SNUDDE: Edelh Ingebrigtsen måtte snu fra flyplassen i Honningsvåg etter at pasientreiser ikke kunne gjennomføre flyturen hennes.

Mister legetimer på grunn av dårlig vær: − Jeg er bekymret for min helsetilstand

Edelh Ingebrigtsen fra Honningsvåg er helt avhengig av helsehjelp i Tromsø. Hun har flere ganger mistet timer når uværet herjer.

Publisert: Nå nettopp

Edelh Ingebrigtsen har en sjelden, alvorlig blodsykdom som gjør henne avhengig av rutinemessige kontroller.

For å gjennomføre disse må hun til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) som ligger i Tromsø - 587 km unna.

For å komme seg dit benytter hun seg av tjenesten Pasientreiser, en støtteordning i helsetjenesten som frakter pasienter ditt de skal.

Fredag denne uken skulle Ingebrigtsen på kontroll i Tromsø.

Da hun kikket på værmeldingen for reisedagen, innså hun fort at flyet nok ikke kom til å lette.

Et gult farevarsel om kraftige vindkast er sendt ut for deler av Vest-Finnmark.

Denne dagen blåste det mellom 25 og 28 sekundmeter, ifølge Yr.no, som kategoriseres som full storm.

Ingebrigtsen bestemte seg for å kontakte Pasientreiser.

Hun fikk beskjed om at Pasientreiser var klar over farevarslet, men at det ikke var mulig å flytte på reisen.

Ingebrigtsen forsøkte å forklarte at hun har en alvorlig sykdom og er avhengig av den nødvendige kontrollen.

– Det er faktisk livsviktig for meg å få kommet meg til Tromsø, sier hun.

Dette er ikke første gang Ingebrigtsen ikke har rukket frem til behandlingen sin. I to år har hun vært avhengig av denne reisen regelmessig.

Hun skal fortsette å gå til behandling utover vinteren, og regner ikke med at dette er den siste gang hun opplever noe slikt.

– Vi har ikke likeverdig helsebehandling som andre steder i landet, sier hun.

Føles meningsløst

– Jeg er egentlig fly forbannet, det føles helt meningsløst at jeg sitter her i dag, sier Ingebrigtsen.

– Skal jeg flytte til Tromsø for å sikre meg et likeverdig helsetilbud? spør hun.

Det tar omtrent halvannen time med fly fra Honningsvåg til Tromsø.

Om Ingebrigtsen vil benytte seg av noe annet transportmiddel må hun reise dagen før, da det tar over 8 timer å kjøre til Tromsø.

Hun mener ikke at det er pasientreiser som har skylden, men at det sitter lenger oppe i systemet.

Nå frykter Ingebrigtsen at hun blir nødt til å vente flere måneder på en ny time ved UNN.

– Jeg var så oppgitt i morges at jeg bare begynte å gråte. Jeg trengte denne kontrollen, sier Ingebrigtsen.

– Jeg er bekymret for min helsetilstand. Jeg har kjent på at det kan være en forverring, men jeg får ikke noe helsehjelp.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet

Regionalt ansvar

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet mener at det er det regionale helseforetaket som har ansvar for å sikre totaltilbudet for regionen.

– Det er svært viktig at pasientene får den oppfølging og kvalitet i tjenesten som lov og forskrift angir når det gjelder pasientbehandling, det gjelder også reise til og fra behandling.

Han har forståelse for at det i nord er særlig utfordringer vedrørende geografiske forhold og begrenset offentlig kommunikasjon mange steder.

I tillegg er det problemer med rekruttering av helsepersonell.

Lyst ut stillinger

For å sikre de fastboende lengst nord i landet et forsvarlig tilbud har Helse- og omsorgsdepartementet tatt initiativ til forbedringer i tilbudet om pasientreiser, ifølge Bekeng.

Han poengterer at de små sykehusene i distriktene har de største rekrutteringsutfordringene.

Helse- og omsorgsministeren har gitt bedt regionale helseforetak om å iverksette tiltak for å rekruttere og utdanne legespesialister ved disse sykehusene.

– Vi har allerede lyst ut et legevakttilskudd på 50 millioner, som er rettet mot kommuner med de største rekrutteringsproblemene, sier Bekeng og påpeker at de fleste av disse er i Nord-Norge.

VG kontaktet Helse Nord om denne saken tidlig fredag ettermiddag, men har foreløpig ikke fått kommentar til saken.