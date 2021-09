ULIKE ADRESSER: Helt fram til november 2020 hadde Kjell Ingolf Ropstad sin folkeregister-adresse hjemme hos foreldrene. Det utløste tilgang til fri bolig i Oslo for Stortingets regning. I de samme årene hadde ektefellen sin folkeregistrerte adresse i Stortingets og regjeringens ulike leiligheter.

Ropstad til VG: Ikke min intensjon å utnytte et system

– Jeg skjønner at folk opplever det som urimelig, og at jeg burde ha handlet annerledes, sier KrF-leder og statsråd Kjell Ingolf Ropstad. Men fordi han ikke har brutt noen regler i egne øyne, er det heller ikke noe å betale tilbake.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dagen etter Aftenpostens avsløring av at KrF-lederen og barneministeren i mange år har nytt fordelen av gratis familiebolig sentralt i Oslo, sier Ropstad til VG at han forstår reaksjonene:

– Selv om jeg har forholdt meg til reglene så har det heller ikke vært i min intensjon å utnytte et system, sier Ropstad til VG mandag ettermiddag, på telefon fra Stavanger Lufthavn.

Mens Ropstad altså har vært registrert i folkeregisteret på foreldrenes hjemmeadresse i Setesdal og dermed betalt skatt til Evje kommune, så har hans kone, og mor til deres to felles barn, hele tiden vært folkeregisterført i Ropstads ulike stortingsleiligheter.

Bodde i Stortingets leilighet

Historikken i Folkeregisteret viser at ektefellen først bodde i Stortingets leilighet på Smestad i Oslo, og deretter i en bolig eid av Stortinget på Vulkan.

Da KrF gikk inn i regjeringen i januar 2019 og Ropstad ble utnevnt til barne- og familieminister, flyttet familien inn til en av regjeringens statsråd-leiligheter på Gimle, på Oslos beste vestkant.

Der var familien - men ikke Ropstad selv - folkeregistrert fram til november 2020 da de kjøpte en ny bolig på Nordstrand i Oslo.

Meldte flytting i november

Ifølge folkeregisteret meldte ektefellen flytting til familiens nyinnkjøpte bolig 30.november 2020. Samme datoen brøt også Ropstad opp fra gutterommet i Evje kommune og varslet formelt flytting til den nyinnkjøpte boligen.

– Hvilke tanker gjorde du seg om at du og din kone hadde ulike adresser - hun i Stortingets leilighet og du hos dine foreldre på en annen kant av landet?

– Jeg har ikke tenkt så mye over det, svarer Ropstad.

– Stortingsrepresentanter anses som skattemessig bosatt der du er registrert når du ble valgt inn. Jeg var åpen om alle forhold overfor Stortinget, legger han til.

– Etter at hun kom til Oslo og flyttet inn i stortingsleiligheten, hadde vi på det tidspunktet et mål om å flytte ut av Oslo og inn i tomannsboligen sammen med min søster. Av ulike årsaker ble ikke det noe av, og vi solgte vår del av denne boligen i 2015, sier han.

– Usikker på regelverket

– Hvorfor ventet du helt til november 2020 med å flytte formelt ut av gutterommet?

– Forklaringen er det som skjedde i 2018, og at vi nå skulle i regjering. Ungene nærmet seg skolestart og vi kom til at vi ville etablere oss permanent i Oslo. Etter mange visninger bestemte vi oss til slutt for å kjøpe det nye huset. Da var det naturlig å ta flytting dit, sier Ropstad.

– Hva vil du gjøre nå for å rette opp tilliten?

– Jeg har gjort de valgene jeg har gjort. Jeg er usikker på regelverket, men jeg har derfor hatt en åpen dialog med Stortingets boligkontor, og fikk innvilget pendlerleilighet på bakgrunn av det. Jeg synes dette er leit, og min intensjon har ikke vært å utnytte et system. Nå må jeg jobbe hardt i dagene fram til valget for å vinne tillit og få fokus på sakene igjen, sier Kjell Ingolf Ropstad.

– Brøt reglene

Jusprofessor ved Universitetet i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen, mener Ropstad har brutt reglene rent juridisk.

Han sier til TV 2 at vi alle har en plikt til å folkeregistrere oss der vi bor. For stortingsrepresentanter har det vært et unntak.

– For eksempel hvis du bor i Bergen og blir valgt inn på Stortinget, som statsministeren vår, så skal du slippe å melde flytting til Oslo. Dermed kan du beholde din gamle adresse, sier han til kanalen.

Samtidig peker han på at Ropstad kunne benytte seg av unntaket i folkeregisterloven om han hadde bodd i Agder da han ble valgt inn på Stortinget i 2009.

– Men han bodde i Oslo. Han hadde da altså en plikt til å folkeregistrere seg der han bor. Det har han ikke gjort. I stedet har han nytt godt av Stortingets ordninger, sier Marthinussen til TV 2.