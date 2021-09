SKAMMET SEG: Petter Aaberg (28) ønsker å bryte tabuer. han var selv nervøs da han skulle åpne seg.

– Vanskeligere å si jeg var bifil enn psykisk syk

Som ung skammet Petter Aaberg seg over at han er seksuelt tiltrukket av menn. På date syntes han det var vanskeligere å åpne opp om at han er bifil enn psykisk syk.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Nå nettopp

Petter Aaberg (28) var akkurat ferdig med utdanningen da han ble hentet av nødetatene etter å ha prøvd å ta sitt eget liv i 2017. Bestevennen Sverre Kvamme hentet ham på legevakten.

Aaberg har angst, og har hatt vanskeligheter med å takle motgang og skammet seg over at han er seksuelt tiltrukket av menn.

– Sverre foreslo at vi skulle gjøre noe sammen for å få tankene på noe annet, sier Petter Aaberg til VG.

Kompisene har studert på filmskolen i Lofoten sammen. Situasjonen de havnet i, ble starten på et lengre dokumentarprosjekt.

De bestemmer seg for å filme hverdagen til Aaberg og møter med andre unge som også sliter psykisk. Fire år med filming er blitt til dokumentaren «Nattebarn – en film om å velge livet».

– I starten av dokumentaren tror du kanskje jeg er homofil, sier Aaberg.

De to filmskaperne ønsker å bryte ned tabuer, og et av filmens temaer er seksualitet.

Fikk kjæreste

Tiltrekningen til menn har ført til mye skam for Aaberg. Underveis i filmingen møter han Miriam Øyna (31) på en datingnettside. De to drar på date, og forholdet blir en stor del av dokumentaren.

VG møter de to på Filmens hus i Oslo sentrum i forbindelse med at filmen er klar for kino.

– Det føltes veldig naturlig at vår historie ble en del av dokumentaren, sier Miriam Øyna.

I nesten to år var hun sammen med Aaberg, og mye av tiden var de samboere. Underveis ble forholdet dokumentert som en del av prosjektet. I dag er de venner.

Kompisene og filmskaperne snakket tidligere ut i et intervju med VG+ hvor de forteller om hendelsen som startet hele prosjektet.

Åpnet opp på fjerde date

Petter forteller at han ikke var selvsikker før han møtte Miriam.

– Hun har vist meg at jeg ikke trenger å skamme meg og at man kan bli tiltrukket av meg.

Han trodde ikke en kvinne kunne bli forelsket og ha det bra i et forhold med ham. Han var tidlig åpen med henne om at han slet psykisk.

– Jeg har alltid hatt en sterk dragning til kvinner, men også hatt fantasier om å ligge med menn. Det har vært vanskelig for meg og jeg har tenkt at en del ville ødelegge for det andre, sier Petter

– At kvinner ser ned på det, spør Miriam.

– Ja, at de ikke vil være sammen med menn som også kan like menn, sier Petter.

Han var mer nervøs for å åpne opp om at han var bifil da han begynte å gå ut med Miriam. På fjerde date hadde han allerede fortalt at han slet psykisk, men han syntes det var vanskelig å åpne seg opp om at han var bifil.

– Jeg var mest overrasket over hvor nervøs han var, sier Miriam.

– Det føltes vanskeligere å åpne opp om å være bifil enn psykisk syk, sier Petter.

– Jeg var bare glad for at vi lærte mer om hverandre og det gjorde at jeg også kunne åpne meg mer, sier Miriam.

KOMPISER: Petter Aaberg og Sverre Kvamme (til venstre) har skapt en nær film som viser hvordan det er å leve med psykiske problemer. Underveis i dokumentaren møter Aaberg fler som også har utfordringer.

– Det blir mer intimt

Miriam Øyna sier åpenheten gjorde at de to kunne skape et felles «sex-språk» og utforske sammen.

– Det er med på å gjøre mennesker interessante. Det blir mer intimt, sier hun.

– Det er en sexscene i filmen hvor Miriam bruker en strap-on, sier Aaberg.

Han forteller at han så på det som en kjærlighetserklæring at hun kjøpte den – som en måte å akseptere ham på.

KJÆRESTER: Miriam Øyna og Petter Aaberg møtte hverandre mens Aaberg filmet det som nå har blitt dokumentaren «Nattebarn». Forholdet er en sentral del av filmen.

Fortsatt mye stigma

Aaberg forteller at han fortsatt opplever at det fortsatt er mye stigma rundt psykiske lidelser.

– Jeg opplever at det fortsatt er mye tabu. Om du forteller en arbeidsgiver å fortelle at du har en diagnose på et jobbintervju, tror jeg ikke du ender opp med jobben, sier han.

Øyna forteller at det er fullt mulig å ha et godt samliv selv om en i forholdet har psykiske problemer og sliter med selvmordstanker.

– Jeg følte ikke at det gjennomsyret vår hverdag vår, sier hun.

Hun forteller at det også førte til at de kom nærmere hverandre fordi de trengte å prate om ting for å forstå hverandre.

– Vi er egentlig veldig forskjellige og har ulike interesser, men vi er glad i dype samtaler, så det samlet oss.

For henne var det lettere når kjæresten åpnet seg opp om når han hadde det vondt og slet.

– Det var fantastisk at kjæresten kan støtte deg på den måten. Hun dømte meg ikke og var en veldig trygghet, sier Aaberg.

De tror flere kan kjenne seg igjen i forholdet som vises i dokumentaren, og håper den bryter ned fordommer om hvordan det er å være kjæreste med noen som sliter.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123 (hele døgnet alle dager)

Røde Kors kan ringes på 80033 321

Kirkens SOS: 22400040

Psykiatrisk legevakt i Oslo: 116 117

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Vold og overgrepslinjen: 116 006 (hele døgnet)

DIXI ressurssenter for voldtatte: 22 44 40 50 (hverdager)

Hjelpelinjen for spillavhengige: 800 80 040 (hverdager)

Flere hjelpetelefoner her: https://psykiskhelse.no/hjelpetelefoner-og-nettsteder Vis mer

Dokumentaren vises på kinoer fra 24. september og er produsert av Indie Film. Da den hadde premiere under filmfestivalen i Haugesund ble den tildelt publikumsprisen.