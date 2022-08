KALDDUSJ: Boligprisene synker i vårt naboland. Her fra Slussenområdet i Stockholm sentrum,

Svenske boligpriser fortsetter nedturen

I juli falt prisene på leiligheter i Sverige med fire prosent mens prisene på eneboliger gikk ned en prosent.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det viser ferske tall fra Svensk Mäklarstatistikk.

Størst er nedgangen i stor-Stockholm der prisene på leiligheter sank fem prosent mens de var ned fire prosent i sentrum.

Den årlige prisutviklingen for hele landet ligger nå på minus to prosent for leiligheter mens eneboliger fortsatt er på pluss siden, nemlig opp en prosent de siste 12 månedene.

Kraftig fall i Stockholm

– Sommeren er normalt en svak måned på boligmarkedet men Stockholmsområdet peker seg likevel ut med minus 10 prosent de seneste tre månedene, sier Per-Arne Sandegren, analysesjef ved Svensk Mäklarstatistik i en pressemelding.

I stor-Stockholm er gjennomsnittlig kvadratmeterpris drøye 57 000 kroner mens prisene i sentrum ligger rett over 99 000 kroner.

– Kjøperne har nå initiativet, men både kjøpere og selgere bør ha realistiske forventninger om prisen. Et godt råd til den som skal gi seg ut i markedet er å la det langsiktige behovet styre, å selge før kjøp og ha tett kontakt med både eiendomsmegler og bank under hele prosessen, sier Jonas Rosén, sjef i Mäklarsamfundet i den samme pressemeldingen.

Mäklarsamfundet er bransje- og medlemsorganisasjonen for svenske eiendomsmeglere og tilsvarer Norges Eiendomsmeglerforbund.

De siste tre månedene – mai-juli – har det blitt solgt drøyt 26 000 leiligheter og 15 500 eneboliger. Det er henholdsvis 19 og 10 prosent færre sammenlignet med samme periode i fjor.

– Dette er den største, heldekkende prisstatistikken for det svenske boligmarkedet, sier Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, til VG om tallene som ble publisert onsdag morgen.

– Heftig

– Det er heftig, ikke tvil om det selv om det er juli-tall med mindre volumer, sier Geving.

Han synes det er vel så interessant at omsetningen av leiligheter har falt hele 21 prosent i stor-Stockholm stor-Göteborg.

– De har hatt tilbudsproblematikk i storbyene i Sverige slik som i Norge. Når de har hatt minusrente veldig lenge og lave finanskostnader, da bygger du fallhøyde. Nå har man nådd et punkt hvor boligprisene har blitt for høye samtidig som finansieringskostnadene har økt mye, sier Geving.

Han viser til at mens 90 prosent av nordmenn har flytende rente, er det mye vanligere å binde renten i vårt naboland.

– Der nærmer faste renter med fem års binding seg fire prosent, og det klart det er annet rentenivå enn man har hatt tidligere. Jeg tror det er et skifte der og en psykologisk effekt i markedet hvor flere blir forsiktige, sier Geving og viser til den høye inflasjonen i Sverige.

Han tror også flere velger å selge før de kjøper.

– Ikke usårbare i Norge

– Kan noe lignende skje i Norge som det vi nå ser i Sverige?

– Jeg tror vi kan være relativt optimiske for det norske boligmarkedet på litt lengre sikt, sier Geving og viser til at norsk statsøkonomi er sterk, det samme er husholdningenes økonomi. Samt at Norge har solide banker og at boligbyggerne ikke bygger mer enn hva de får solgt.

– Men på kort sikt tror jeg man må være mer realistisk enn det mange kommentarer bærer preg av. Vi skal være mer forsiktige med å hausse prisutviklingen i boligmarkedet. Vi har efaring fra tidligere år at når prisene har steget mye og raskt bygger man fallhøyde. Vi er ikke usårbare i Norge heller når vi ser det skjer hos naboene våre, sier NEF-toppen som maner budgiverne til å ha is i magen og ikke ta av i budrundene.

– Ingenting vokser inn i himmelen, heller ikke boligprisene, sier Geving.

Men noe krakk vil han ikke varsle.