i mediene, skriver Mehl.

Hun utdyper ikke videre hvem som støtter Sps forslag, men skriver at regjeringen vil legge opp til «en skikkelig prosess».

Dette sier justisministeren at hun vil gjøre Styrke de minste rettsstedene og domstolene med flere dommere, for å redusere bruken av midlertidige stillinger

Domstolene skal kunne samarbeide, men stedlig ledelse er en viktig styrke for å sikre tilgjengelige domstoler over hele landet

Ta tilbake de selvstendige domstolene, hvis det lokalt er et ønske om det Vis mer

– Vi kommer til å få en god oversikt over de ulike oppfatningene gjennom det. Vi vil be om innspill fra kommuner, domstolsledere og ansatte, slik det er lagt til grunn i Hurdalsplattformen.

– Debatten bør handle om hvordan vi skal styrke domstolene, og ikke om hvorvidt det finnes delte meninger, tilføyer hun.

Hevdet alle var «nesten utelukkende» fra Oslo

Nylig uttalte justispolitisk talsperson i Høyre, Sveinung Stensland, at det er «ingen av dem som betyr noe» som ikke har advart regjeringen mot å reversere nå.

– Justisministeren har ikke lenger noen steder å gå for å finne støtte for sin politikk, sa Stensland da.

Da svarte Mehl med at hun er uenig i Høyre sin definisjon av «alle som betyr noe», og kontret:

– Høyre satte i gang domstolsreformen på bakgrunn av en kommisjon som nesten utelukkende hadde medlemmer fra Oslo.

Av kommisjonens 16 medlemmer, var det imidlertid bare fem fra Oslo. Ytterligere tre var fra Østlandet, og de resterende åtte var fra Tromsø, Førde, Trondheim, Bergen Stavanger og Ålesund.

KRITISK: – Alle som betyr noe innen den tredje statsmakt har advart mot å reversere reformen, mener justispolitisk talsperson Sveinung Stensland (H) i Høyre.

– Feilinformerte justisministeren da hun hevdet at medlemmene «nesten utelukkende» var fra Oslo?

– Det hadde vært mer presist å si «større byer», som er det jeg mente, men det har ingen betydning for min kritikk av Domstolkommisjonens sammensetning. 15 av 16 medlemmer i Domstolkommisjonen var fra større byer eller store kommuner.

– De små og mellomstore domstolene foreslo flere navn som kunne representert dem, men ingen fikk plass, tilføyer hun.