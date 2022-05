Per Ludviksen (TV) og Egil Eid (th), to tidligere marinedykkere ble sendt til Tyskland i 1972. Der ble de utsatt for et trykkeksperiment under ledelse av en tidligere nazilege. Her er de fotografert i et trykkammer på dykkerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet.

Krever unnskyldning til norske dykkere

To norske dykkere ble skadet i et eksperiment organisert av en tidligere nazilege. Frp og Rødt reagerer.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Her må staten bare manne seg opp, og gjøre det rettferdighetssansen til de fleste nordmenn forlanger. Nemlig at de betaler et anstendig erstatningsbeløp og sier unnskyld til disse marinedykkerne.

Det sier stortingsrepresentant Gisle Meininger Saudland i Frp i VG-podkasten «Spionens testament».

I 1972 ble de to marinedykkerne Egil Eid og Per Ludviksen utsatt for et trykkeksperiment i Tyskland, utført på oppdrag fra det norske Arbeidstilsynet.

Både Eid og Ludviksen fikk trykkfallssyke under eksperimentene. Det er en tilstand hvor gassbobler setter seg i vev og ledd. Eid har i ettertid slitt med skader og store smerter som førte til at han mistet muligheten til å dykke.

– Konklusjonen ble at boblene har stoppet i en del blodganger i hjernen, som gjorde at jeg fikk besvimelsesanfall og hodepine. Det var særlig en jævlig hodepine, sier Egil Eid i dag.

Hør første episode av «Spionens testament»:

Også kompanjongen Ludviksen har senere fått helseplager han mener skyldes eksperimentet.

– Det sitter som en tanke i bakhodet at ingen vil innrømme at det var det dykket nede i Tyskland som var årsaken til det, sier han i dag.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer på myndighetenes behandling av de to marinedykkerne.

– VGs beskrivelse av saken med marinedykkerne virker dessverre veldig gjenkjennelig fra hvordan Forsvarets veteraner fra utenlandsoperasjoner blir behandlet. Hvis marinedykkerne har blitt sviktet på samme måte, er det all grunn til å be regjeringen rydde opp, sier han til VG.

150 meters dyp

Forsøket Eid og Ludviksen ble utsatt for i Tyskland, var en del av arbeidet med å lage norske dykkertabeller. For å kunne delta i utviklingen av Nordsjøen trengte både statlige og private norske selskaper slike tabeller man kunne følge for å få dykkere trygt opp fra dypet.

Eid og Ludviksen ble i Tyskland plassert i et metallkammer hvor trykket ble økt til det som tilsvarer 150 meters dyp. Det var da skadene oppsto.

Eksperimentet ble organisert av den tyske legen Siegfried Ruff. Under andre verdenskrig organiserte han menneskeeksperimenter i konsentrasjonsleiren Dachau.

I AKSJON: Dykkeren Per Ludviksen da han fortsatt kunne dykke.

– Arbeidstilsynet kjente til risiko

En måned før eksperimentene Eid og Ludviksen ble utsatt for sendte legen Ruff et brev til Arbeidstilsynet. Der skrev han at det under tidligere eksperimenter i kammeret hadde oppstått problemer, «schwierigkeiten» som han skrev på tysk.

– Dette var en rapport som ble sendt i forkant til Arbeidstilsynet, sier advokat Gorm Grammeltvedt, som har hjulpet dykkerne.

Han mener dette viser at Arbeidstilsynet var kjent med at det var en risiko ved eksperimentene.

– Dette ble ikke de Eid og Ludviksen informert om før de ble sendt ned.

De to dykkerne fikk i 2015 en såkalt billighetserstatning på 530 220 kroner hver. Det er en slags erstatning for tort og svie. Den var langt mindre enn mange dykkere fikk etter arbeid i Nordsjøen.

– Det var en fjerdedel, sier professor emeritus Ole-Erik Iversen ved Haukeland universitetssykehus, en av dykkernes støttespillere.

Les også Hør podkasten «Spionens testament» Hør hele serien med en gang dersom du er abonnent av VG+ eller PodMe. Laget av Komponist og lydmiks Fotojournalist…

– Sterk og tragisk historie

VG har stilt Arbeidstilsynet en rekke spørsmål om eksperimentet og Arbeidstilsynets ansvar.

Arbeidstilsynet skriver til VG at dette er en «sterk og tragisk historie».

Men «[a]ngående Arbeidstilsynets rolle i 1972, er det ingen hos Arbeidstilsynet i dag som har den nødvendige kunnskapen om hva som ble gjort og hvilke beslutninger som ble tatt på det tidspunktet, til å kunne uttale seg om saken.»

Forsvarsdepartement viser til at det var Arbeidstilsynet som finansierte forsøket i Tyskland, og at Sjøforsvaret i et brev til tilsynet i 1972 forutsatte at eksperimentet skjedde «under betryggende ledelse og kontroll».

TIDLIGERE DYKKER: Egil Eid fikk store smerter og skader etter eksperimentet i Tyskland.

Tapt forsikring

I 2015 avdekket NRK, som tidligere har fulgt saken, at det før ulykken i Tyskland var skrevet en forsikring på de to dykkerne.

Ifølge Eid og Ludviksen selv, fikk de aldri mulighet til å kreve utbetaling med bakgrunn i denne forsikringen – som nå er foreldet – ettersom de ikke fikk se forsikringspapirene.

Ifølge dykkerne trodde de forsikringen bare gjaldt død, ikke invaliditet. Ifølge NRK kan forsikringen i dagens pengeverdi ha vært verdt omtrent 1,3 millioner kroner per person.

Forsvarsdepartementet skriver i en e-post til VG at de ikke har noe «indikasjoner på at det har vært aktivt hemmelighold fra forsvarets side» hva gjelder de nevnte forsikringspapirene.

Iversen, dykkernes støttespiller som også var til stede da eksperimentet ble utført, mener det er mange grunner til at de burde få en høyere erstatning.

– Tap av dykkersertifikat, tap av arbeidsmuligheter. Og det er bare den økonomiske siden. Og så i nesten 50 år gå med skader og så på toppen få vite at det er leirlegen i Dachau som har skadet de. Det er et tilleggstraume som jeg synes er nesten umenneskelig.

I en e-post til VG skriver Forsvarsdepartementet at de ikke finner noen holdepunkter «for å hevde at Forsvaret har hatt kunnskap om hvem Ruff var og hva han drev med under andre verdenskrig».

– Erstatning for ødelagt liv

I 2015 uttrykte daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide «stor anerkjennelse» for Eid og Ludviksens arbeid. Men de fikk ikke en beklagelse.

DATTER: Kathrine Eid Paulsen mener faren Egil Eid må få en oppreisning.

– Det jeg ønsker er at de fikk en uforbeholden unnskyldning, sier Kathrine Eid Paulsen, datter til dykkeren Egil Eid.

– Og dessuten en erstatning for en ødelagt karriere og mye ødelagt liv.