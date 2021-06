INTENSIV: I 2020 var 502 av intensivoppholdene knyttet til covid-syke. Bildet er fra intensivavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Foto: Javad Parsa

Intensivpasientene: Hver femte covid-pasient hadde vært utenlands

Hver femte covid-pasient som ble lagt inn på intensivavdeling, hadde vært på utenlandsreise i løpet av de siste to ukene før de fikk de første coronasymptomene.

Av Anne Stine Sæther

Publisert: Nå nettopp

Det viser en analyse fra Norsk intensiv- og pandemiregister (NIPaR).

De har analysert opplysninger om alle covid-pasientene i 2020. I det første pandemiåret ble det registrert til sammen 17.147 intensivopphold for 14.398 pasienter. 502 av intensivoppholdene gjaldt pasienter med covid-19.

– Dette er registrert av sykehuset og er basert på informasjon fra pasienten selv. Vi vet ikke hvor i utlandet de har vært, sier Eirik Alnes Buanes, som leder Intensivregisteret.

I juli i fjor skrev VG om den økende smitten fra utlandet. Da var det åpnet opp for mer utenlandsreise. 9 av 56 smittede var smittet i «grønne» land.

– Covid-pasientene har markert lengre liggetid på intensivavdeling enn andre pasienter. Medianen er 8,2 døgn, mens for andre er det 2,0 døgn. Det er også en høyere andel av covid-pasientene som trenger respiratorbehandling: 81 prosent av covid-pasientene, mot 59 prosent av andre pasienter, sier Buanes.

Norsk intensiv- og pandemiregister (NIPaR) er en del av det nasjonale nettverket av medisinske kvalitetsregistre. I forbindelse med pandemien ble registeret i 2020 utvidet til å også omfatte pasienter «innlagt i spesialisthelsetjenesten med smittsom sykdom under epidemier som omfatter Norge eller pandemier.»

– Ressursbruken er stor

I 2020 var det fortsatt ingen som kjente til den britisk mutasjonen som først spredte seg med et stort utbrudd i Nordre Follo tidlig i 2021. Analysen gjelder pasienter som ble syke og lagt inn på intensivavdeling fra vinteren 2020 og ut det første pandemiåret.

Registertallene viser at covidpasientene trengte lenger respiratortid enn intensivpasienter med andre sykdommer: I gjennomsnitt 8,6 døgn mot 2 døgn.

– Ressursbruken er stor, selv om antall intensivopphold er avgrenset, sier Eirik Alnes Buanes.

INTENSIVREGISTERET: Leder Eirik Alnes Buanes. Foto: Katrine Sunde

Mange covid-pasienter på intensiv har risikofaktorer, men flere covid-pasienter er i utgangspunktet er yngre og friske personer sammenlignet med intensivpasienter generelt. Dødeligheten blant intensivpasienter i Norge er lav sammenlignet med flere andre land, sier Buanes.

Mange senger, men få ansatte

I årsrapporten for 2020 bekreftes det at hjertesykdom, diabetes og astma har vært risikofaktorer hos sykehusinnlagte covidpasienter. Man ser blant annet relativt hyppig bruk av medisinene mot hjertesykdom og diabetes.

6 prosent av de sykehusinnlagte covid-pasientene var helsepersonell med pasientkontakt eller ansatte på et mikrobiologisk laboratorium.

Intensivregisteret skriver at de fleste intensivoppholdene er blitt håndtert av noen få helseforetak.

– I rapporten bekreftes den avgrensede kapasiteten for respiratorbehandling i Norge. Det vises i våre tabeller. Nasjonal kapasitet for respiratorbehandling ved ordinær drift rapportert av medlemsenhetene i registeret er 4.8 per 100.000 befolkning. Vi har mange senger, men få til å bemanne dem, sier Eirik Alnes Buanes.

ECMO: De aller sykeste coronapasientene har vært koblet til hjerte- lungemaskin. (foto: Javad Parsa) Foto: Javad Parsa

les også Mangler sommervikarer på intensivavdeling: – Vi har en bemanningskrise

Det er til sammen registrert 3026 sykehusopphold fordelt på 2712 personer med covid-19 i 2020. Tallet baserer seg på pasienter som er innlagt i spesialisthelsetjenesten og har positiv PCR-prøve for SARS-CoV-2.

For 2384 av de 3026 sykehusoppholdene som er fordelt på 2180 personer, var covid-19 hovedårsaken til innlegging i spesialisthelsetjenesten

Av 2180 sykehusbehandlede covid-pasienter er 160 (6,7 %) døde på sykehus. Ett halvt år etter innleggelse på sykehus, var en lavere andel av de registrerte i arbeid og en høyere andel av sykemeldte sammenlignet med før covid-19.