MUSEUMSFEST: Kulturminister Abid Raja (V) ble tatt imot av festkledte arrangører da han ankom Stokmarknes lørdag.

Raja-lekkasje om Lofoten skapte glede på Riksen

STOKMARKNES (VG) Kulturminister Abid Raja (V) åpnet lørdag Hurtigrutemuseet i Stokmarknes og annonserte videre turistsatsing i nord. Det skapte glede i en sykeseng på Rikshospitalet.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Nå nettopp

– Vi er en sjøfartsnasjon og fiskerinasjon og har alltid ferdes til sjøs. Å ta vare på historien og fortiden, for å satse inn i fremtiden, det er dette et godt bevis på, sier Raja:

Lørdag klippet han snor og åpnet Hurtigrutemuseet i Stokmarknes, hvor staten har bidratt med 40 millioner kroner.

Under åpningen lekket han fra det kommende statsbudsjettet.

Regjeringen hadde en av sine siste budsjettkonferanser denne uken, før statsbudsjettet legges frem i oktober.

162 millioner

Raja bekrefter at han har fått støtte for å bidra med 162 millioner kroner, for å realisere planene om et skrei-museum i Storvågen i Kabelvåg.

– Jeg var i Storvågen i fjor og ga en million kroner til videre prosjektering av Skrei-prosjektet. I dag kan jeg fortelle at regjeringen har bestemt seg for å bevilge 162 millioner, for å realisere prosjektet, sier Raja til VG.

Satsingen vil skje i regi av Museum Nord.

Det planlegges ett nybygg på 5200 kvadratmeter, oppført i Storvågan Vågan kommune i Lofoten, på et område der Museum Nord allerede har flere aktiviteter:

Lofotmuseet, Lofotakvariet og Galleri Espolin – som har fokus på kunstneren Kaare Espolin Johnson.

Endte på sykehus

Direktør Geir Are Johnsen i Museum Nord, har ventet på denne dagen i ti år; dagen da kulturministeren kom med en sekk full av millioner, slik at skreimuseet kan bli realisert.

Men han ble akutt syk og ble sendt til Rikshospitalet denne uken.

– Jeg skulle så gjerne vært der, sier han til VG fra sykesengen.

JUBEL I SYKESENGEN: Direktør Geir Are Johansen i Museum Nord fikk en behjelpelig sykepleier på Rikshospitalet til å formidle hans glede.

– Det er en stor dag, ikke bare for Lofoten og Nord-Norge, men for hele Norge. Vi skal få vist frem hva Norge er tuftet på, sier han.

– Hvordan er formen?

– Upåklagelig; jeg blir skrevet ut i dag.

– Skulle gjerne hatt ham her

– Skrei-prosjektet handler om å samle alt dette til én

opplevelse, og la formidlingen dreies om den norsk-arktiske torskestammen skrei og dens betydning for samfunnsbyggingen, sier Raja.

Det ble søkt om 162 millioner kroner for prosjektet som har en totalramme på 530 millioner kroner.

Øvrig finansiering baserer seg blant annet på tilskudd fra

kommune og fylkeskommune, låneopptak, samt private midler.

– Løfte kystkulturen

– Vi skal løfte kystkulturen og den biten av norsk historie som ikke har blitt fortalt: Skreiens historie er lang og veldig spennende, sier Raja:

FULL BRYGGE: Lokalbefolkningen i Stokmarknes fylte bryggen da Abid Raja kom for å åpne det nye museet i byen. Museet ruver i bakgrunnen. Kostnad: 210 millioner kroner.

– Jeg tror ikke folk er klar over at skreien var et viktig grunnlag også for at Nidarosdomen ble bygget i Trondheim. I middelalderen hadde erkebiskopen i Nidaros rettighetene til store fiskefangster i Lofoten, sier Raja.

– Tørrfisk bygde Nidarosdomen

Han viser til hva tidligere biskop i Nidarosdomen, Tor Singsaas, sa til avisen Vårt Land i 2009 – at Nidarosdomen i stor grad er bygget med tørrfiskpenger:

«Salget av tørrfisk var så innbringende at vi regner

med at det var dette som dannet det økonomiske fundamentet for å reise Nidarosdomen og Erkebispegården i Trondheim», sa Singsaas til avisen.

MUSEUMS-DANS: Raja svingte seg i valsen på Hurtigrutemuseet, med markedssjef Hege Anita Eilertsen i Museum Nord.

– Nå får vi et museum om det Norge var bygget av, lenge før vi fant oljen, det var fisken, sier Abid Raja.

Hvalmuseum

Han lover støtte til et prosjekt til.

– På samme måte som vi bidro med en million til prosjektering av skrei-museet, og altså fulgte opp med 162 millioner kroner i dag, gir jeg nå en million kroner i prosjektstøtte til The Whale-bygget, sier han.

HVALEN: Modellen av The Whale har blitt sett av 500 millioner mennesker.

Det er et prosjekt som Andøya kommune har drevet frem med private aktører.

Kulturministeren sier at denne millionen også et signal om at staten er positiv til å ta imot en ferdig søknad.

– The Whale kan bli en attraksjon i verdensklasse, fint plassert ved innseilingen til Andenes havn, sier Raja.

Lover mer penger

Han fremholder at hvis alt går etter planen, kommer det mer penger når prosjektet er på plass.

– Får de ferdig sin del av prosjektering og finansiering, så vet de hva som kommer neste år. Dersom jeg er kulturminister også neste år, vil de stå øverst på min liste.

MATET ØRN: På vei til Stokmarknes kastet Abid Raja fisk i havet for å lokke ørn ned fra fjellet. Opptil seks store ørner dukket opp.

– Du lekker nå i valgkampen for å vinne støtte i nord?

– Jeg har stilt opp for Bodø kulturhovedstad, gitt statsgaranti til Narvik alpint VM, nå har jeg sagt at skrei får statlige midler. Så nei, min lovnad til The Whale er ikke tomme ord.

– 500 millioner har sett The Whale

Leder Benn Eidissen i The Whale sier de nå kan gå de neste stegene.

– Dette er en avgjørende merkedag for oss. Og signalene Raja gir om at staten vil ta en tredjedel av investeringene, er ekstremt viktige.

MODELL: The Whale kan stå ferdig om rundt fire år, hvis prosjektet realiseres.

– Det kan hende han ikke er kulturminister så lenge?

– Dette prosjektet har hatt tverrpolitisk støtte, så vi har trua.

Han forteller om ekstrem interesse.

– 500 millioner verden over har vært inne og sett på bildene av hvalbygget.