REAGERER: Nestleder Hadia Tajik på Arbeiderpartiets partitime under Arendalsuka.

Advarer mot hemmelige valgkampbidrag: − Ikke en ønsket utvikling

Ap-nestleder Hadia Tajik mener hemmelige pengedonasjoner er en uønsket amerikanerising av valgkampen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Hun krever åpenhet rundt hvor pengene kommer fra.

«Aksjon for borgerlig valgseier», som har samlet inn 5,3 millioner kroner, har gitt 1,1 million til de borgerlige partiene. Men talspersonen for foreningen vedgår at de ikke har, eller vil ha, kontroll på alle som har gitt penger.

De vil heller ikke oppgi hvem de har fått pengene fra.

Kun Frp har oppgitt på partifinansiering.no at de har fått et bidrag på 250.000 kroner fra aksjonen. Venstre, Høyre og KrF har oppgitt å ha mottatt samme beløp, men fra advokat Morten Garmans firma, Gram Hambro & Garman. Garman er forretningsfører for «Aksjon for borgerlig valgseier».

Filter Nyheter skriver at Høyre, Venstre og KrF opplyser at pengene utelates fra bruk i valgkampen mens de gjør undersøkelser av lovligheten mens Frp mener at bidraget ikke er i strid med partiloven.

– Det skulle bare mangle at de borgerlige partiene ikke bruker penger de har mottatt, når avsenderen ikke kan utelukke at de kommer fra utlandet, eller fra kriminell aktivitet, skriver Tajik i en e-post til VG.

Hun peker på at det norske samfunnet hviler på åpenhet og tillit og at det må være åpenhet rundt hvor politikere og politiske partier får penger fra.

– Opplegg som dette, med hemmelige donorer og lite åpenhet er en amerikanisering av valgkampen vår. Det er ikke en ønsket utvikling at valgkampen skal påvirkes av penger vi ikke aner hvor kommer fra, skriver Tajik.

Talsperson Ole Gunnar Hauso i «Aksjon for borgerlig valgseier» har opplyst at forretningsfører Garman har oversikt over alle inn- og utbetalinger.

– Jeg kan garantere at hvis vi hadde fått inn penger som luktet valgpåvirkning fra utenlandske aktører så hadde vi fått vite det av vår forretningsfører, som er advokat, sa han til VG tidligere onsdag.

Tajik mener partiene som har fått denne millionstøtten må gjøre grundige undersøkelser.

– Og så må aksjonen bak åpne opp om hvem som har gitt disse pengene, slik at vanlige folk kan ha tillit til oss som politikere.