GJENSYNSGLEDE: Kvetaslava og Alexander Zhosyn mistet kontakten med hverandre da de la ut på flukt fra hjemlandet. Mandag kveld møttes de igjen.

Ukrainsk ektepar gjenforent på mottaket: − En ubeskrivelig lykke

UDI forbereder seg på en stor økning av ankomster med ukrainske flyktninger til Norge. Både barn og voksne forbereder seg på en fremtid der mye er uvisst.

Mandag kveld ankom to busser med ukrainske flyktninger til Scandic Hotel Helsfyr i Oslo.

I vestibylen vrimler det av vektere, UDI-ansatte og ukrainske barnefamilier.

I mengden står et ukrainsk ektepar som akkurat har blitt gjenforent etter at de tok farvel for det som kunne bli siste gang.

Kvetaslava (30) og Alexander Zhosyn (32) flyktet hver for seg fra byen Zhytomyr vest for Kyiv. Sammen har de ansvar for seks barn, som alle ble med til Norge.

De er blant de 700 registrerte ukrainske flyktningene som har ankommet Norge mandag ettermiddag.

UDI-direktør Frode Forfang sa på en pressekonferanse mandag at det egentlige tallet nok er en del høyere, og at utlendingsmyndighetene forbereder seg på økte ankomster fremover.

«Pappa, pappa»

– Til det siste hadde vi et håp om å leve videre i Ukraina, sier Kvetaslava Zhosyn.

Ingen av dem har vært i utlandet før, men da de første bombene falt over hjembyen bestemte de seg for å flykte.

Før det hadde Alexander levert tre av barna hos slektninger lenger vest i Ukraina. Nå måtte han dra og hente dem for å få dem med seg ut av landet.

Kvetaslava reiste med de tre andre mot grensen til Polen.

Siden det ble for dyrt å bruke mobilnett og ringe i utlandet, kunne de ikke kommunisere med hverandre etter at de hadde krysset grensen, forteller hun.

ROLIGERE: Svetlana og Alexander Zhosyn var begge lettet mandag kveld.

Kvetaslava og barna ble fraktet med busser fra Polen til Norge og ankom flyktningmottaket i Råde, men oppdaget til sin skuffelse at ektemannen og barna ikke var der.

For Alexander befant seg i Stavanger, og prosessen dro ut siden barna manglet identifikasjonsdokumenter, sier han.

Da han fikk vite at konen og barna var ankommet mottakssenteret i Råde, fikk han sitte på med en norsk frivillig som kjørte dem over fjellet.

– De er utrolig gode folk, jeg er så takknemlig, sier Alexander.

Mandag kveld kunne mann og kone endelig omfavne hverandre igjen på hotellet i Oslo.

– Det var en ubeskrivelig lykke, sier Kvetaslava.

– Det har vært verst for hun yngste (2), som hele veien har grått og sagt «pappa, pappa».

– Mange er redde

Valeri Triantafyllidis var sjåfør på en av bussene som fraktet ukrainere til Scandic Hotel mandag.

Selv om mye er uvisst, har han brukt tid på å prøve å forklare hva som venter dem.

– Flere var redde og visste ikke hvor de skulle før noen fortalte dem at de skulle til Norge. Folk var veldig forvirret. De vet ikke hva som venter dem i Norge, sier Triantafyllidis.

TRANSPORT: Sjåførene Roman Zuravljov (t.h.) og Valeri Triantafyllidis på Scandic i bussen på Scandic Helsfyr i Oslo.

– Vi prøver så godt vi kan å fortelle dem at de blir godt ivaretatt i Norge, sier han.

Reisen gikk først fra Polen til Tyskland, videre til Danmark via Sverige før de krysset grensen ved Svinesund.

Han forteller at det er satt opp flere busser som skal hente ukrainere som venter på å bli tatt til Norge i Warszawa.

Bestemoren ble igjen

Svetlana Oskoma (36) flyktet aleine med fem barn og eiendelene pakket i to ryggsekker.

– Det vanskeligste er at du ikke vet noe om fremtiden. Vi hadde planer før, men nå vet vi ingenting om hva som kommer til å skje videre, sier hun.

At det ble Norge de skulle søke tilflukt i virker å ha vært ganske vilkårlig.

– Jeg vet ikke. Det var noen som anbefalte meg å komme til Norge, sier hun.

Hun har sett et par TV-programmer om den norske naturen, men ellers vet hun ikke så mye om landet hun har ankommet.

Fembarnsmoren forbereder seg på at oppholdet kan dra ut i tid.

– Jeg ønsker at krigen tar slutt så fort som mulig, men det tror jeg ikke skjer med det første. Så jeg ønsker å finne meg jobb, sier hun.

FAMILIEN: Svetlana Oskoma med alle barna på grensen ved Svinesund. Evgenia Oskoma (t.v.), Svetlana Oskoma og Sofiya Oskoma, Mark Oskoma og Veneamin Oskoma på vei til Oslo, de står foran grensen til Svinesund

– Jeg har ikke fortalt dem så mye, men de forstår alt sammen veldig godt, sier Svetlana.

– Da vi prøvde å komme oss ut av Ukraina, sa de «mamma, vi må komme oss vekk herfra».

Ikke alle familiemedlemmer var i stand til å forlate Ukraina. I landsbyen Tymoshyvka i Dnepropetrovsk befinner fortsatt bestemoren (83) seg.

– Jeg snakker med henne på telefon hver dag. Hun forbereder seg på det verste, sier hun.

– Alt ligger i ruiner

– Jeg hadde aldri forestilt meg at det skulle bryte ut krig i en slik størrelse, sier Kvetaslava.

Hun forteller at de ønsker å reise tilbake til Ukraina når krigen er over.

– Men det som skremmer meg er at alt ligger i ruiner, og jeg har ikke jobb der lenger. Jeg vet ikke hvor lang tid det kommer til å ta, sier hun.

Hun legger til at hun er innstilt på å lære seg norsk og prøve å finne arbeid.

SAMMEN: Ekteparet kunne omsider folde hendene hverandres igjen.

Før vi avslutter intervjuet spør Kvetaslava om hun kan komme med en hilsen til de som har hjulpet henne i det siste.

– Takk til alle. Vi setter stor pris på deres hjelp. Jeg unner ingen å oppleve så mye som lukten av krig, sier hun.