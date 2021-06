SJEF: Det ble en hektisk søndag for Camilla Stoltenberg da hennes overlege erklærte pandemien for over. Foto: Terje Bringedal

Dette sa Stoltenberg til Aavitsland på kammerset

Fra nå av skal Preben Aavitsland snakke med sjefen før han går ut med budskap av typen «pandemien er over».

– Jeg har snakket med ham og med alle som uttaler seg på vegne av FHI om at vi må snakke sammen når vi går ut med alle slags budskap. Vi er mange som kommuniserer fra FHI om status for epidemien og vi kan alle komme til å bruke formuleringer som spriker litt, selv om vi har den samme kunnskapen og oftest mener det samme, sier sjefen Camilla Stoltenberg.

Det tok fyr da overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) erklærte at pandemien er over i Norge i en Twittermelding på søndag. Helsedirektoratets Espen Rostrup Nakstad og helseminister Bent Høie var blant dem som rykket ut.

Det gjorde også FHI med en korrigerende pressemelding om at pandemien ikke er over.

– For meg er det nesten så jeg må gni meg i øynene, sier Stoltenberg om omfanget denne saken har fått.

Men hun ser at meldingen hadde spreng-materiale:

– Han er en sentral person for oss både i interne diskusjoner og som talsperson. Da er mulighetene der for å få gjennomslag og at folk tror det er dette FHI mener.

Kontaktet Financial Times

Noen timer etter meldingen, slo Financial Times stort opp nyheten – med overskriften «Covid is over in Norway». Da ba Stoltenberg kommunikasjonsavdelingen sende av gårde en e-post til avisen:

– Da tok vi kontakt for å si at det er ikke akkurat det vi mener i Folkehelseinstituttet. Vi (medievakten etter avklaring med meg) sendte en epost til journalisten med sitatet fra den norske nyhetssaken og ba dem vurdere om de kunne legge denne til saken sin.

Men selv om det ble mye styr, tar Stoltenberg det hele ganske med ro:

– Jeg snakker med Preben flere ganger i uken. Så det er ikke et stort problem. Det som skjedde er at vi så at tweeten kunne forstås som at FHI erklærer pandemien som over.

– Har han fått beskjed om å dempe seg på Twitter fremover?

– Jeg har bedt ham om tenke på å snakke med oss andre før det går ut slike budskap. Men han har ikke noe forbud mot å tvitre. Det vil han heller ikke få.

Direktøren mener interne uenigheter er sunt, og håper hun har lagt til rette for god takhøyde. Men her ble det mye spinn rundt ting som FHI, inkludert Preben Aavitsland, Helsedirektoratet og Høie egentlig er helt enige om, sier hun:

– Det å bidra til å skape forvirring og si ulike ting når man egentlig mener det samme, det er ikke så ålreit, fordi folk blir utrygge av det. Det er nok utrygghet av at vi må si fra der vi er uenige, som med Janssen-vaksinen. Der har det vært viktig å si fra om hva vi mener.

Snakket med departementsråd

Også helseminister Bent Høie blandet seg inn, ved at hans departementsråd Cathrine Lofthus tok kontakt med henne for å høre hva instituttet mener om saken.

Preben Aavitsland tvitret i 11-tiden søndag. Klokken 13:30 tok pressevakten i Helse- og omsorgsdepartementet kontakt med Folkehelseinstituttet, etter å ha fått mediehenvendelser. Formålet var å avklare om dette var instituttets offisielle standpunkt, og at de skulle svare ut saken, opplyser de til VG.

20 minutter senere, klokken 13:50, snakket departementsråd Cathrine Lofthus og direktør for Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg, sammen på telefon. I forkant hadde de kommunisert på SMS, som VG har fått innsyn i:

SMS mellom departementsråd Cathrine Lofthus og FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

I telefonsamtalen orienterte Stoltenberg om hva Folkehelseinstituttet ville svare ut. Departementet og FHI holdt kontakt utover ettermiddagen via e-post, SMS og telefon.

Stoltenberg sier hun skjønner godt at departementet tok kontakt:

– Og det er jeg som er ansvarlig for at vi gjør klart hva vi faktisk mener. Å gi så ulike signaler i løpet av så kort tid, da ville regjeringen kunne følt seg lurt og tenke: Hvis dere mente det, hvorfor har dere ikke sagt det? Dere har sagt det motsatte i oppdragsbesvarelser til oss?

Pandemiens slutt

– Er du egentlig enig med Preben?

– Jeg er enig i at det som Preben selv har utdypet, nemlig at det ser veldig bra ut nå, men at det fortsatt er behov for tiltak i Norge.

– Det er ikke vi som skal erklære pandemien for å være over. Det er viktig at FHI ikke sier at pandemien er over den ene dagen, Helsedirektoratet den andre dagen og regjeringen den tredje. At pandemien er over i Norge, vil det vel være naturlig av regjeringen å gå ut med etter råd fra Helsedirektoratet og FHI.

– Den norske regjeringen vil sikkert være opptatt av situasjonen i Europa og internasjonalt før de erklærer epidemien som overstått. Og det kan jo skje veldig fort.

Det å erklære pandemien over, handler både om smitte (at det ikke oppstår smittebølge uten tiltak) og politikk:

– Men man kan ikke vente for å se om det kommer bølge, så vi må gjøre analyser og lage scenarier for å vurdere hva som er mest sannsynlig og hva vi må ha beredskap for. Det blir et element av skjønn og usikkerhet og et ganske stort rom for politiske vurderinger.

Stoltenberg sier dette er en prosess som det er lagt planer for. Hvis hun skal gjette ut fra dagens situasjon, kan det tenkes epidemien er over for Norges del tidlig på høsten.

–Men det kan også drøye hvis det for eksempel dukker opp særlig ugunstige virusvarianter, vi får færre vaksiner enn forventet eller oppslutningen om vaksinasjon ikke blir høy nok, avslutter hun.

Aavitsland: – Uproblematisk

VG har vært i kontakt med Preben Aavitsland og spurt ham om hva han tenker om at Stoltenberg har bedt ham om å ta ta opp ting internt før det går ut lignende budskap fremover.

– Det er uproblematisk, skriver Aavitsland i en SMS.

Utøver det ønsker han ikke å kommentere saken.