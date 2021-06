STARTSKUDDET: 18. februar trykket Lan Marie Berg på knappen som avfyrte den første tunnelsalven i byggingen av ny vannforsyning. Dagen før fikk hun en markedsanalyse av Vann- og avløpsetaten der prislappen lå an til å bli 3,3 milliarder kroner dyrere enn først antatt. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

MDG-Lan om mistillit: Jeg har håndtert saken godt

Byråd Lan Marie Berg (MDG) slår tilbake mot kritikerne.

Av Runa Fjellanger

Publisert: Nå nettopp

– Noen ganger stormer det litt ekstra i politikken. Denne uken får jeg for andre gang et mistillitsforslag mot meg i bystyret, fordi høyresiden og Senterpartiet mener jeg ikke har holdt informasjonsplikten. Hvorfor kan jeg ikke bare innrømme feil? Hvorfor kan jeg ikke bare gå? Det ærlige svaret er at jeg genuint mener jeg har håndtert saken på en god måte, skriver Oslo-byråd Lan Marie Berg på sin Facebook-side.

Alle opposisjonspartiene i Oslo unntatt Rødt har bestemt seg for å støtte mistillitsforslaget fra Frp.

Rødt vil fortelle hva de vil gjøre på en pressekonferanse klokken 12 onsdag. Støtter de forslaget, er det flertall for å kaste Berg.

Bakgrunnen er at kostnadene til Oslos nye reservevannforsyning blir 5,2 milliarder kroner dyrere enn planlagt.

Berg: Har gjort jobben min

– Mistillit mot meg vil sikkert glede mange som er provosert over meg eller partiet mitt av andre grunner. Men det vil ikke gjøre Oslosfolks drikkevannsforsyning hverken tryggere eller billigere, skriver Berg.

Byråden skriver at kostnadssprekken «skyldes hverken dårlig styring eller manglende kontroll over prosjektet».

– Det jeg har gjort, er det som er jobben min: å sørge for at hver stein er snudd før jeg går til bystyret og ber om mer penger, og overlate til bystyret om de mener det er verdt prisen.

Flere av opposisjonspartiene har reagert kraftig på kostnadssprekken – og mener at byråden har brutt informasjonsplikten ved ikke å varsle bystyret tidligere.

– Ber ikke om spesialbehandling

– Det kommer påstander om at jeg har brutt informasjonsplikten. Jeg mener helt klart at jeg ikke har det. Realiteten er at bystyret har fått kvalitetssikret informasjon og en opplyst sak raskt, skriver Berg.

Hun viser til at det tok 21 måneder før Stortinget fikk kvalitetssikret informasjon om kostnadssprekken i Intercity-utbyggingen til Moss.

– Det er vanskelig å forstå at kostnadssprekker som møtes med skuldertrekk når de begås av borgerlige statsråder, blir omtalt som skandaler når de begås av en grønn byråd. Eller at kravene til informasjonsflyt er en helt annen hvis man vurderer en statsråd fra Høyre enn hvis man vurderer meg, skriver hun og fortsetter:

– Jeg ber ikke om spesialbehandling, jeg ønsker bare å bli målt etter de samme kriteriene som alle andre politikere som styrer over store og kostbare prosjekter.