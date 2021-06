SAMLING OM ETT BUDSKAP: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum (f.h.), konserndirektør for infrastruktur i Veidekke Øivind Larsen, og administrerende direktør i Maskinentreprenørenes forbund Julie Brodtkorb. Foto: Javad Parsa

Norske giganter er for små – taper kampen om store veianbud

SKUI (VG) Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum går sammen med Julie Brodtkorb for å hjelpe norske giganter som har blitt for små.

Veidekke har gjennomgått alle samferdselskontrakter - vei og bane - som er på over en halv milliard kroner - fra 2017 og frem til nå. De har sjekket om det er norske/skandinaviske eller utenlandske selskap som har vunnet kontraktene.

Her er hovedfunnene:

I 2017 gikk ni prosent av kontraktene til utenlandske aktører.

I 2020 hadde prosentandelen økt til 43.

Hittil i år har 52 prosent av prosjektene gått til utenlandske entreprenører.

Og kontraktene blir større og større:

I 2017 var 21 prosent av kontraktene over tre milliarder kroner.

Hittil i år har 64 prosent av statens kontrakter på vei og bane vært på over tre milliarder kroner.– Internasjonale selskaper tar over

– Når kontraktene blir for store, har svært få eller ingen norske entreprenører sjans til å vinne anbud som hovedentreprenør. Ett eksempel er Sotra-sambandet, sier Vedum:

– Der er det blitt informert om at ingen norske entreprenører en gang har blitt pre-kvalifisert som hovedentreprenør. Vi er nå inne i en brytningstid, hvor internasjonale selskaper for alvor er i ferd med å ta over samferdselsmarkedet i Norge, sier Vedum.

KLAR TALE: Julie Brodkorb sier politikerne må våkne. Foto: Javad Parsa

– Hvordan skal vi gjøre noe med det, uten å havne i trøbbel med Brussel?

– En ny regjering må få på plass en strategi for at samferdselsprosjekt og offentlige anbud i Norge i størst mulig grad går til norske selskaper og norske arbeidsplasser.

– Hvordan?

– Vi må dele de opp anbudene slik at flere i norsk anleggsbransje kan få kontraktene, stille miljø- og klimakrav som vil styrke norske bedrifter som for eksempel gir økt bruk av tre, samt kreve i anbudene at det skal ansettes lærlinger.

– Løsningen er enkel

Administrerende direktør i Maskinentreprenørenes forbund, Julie Brodtkorb, er helt enig.

– Det er utviklet et system som gjør at norske selskaper er ekskludert fra å bygge vei og jernbane i Norge. Det må det gjøres noe med og løsningen er enkel, sier hun:

– Det er å dele opp prosjektene. Når til og med giganten Veidekke opplever dette, da må politikerne våkne.

PÅ MED RIKTIG ANTREKK: Julie Brodtkorb kom anleggskledd, mens Vedum måtte få på seg arbeidsdress før de gikk ut til anleggsmaskinene ved Veidekkes anlegg på Skui i Bærum. Foto: Javad Parsa

Hun sier det også er praksis å gripe fatt i.

– Nye Veier krever at at selskapene kan vise til referanseprosjekter. Det er det samme som at man skulle kreve at førstemann på månen hadde vært der før.

Hun trekker frem et annet poeng.

– E6 ved Øyer har nå en spansk hovedentreprenør, som har argumentert med at arbeiderne i hovedsak skal være norske.

– Da spør jeg:

– Hvis arbeiderne skal være norske, hvorfor i all verden skal da prosjektering og planlegging skje i Spania?

– Det trengs politisk vilje

Konserndirektør for infrastruktur i Veidekke, Øivind Larsen, bekrefter overfor VG at de sliter.

– De store internasjonale entreprenørene er interessert i de store kontraktene, over tre milliarder kroner. Når stadig flere kontrakter blir på den størrelsen, vinner de stadig flere av dem.

BER OM VILJE: Konserndirektør for infrastruktur i Veidekke, Øivind Larsen (t.v.) sier det trengs politisk vilje for å endre dagens kontraktspraksis for vei og bane. Foto: Javad Parsa

Hans Veidekke er blant de største norske aktørene, men blir smågutt mot endel av de store internasjonale.

– Vår anleggsvirksomhet har en omsetning på rundt tre milliarder kroner. Det betyr at en kontrakt på seks milliarder utgjør det dobbelte av hva vi omsetter for et helt år. Det forteller endel om utfordringen.

Han sier de store norske aktørene tar samfunnsansvar, men opplever at det ikke blir verdsatt.

– Vi jobber aktivt for å bidra til å utvikle et seriøst arbeidsliv og å utvikle gode lærlingeordninger. Nå opplever vi at det er en ulempe å være seriøs og norsk.

