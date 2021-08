Dommen over debatten: Vedum tapte

TRIELL: Valgets tre statsministerkandidater, Erna Solberg (H), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) møttes for andre gang til statsministerdebatt, denne gangen i TV 2s studio i Arendal under Arendalsuka. Her er Støre med en sekser – men han fikk bare fem av VGs kommentatorer. Foto: Helge Mikalsen