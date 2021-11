BANEHEIA: Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) ble funnet drept i friluftsområdet Baneheia i mai 2000.

TV 2: Har funnet Andersens DNA på Lena Sløgedal Paulsen

Ifølge kanalen skal politiet ha gjort nye DNA-funn i Baneheia-saken som de mener stammer fra Jan Helge Andersen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politiet har avdekket nye DNA-funn som de mener stammer fra Jan Helge Andersen på kroppen til Lena Sløgedal Paulsen (10) i forbindelse med Baneheia-saken, får TV 2 opplyst.

Andersen ble kun dømt for drapet på det yngste offeret, Stine Sofie Sørstrønen (8), men frikjent for drapet på Paulsen på begynnelsen av 2000-tallet. Han ble også dømt for medvirkning til overgrep på begge ofrene.

Advokat Svein Holden, som har representert Andersen etter at saken ble gjenopptatt, ønsker ikke å kommentere opplysningene til TV 2 mandag kveld.

– Jeg har ikke anledning til å besvare dette all den tid jeg har taushetsplikt om innholdet i sakens dokumenter, sier han til VG.

Ifølge VGs opplysninger stammer de nye DNA-funnene fra undersøkelser av gamle sporprøver som er sikret fra begge jentene. Prøvene skal være basert på små mengder med arvestoff og er hentet fra flere steder på kroppen - også på Lena Sløgedal Paulsen, som Andersen har nektet å ha hatt seksuell kontakt med.

Jan Helge Andersen skal også ha blitt konfrontert med de nye DNA-funnene da han var i politiavhør i midten av oktober. Det er ukjent hvordan han forholdt seg til dette.

Ingen nye funn mot Viggo Kristiansen

VG har tidligere skrevet at de nye undersøkelsene ikke har fått frem nye DNA-funn mot Viggo Kristiansen.

I februar besluttet Gjenopptakelseskommisjonen å gjenåpne straffesaken mot Viggo Kristiansen, som ble dømt til 21 år i forvaring for drapene og voldtektene. Andersen ble løslatt i 2016 etter å ha sonet dommen på 19 år.

Både Andersen og Kristiansen ble kalt inn til nye avhør i høst.

Kristiansens advokat, Arvid Sjødin, sier til VG at de nye funnene er viktige for at politiet skal finne ut hva som faktisk skjedde i Baneheia for 21 år siden.

– Derfor er det også viktig for Viggo Kristiansen, siden dette viser at noen kanskje ikke har snakket helt sant og at det er spor etter noe annet - men det får spesialistene granske ut fullstendig og finnet ut av hva vi skal tolke ut av dette, svarer Viggo Kristiansens advokat, Arvid Sjødin, til VG.

Statsadvokat Andreas Schei ønsker ikke å kommentere opplysningene av hensyn til etterforskningen.