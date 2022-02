KLAR: Tor Monsen, leder for fagteknisk utvalg i Norske Redningshunder. De kan rykke ut på kort varsel.

Betydelig snøskredfare: − Kan gå når du minst venter det

Denne uken har det gått flere snøskred. Søndag ettermiddag ble en kvinne reddet ut av et skred i Ørsta og fraktet til sykehus med redningshelikopter.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Idet vi er i ferd med å gå inn i vinterferieukene, er det skiføre og mye snø i store deler av landet. Hvis du legger turen til fjells, er det lurt å vurdere snøskredfaren.

Skredfaren gjelder i hovedsak for Nord-Vestlandet samt indre strøk sørover langs kysten. Det omfatter blant annet store deler av Møre og Romsdal og deler av Vestland. Farenivået i disse områdene ligger på tre, som betyr betydelig fare for snøskred. I nord og i deler av Sør-Norge er det også moderat skredfare.

På grunn av kraftig vind utover dagen vedvarer den betydelige skredfaren til utover søndag kveld og mandag.

– Felles for de fleste regionene med skredfare er at det er veldig mye løs snø. Når vinden tar seg opp, er det mye fokksnø på flyttefot som samler seg i leheng. Den er ustabil når den er fersk, sier vaktleder ved NVEs snøskredvarsling, Tommy Skårholen, til VG.

SKREDFARE: Kartet viser betydelig skredfare i deler av Sør-Norge mandag, mens det også er moderat fare nord i landet.

Vinden har i hovedsak kommet fra sørvest, men det varierer. Dermed ligger det fokksnø i alle himmelretninger.

Når det er så mye løs snø i terrenget, kan skredene bli store, enten de utløses av naturlige årsaker eller av skiløpere. Skårholen anbefaler folk å unngå bratt terreng til fokksnøen har stabilisert seg.

– Man må være forsiktig. For å være helt sikker kan man velge turer hvor man ikke går i terreng med over 30 grader helling. De finnes det mange av, sier Skårholen.

Ta forholdsregler

Denne uken har det gått flere snøskred i Sør-Norge:

Søndag ettermiddag ble en kvinne tatt av et skred i nærheten av Sylvkallen i Ørsta. Hun ble fraktet til sykehus med redningshelikopter.

Et 20 til 30 meter bredt snøskred gikk fra fjellet Skreieggi på Voss lørdag ettermiddag. Ingen ble tatt av skredet.

Én mann ble gravd ut av et snøskred i Trysilfjellet onsdag formiddag.

Onsdag forrige uke gikk det også et skred som var rundt 200 til 300 meter bredt over riksvei 5 mellom Sogndal og Fjærland. En bil kjørte inn i skredet, men personen kom seg ut.

forrige

fullskjerm neste SKRED: Bildet viser et skred som gikk ved Standalshytta, som ligger i nærheten av Sylvkallen, i Ørsta kommune søndag. En kvinne ble tatt av skredet. 1 av 2 Foto: Bjørnar@obskorps / Varsom Regobs

Leder for fagteknisk utvalg i Norske Redningshunder, Tor Monsen, sier til VG at det er større risiko for snøskred dagen etter snøfall.

Monsen har vært engasjert i redningsorganisasjonen siden 1983 og anbefaler også folk å unngå bratte skråninger som ligger i le for vinden. Der kan store snømasser samle seg.

Han oppfordrer folk til å ha med det rette utstyret på tur.

– Når det kommer til skianlegg, er det mange som vil utenfor løypen. Da må du være klar over at det medfører risiko. Jeg vil ikke skremme folk, men vi må ta forholdsregler. Snøskred kan gå når du minst venter det, sier Monsen.

Landsrådsleder for Røde Kors Hjelpekorps, Kjersti Løvik, sier til VG at de fleste ikke vil møte på snøskred, spesielt hvis man følger oppkjørte løyper.

– Utenfor oppkjørte løyper er det større snøskredfare. Det betyr at hvis du skal følge disse løypene, bør du ha med skredsøker som funker, søkestang og spade, sier Løvik.

SPESIALISERT: Kjersti Løvik, landsrådsleder for Røde Kors Hjelpekorps. Røde Kors har spesialgrupper som rykker ut på redningsaksjoner etter snøskred på kort varsel. De har skredgrupper spredt over hele landet.

Hun anbefaler alle å komme seg ut i snøværet og oppfordrer folk om å si fra til turfølget hvis man føler at man er i et utrygt område.

– Hvis du er i en situasjon der du ikke føler deg trygg, bør du si ifra til gruppen du er med, så dere kan velge en annen rute.

Info Tips til en trygg tur i vinterferien Planlegg turen godt. Sjekk værmeldingen nøye, også like før du går ut på tur og underveis I disse dager er også både flom- og skredvarsler viktige, og du finner dem på varsom.no. Fjellvettreglene er også et viktig verktøy for planlegging av turer.

Pakk alltid litt mer klær og mat enn du tror du kommer til å trenge.

Vær ekstra oppmerksom på skredfare og usikker is.

Vær villig til å endre turplanene eller å avbryte turen ved værendringer. Kilde: Røde Kors Vis mer

Roer seg utover uken

I nord er skredfaren stort sett på to, det betyr at det er moderat fare for skred, med lokalt ustabile forhold. Der ligger det fokksnø som er litt vanskeligere å løse ut, men med stedvis svake lag.

Snøskredfaren i sør ser ut til å roe seg noe mot midten av den kommende uken.

Men Skårholen i NVE anbefaler likevel folk å være oppmerksom på snøskredfare selv om faregraden trolig reduseres utover uken.

– Snødekket er komplekst oppbygd, og folk kan nok få seg en overraskelse.