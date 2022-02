Dette har skjedd så langt

Ukrainas forhold til Russland: Forholdet mellom Ukraina og Russland har vært betent siden Sovjetunionen ble oppløst. Dette toppet seg under Maidan-revolusjonen da den russiskstøttede presidenten Viktor Janukovitsj gikk av.

Uenighet med Nato: Forsvarsalliansen har holdt døren åpen for Ukrainas medlemskap siden 2008, men de har enda ikke søkt. Putin har uttrykt stor motstand mot at de blir medlemmer. I desember kom Putin med nye krav til Nato der han krever at forsvarsalliansen trapper ned sin tilstedeværelse i medlemsland i Øst-Europa. Nato har på sin side styrket tilstedeværelsen. Flere Nato-land har støttet Ukraina med militærutstyr.

Anerkjennelsen av fylkene Donetsk og Luhansk: Fylkene i Øst-Ukraina ble av Putin anerkjent som selvstendige stater denne uken. Det gjorde at han kunne gå inn med sine styrker i regionen.

Interne spenninger i Ukraina: Prorussiske krefter i Ukraina gir Russland påskudd for å angripe militært ved å si at de trenger hjelp.

Putins ønske: Putin ønsker kontroll over Ukraina og frykter at et mer vestlig Ukraina vil utgjøre en trussel for regimet i Russland.