Han sier oppdeling av anbud er et enkelt virkemiddel.

– Det trengs politisk vilje for å gjøre noe med det.

Opp til debatt mandag

Det brukes stadig mer penger på samferdselsprosjekter i Norge. Mandag skal neste Nasjonale transportplan (NTP) vedtas på Stortinget. I forslaget til regjeringen for NTP (periode til 2022 til 2033) skulle det brukes til sammen 1200 milliarder kroner. I Innstillingen er denne økt noe, til 1205 milliarder.

Til sammenlikning er nåværende NTP (periode 2018 til 2029) på 1064 milliarder kroner og forrige NTP var på 508 milliarder, fra 2014 – 2023 (ni år).

GODT HUMØR: Trygve Slagsvold Vedum ble forsinket fordi han ble stående i kø ut av Oslo fredag kl 1330. Han fikk høre at han er bonde i byen, når han ikke vet at Oslo-folk stikker tidlig ut av byen på finværsfredager. Foto: Javad Parsa

Veksten dokumenteres også i oversikten til Veidekke:

I 2018 ble det inngått kontrakter over 500 millioner kroner, på til sammen 9,7 milliarder kroner.

Hittil i år er det inngått slike kontrakter på til sammen 19,1 milliarder.

Vedum sier debatten er bredere.

– Offentlige innkjøp er på nesten 600 milliarder kroner. Vi ønsker at statens innkjøpspolitikk må utformes mye mer offensivt slik at norske bedrifter skal vinne anbudene.

– Dobbel verdiskapning

Han sier oppsiden er stor og viser til en rapport som Samfunnsøkonomisk analyse har utarbeidet for entreprenørforeningen Bygg og anlegg:

Hvis utenlandske entreprenører bare har ti prosent av prosjektene, gir det for kontrakt på en milliarder, en verdiskapning i Norge på 740 (360) millioner kroner, som en direkte effekt av investeringen.

Det utløser 860 (421) årsverk i Norge og gir 232 millioner (100) i skattekroner.

I parentes står tallene når 60 prosent av en slik investering går til utlandet.

SELFIE SELVSAGT: Julie Brodtkorb benyttet anledningen til å ta en selfie med Sp-lederen. Tidligere er hun mest kjent som Høyre-politiker. Foto: Javad Parsa

– Vi ser at norsk entreprenørskap betyr dobbel verdiskapning, dobbelt antall norske sysselsatte og over dobbelt så store skatteinntekter, sier Vedum.

Hareide tar signalene

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier han tar signalene.

– Vi er opptatt av at norske aktører skal gjøre det bra og at store kontrakter også skal gå til norske.

Han sier signalene fra bransjen og Sp har variert.

– For ti år siden, da jeg leder transportkomiteen på Stortinget, var kritikken fra bransjen at vi bygget for stykkevis og at de ville ha større prosjekt. Og det er ikke mange år siden Sp sa at de gjerne ville ha de utenlandske her.

– Alle har ett forslag nå; å dele opp gigantkontraktene?

– Jeg er villig til å se på størrelsene på kontraktene. Vi ønsker at norske aktører skal lykkes, men vi ønsker at utenlandske aktører også skal være her. Vi må finne en balansegang.

– Tredobling

Han sier det er et mylder av kontrakter, hvor de fleste går til de norske.

– Av Vegvesenets kontrakter fra 2013 til 2020, gikk 145 av 164 kontrakter over 100 millioner kroner gått til norske.

BALANSE: Samferdselsminister Knut Arild Hareide tar signalene, men sier det er viktig også med internasjonale aktører. Foto: Stian Lysberg Solum

– Det er ikke bransjen uenig i. De peker på utfordringen at stadig flere av de store kontraktene går til utlandet; det er først når kontraktene blir store at de er interessert?

– Jeg er villig til å se på kontraktsstørrelser, men det er altså slik at 86 prosent av kontraktssummene går til norske. Men vi ser den utviklingen de påpeker og tar signalene deres.

Tall fra Nye Veier viser at norske selskap siden 2018 har landet kontrakter for 16 490 milliarder kroner og utenlandske for 14 295 milliarder.

Han sier de har økt utbyggingen kraftig.

– Dette handler også om det bygges så mye mer. Det har vært en tredobling av kontrakter på jernbane dobling på vei på ti år.

PS: Larsen sier de opererer med skandinaviske land mot utenlandske i sin statistikk, fordi en rekke av de største entreprenørselskapene i Norge er svenskeid, men at «de er norske i den forstand at de har opprettet norske aksjeselskaper som drives fra Norge». Det gjelder blant annet Skanska, NCC og Peab.