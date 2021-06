HAN KJØRE E6: Flatt Hedmark-landskap og ny motorvei fra Kolomoen til Moelv ligger an til å bli én av strekningene med utprøving av 120 kilometer i timen som fartsgrense. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Flere strekninger kan få 120-fartsgrense – eksperter advarer

Motorveistrekningen på E6 (Kolomoen-Moelv) i Innlandet kan få prøve-fartsgrense på 120 km/t. Flere trafikkeksperter advarer mot å sprenge nye fartsgrense-rekorder.

Av Frank Ertesvåg

I forrige uke kom det til syne et klart flertall i Stortingets transportkomité for å utpeke egnede prøvestrekninger på motorvei til 120 km/t fartsgrense.

Veiutbyggerselskapet Nye Veier får ifølge flertallsinnstillingen i oppdrag å foreslå egnede strekninger sammen med Statens vegvesen.

– De mest aktuelle strekningene fra vår side, er nye E6 fra Kolomoen og nordover mot Moelv i Innlandet, E18 fra Rugtvedt i Telemark og sørover til Dørdal – og ny E39 Sørvest – mellom Kristiansand og Mandal, sier kommunikasjonsdirektør Christian Altmann i Nye veier til VG.

Statens vegvesen, som også får i oppdrag å foreslå 120-strekninger, henviser foreløpig til Samferdselsdepartementet hva angår fartsgrense-økningen.

E6: En eventuell 120 km/t-strekning vil være motorveistrekningen mellom Kolomoen og Moelv til høyre på kartutsnittet. Foto: Nye Veier

Vegvesenet advarte på sin side mot fartsøkningen før Stortinget i praksis sa ja – etter forslag fra Frp i forrige uke.

«Høyere fart gjør at det blir flere ulykker og at utfallet av ulykkene som skjer blir mer alvorlig. Resultatene viser at antall ulykker øker med 3,8 prosent, og at antallet drepte og hardt skadde øker med 26,0 prosent. Antallet lette skader reduseres med 10,2 prosent,» skrev Vegvesenet ut fra en fartsgrense-økning fra 100 km/t til 110 km/t som er dagens maks-fartsgrense i Norge.

E18: Kartutsnittet viser den aktuelle prøvestrekningen for 120 km/t fartsgrense fra Rugtvedt og sørover mot Dørdal i Telemark og Vestfold fylke. Foto: Nye Veier

Trygg Trafikk følger opp Vegvesenets advarsler.

Organisasjonen er overrasket over at stortingsflertallet kastet seg på fartsgrense-sprengingen fra Bård Hoksrud og Tor André Johnsen i Fremskrittspartiet.

– Flere ulykker

– Det må antas at en ytterligere fartsheving fra 110 – 120 km/t vil ha en tilsvarende effekt på ulykkene, det vil si – føre til flere ulykker, selv om det gjelder de sikreste veiene vi har, sier Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk til VG.

Han minner om at Stortinget tidligere har vedtatt en nullvisjon om drepte og hardt skadde i veitrafikken og et nasjonalt mål om maksimalt 350 drepte og hardt skadde i 2030.

Ulykkesutviklingen de siste to årene, viser færre trafikkdrepte, men flere hardt skadde, ifølge registreringen fra Trygg Trafikk.

FRP-DUO: Tor André Johnsen og Bård Hoksrud har allerede skaffet seg et eget 120-skilt i sin iver etter å prøve ut nye fartsgrenser på egnede motorveistrekninger. Her poserer de på en gangbro ved E18 på Tranby i Lier. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Samferdselsdepartementet er foreløpig avventende til å si noe om fartsgrenseøkningen og hvilke veistrekninger som er mest aktuelle.

– Det er nok for tidlig for oss å si noe om 120 km/t, all den tid dette fortsatt er hos Stortinget, skriver Kjell Brattås i kommunikasjonsavdelingen i en e-post.

Saken skal behandles i Stortinget i plenum førstkommende mandag.

E39: Strekningen mellom Kristiansand og Mandal vil ha veiskuldre og være bred nok til å prøve ut 120 km/t, foreslår Nye Veier. Foto: Nye Veier

Der vil SV stemme mot fartsgrenseøkningen. Partiets talsperson i transportkomiteen, Arne Nævra, stemte mot også i fagkomiteen.

Vil bremse

– SV stemte selvsagt mot at det blir åpnet for forsøk med 120 km/t. Ikke bare på grunn av større ulykkesrisiko, men også grunnet betydelig høyere energiforbruk, ifølge en e-post fra Nævra til VG.

FORETREKKER 20 km/t: Arild Hermstad i MDG, mener 120 er tull og 20 er gull. Foto: Ola Vatn, VG

Miljøpartiet De Grønne er ikke representert i Transportkomitéen på Stortinget, men kommer til å stemme mot under voteringen i stortingssalen.

– Det er fullstendig feil vei å gå med en fartsgrenseøkning. 120 er tull, 20 er gull, formulerer fungerende MDG-leder Arild Hermstad. Han vil heller ha fartsgrensene nedover enn opp, blant annet vil ha jobbe for 20 kilometers fartsgrense ved skoler og på skoleveier.

På motorveiene, som MDG er grunnleggende mot, er økt fare for alvorlige ulykker og økt forurensning Hermstads hovedargumenter mot 120 km/t.

– Frp vil jo bare pushe farten oppover hele tiden. Da er det viktig at de andre partiene bremser fremfor å bli med på Frps fartsfest, sier Hermstad.

Bård Hoksrud, som sammen med Frp-kollegene Tor André Johnsen og Åshild Bruun-Gundersen har gått i bresjen for 120 km/t-fartsgrensen, mener Hermstad og motstanderne av 120-forsøket «går litt på autopilot» i sin motstand.

Vil gasse på

– La oss nå prøve ut denne fartsgrensen på noen få utvalgte strekninger. Det er viktig at fagfolk peker ut de strekningene der dette er forsvarlig, så er vi fordomsfrie om hvilke erfaringer vi vil trekke ut av dette, sier Hoksrud til VG.

Han bestrider ikke at høyere fart fører til mer alvorlige ulykker.

– Det vi har sett, er at midtdelere er av de viktigste ulykkesforebyggende tiltakene på motorveier. Vi har sett eksempler på ulykker knyttet til kjøring i feil og motgående kjørefelt. De er det vanskelig å unngå uansett fartsgrense, sier Hoksrud, som tidligere har sagt til VG at 120 km/t trolig representerer en maks-fartsgrense på hva norske motorveier er bygget for å tåle.