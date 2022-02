POSITIV: Fetterens forsvarer Arvid Sjødin i Birgitte Tengs-saken er positiv innstilt til at ny domsavgjørelse i sivildommen fra 1998 faller i sin klients favør.

Fetteren til Birgitte Tengs ønsker å få opphevet den sivile erstatningsdommen etter drapet i 1995. Partene møttes fredag morgen.

Agder lagmannsrett kalte inn til møtet.

– Det har vært et opplysende møte. Jeg har fått innsyn i lagmannsrettens problemstillinger. Dette er jo nybrottsarbeid, sier fetterens forsvarer Arvid Sjødin til VG.

Fristen for å gjenoppta fetterens erstatningsdom var egentlig i 2003, da sivilretten avga dommen i 1998.

To år etter drapet av kusinen ble fetteren dømt. Han anket og ble frikjent, men ble samtidig dømt til å betale Tengs foreldre oppreisning i en sivil sak.

Domstolene har ikke før arbeidet med en lignende sak. Normalt er fristen for å gjenoppta en slik dom fem år, forklarer Sjødin.

– Det som var tema er det vanskelige nybrottsarbeidet som er for dommeren, å gjenåpne en sak som åpenbart er uriktig så lenge politikere har bestemt det skal være frister for gjenåpning, sier Sjødin.

Info Dette er dommen det nå er strid om Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995.

To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine.

Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav.

Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen står ved lag. Og det er denne dommen som nå er begjært gjenopptatt.

Drapet er fortsatt uoppklart.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dømte i 2003 den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig.

Birgitte Tengs-saken ble i januar 2016 den første saken som ble tatt opp av den nye cold case-enheten i Kripos.

Politiet pågrep onsdag 1. september 2021 en mann i 50-årene på Haugalandet siktet for drapet. Kilde: NTB Vis mer

Ny mann ble siktet i høst

Bakgrunnen for at saken kan tas opp igjen er at politiet i høst siktet en 51 år gammel mann for drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs på Karmøy i 1995.

Han ble pågrepet i september etter at DNA-undersøkelser av en blodflekk på Tengs' strømpebukse pekte på ham. Mannen nekter straffskyld.

I november ble det kjent at det var sendt inn ny begjæring om gjenopptagelse av Tengs-saken på vegne av Birgitte Tengs' fetter.

Agder lagmannsrett har åpnet for at fetteren kan bli frifunnet i den sivile erstatningsdommen.

– Veien videre blir å finne ut en del ting, så vil jo dette selvfølgelig følge saken mot den nye siktede. En tiltalebeslutning vil nok kanskje være avgjørende, sier Sjødin.

Han legger til at han tror en avgjørelse i den nye saken ikke er langt unna.

Birgitte Tengs' foreldre: Gjenopptagelse må vente

Foreldrene til Birgitte Tengs mener fetterens begjæring om gjenopptagelse av den sivile dommen må vente til saken mot den nye drapssiktede er avgjort.

John Christian Elden, som representerer foreldrene til Birgitte Tengs, skriver i en tekstmelding at møtet kun var en uformell videosamtale for å se på fremdriften.

– Intet av sakens innhold var tema, opplyser han til NTB.