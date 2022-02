KRITISERES: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum får høre det fra partifellene sine. Her med en av kritikerne, Vegard Bangsund, i Vardø i valgkampen 2021.

Skuffet over regjeringen: − Vi lovet altfor mye

Sp-politiker Vegard Bangsund ser nesten ikke forskjellen på Solberg-regjeringen og Støre-regjeringen. I Lillehammer har Hilde Jorunn Hoven meldt seg ut av partiet etter 15 år.

– Her i nord ser vi nesten ikke et bevis på at det er kommet et regjeringsskifte. Jada, vi har fått pendlerfradrag, men vi vil ha lavere bensinpris, fisken tilbake, satsing i nord og nye arbeidsplasser, sier sjarkfisker og Sp-politiker Vegard Bangsund.

Han sitter på fylkestinget for Troms og Finnmark Sp og i kommunestyret i Vardø.

Senterpartiet har vokst stort i Nord-Norge de to siste valgene, men på VGs partibarometer for februar er oppslutningen halvert.

Bangsund sier at regjeringen ikke har peiling på hva som skjer i nord.

– Jeg er skuffet over alle lovnadene. Ap og Sp har kommet med fagre ord, men det skjer ingenting, sier han.

FINNMARKING: Vegard Bangsund her med t-skjorte med hans eget sitatet i lokalavisen Østhavet på brystet: «Nu får det for satan i helvete være nok. Stjæl for milliarder og tilbyr oss drit tebake. Kjøss mæ medt i ræva, vi ska ha fesken vårs tebake, arme hestkuka.»

Sp-topp: – Det må være vilje

Sp-politikeren er svært skuffet over manglende ny retning i fiskeripolitikken.

Han ønsker tilbakeføring av kvoter fra trålerne til kystflåten, men sier at Vardø ikke har fått svar på en søknad om et slikt pilotprosjekt.

Bangsund peker også på at det kuttes lokalt i videregående opplæring på grunn av dårlig fylkesøkonomi.

– De sier at de skal satse på nordområdene. Hvilket tiltak ville vært bedre enn å bygge ut ny ytre molo i Vardø, det østligste punktet i Nato. Og hvem vil flytte til landsdelen hvis de ikke engang får et skoletilbud, sier han frustrert.

– Enten har vi lovet for mye eller så har vi ikke kommet i gang. Det er bare å gjøre ting. De har makten, men det må være vilje, sier lokalpolitikeren.

SLO OPP: Etter 15 år med Sp har Hilde Jorunn Hoven avsluttet forholdet.

– Vi lovet altfor mye

Hilde Jorunn Hoven sitter i kommunestyret på Lillehammer. I starten av februar meldte hun seg ut av Senterpartiet og ble partiløs – etter 15 år som aktivt medlem.

– Senterpartiet har vært mitt parti hele tiden. Dette er vondt, sier hun til VG.

– Lovet Sp mer enn de kunne holde før valget?

– Absolutt.

Hoven sier at hun var i kontakt med både partileder Trygve Slagsvold Vedum og stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik rett før valget.

– Jeg sa ifra om at nå tror jeg rett og slett at Sp går i Frp-fella fra 2013. Vi lovet altfor mye. Jeg sa det til dem: Jeg tror dere lover altfor mye, sier hun og fortsetter:

– De har mannskap som har regjeringserfaring. De har folk som har erfaring med hvor mye bør man love ut før et valg, ikke bare si at kommer vi til makta, så blir alt bra, uten å ta forbehold.

KRITISK: Tidligere Sp-medlem Hilde Jorunn Hoven.

– Sp har overgitt seg helt til Ap

Hoven meldte seg ut samme dag som Jens Stoltenberg ble utnevnt som ny sentralbanksjef. Gudbrandsdølen Dagningen omtalte dette først.

– Det var symbolet på at Sp har overgitt seg helt til Ap. Sp skal arbeide for vanlige folk. Det å utnevne Stoltenberg var så feil på så mange måter, og det ble dråpen som fikk begeret til å renne over. Jeg er veldig skuffet, rett og slett.

Men hun understreker årsaken ikke var en enkeltsak, men helheten i regjeringens politikk og Sps valgkamp.

Hoven nevner også økt hemmelighold rundt beslutningsgrunnlaget for regjeringens coronahåndtering, nedprioritering av å melde Norge ut av EØS, saker Sp tapte i regjeringsforhandlingene, som Andøya og Ullevål sykehus og vinterens strømkrise.

Vedum: – Tar tid å snu skuta

Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum kommenterer saken i en e-post til VG.

– At Vegard er utålmodig, det synes jeg er bra. Vi ønsker alle å få en ny politisk retning for Nord-Norge og Finnmark.

Vedum lister opp saker han mener Sp har levert på allerede: Økt fiskerfradrag, mer penger til havner i Troms og Finnmark, økte overføringer til kommuner og fylkeskommuner, økt skattefradrag i Nord-Troms og Finnmark, gratis ferger til øysamfunn i nord og delingen av Troms og Finnmark.

– Etter åtte år med sentralisering og overkjøring med Høyre og Frp tar det tid å snu skuta, vi har gjort en del de første fire månedene, men skal gjøre mer for å løfte denne viktige delen av Norge de neste fire årene, skriver Vedum.

MAKTENS KORRIDORER: Vedum har flyttet fra Stortinget til Finansdepartementet.

Vedum: – Den beste kandidaten

Han lover å besøke Bangsund i Vardø:

– Så skal jeg sammen med han finne ut hva mer vi kan gjøre for å løfte lokalsamfunnene langs kysten.

Vedum er ikke enig i kritikken fra sin tidligere partifelle Hilde Jorunn Hoven på Lillehammer:

– Jeg vet at Hoven har vært kritisk til at vi vil bygge ut mer vei, men mange steder i distriktet er folk helt avhengige av bilen, og et av de tydeligste valgløftene våre til folk i Mjøsbyene var økt pendlerfradrag, skriver han.

– Når det gjelder sentralbanksjef er jeg bare uenig i at det var feil. Min jobb var å innstille på den beste kandidaten, og når en ser på helheten var det ingen tvil om at det var Stoltenberg.

HELLER MOT RØDT: Hilde Jorunn Hoven har ikke tenkt til å melde seg inn i et nytt parti akkurat nå, men hvis hun skulle valgt et, hadde det vært Rødt. Her er hennes tidligere partileder Vedum sammen Rødt-leder Bjørnar Moxnes før partilederdebatten i Arendal.

Ville meldt seg inn i Rødt

VGs ferskeste partibarometer viser at Sp taper stort til Rødt. Overgangene mellom Rødt og Sp gir 36.000 velgere i pluss for Rødt. Hoven på Lillehammer kan bli en av dem:

– Hvis du skulle meldt deg inn i et parti igjen, hvilket ville det vært?

– Det må bli Rødt. Men akkurat nå melder jeg meg ikke inn i et parti. Det kom så sjokkerende på meg at jeg ikke føler hastverk. Rødt er kanskje også felle, for det er lett å sitte i opposisjon og være den som ikke har hatt makta. Men jeg tror vi må ha noen radikale løsninger, særlig i strømpolitikken, sier hun til VG.