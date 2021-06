OVERVELDET: Tia Dilara Lona Altinpinar (15) er overveldet over alt som har skjedd etter at hun sto frem i media og fortalte om skolebesøket på Osterøy. – Jeg hadde ikke trodd det skulle bli så stort. Foto: Privat / skjermdump Tiktok

Tia (15) hetses etter at hun varslet om bevæpnet politi på skolebesøk

Tia (15) fikk flere hetsende meldinger etter at hun varslet om presentasjonen bevæpnet politi holdt for skoleklassen hennes. Nå får hun ros av kunnskapsministeren og ordføreren.

«Ta 200-bussen til Kvist og hopp takk»

«Oppmerksomhetssyk»







«(...) så kjem du og lage ei stor sak ut av det fordi at du berre vil ha oppmerksomhet. Idiotisk.»

«Du er så tard»

Disse utdragene er hentet fra kommentarfeltet til Tia Dilara Lona Altinpinar (15) på TikTok. De har kommet etter at hun valgte å prate med VG og andre medier om at væpnet politi stilte opp på skolen hennes og feilinformerte om både straff og narkotika.

Bare tre dager etter at hun varslet om hendelsen, har dette skjedd:

Vest politidistrikt og lokalt politi på Osterøy har lagt seg flate og beklaget både presentasjonen og at de stilte bevæpnet

Politidirektoratet har bedt alle politidistrikter å gå gjennom foredragsmateriale rettet mot barn og unge

Kunnskapsminister Guri Melby har tatt avstand fra hendelsen og innholdet

Elevorganisasjonen har bedt Melby og Politidirektoratet om et møte for å lage retningslinjer for hvordan politiet skal opptre i skolen

– Det har vært øyeblikk der jeg har tenkt at «saken er jo ikke så stor» og følt meg teit. Men så husker jeg på alle som støtter meg, og alt som har skjedd etter at jeg sa fra, sier Lona Altinpinar til VG tre dager etter at hun først sto frem.

OGSÅ PÅ FACEBOOK: Det er ikke bare ungdommer som har hetset på TikTok og andre sosiale medier. Disse kommentarene er skrevet av voksne mennesker i VGs kommentarfelt på Facebook. Foto: Skjermdump, Facebook

Det har likevel ikke vært bare enkelt for 15-åringen å være «frontfigur» i en riksdekkende mediesak med høyt temperament.

– Det verste var da noen på skolen skrev at jeg måtte ta en buss til Osterøy-broen og hoppe, sier hun.

Melby: – De bør skamme seg

Da Lona Altinpinar la ut en video på TikTok, rant kommentarene inn. Mens noen var hyggelige og støttende, var mange hatefulle.

Hun har likevel tatt seg tid til å svare alle sammen, i et forsøk på å bygge bro med meningsmotstandere.

– Jeg har svart dem på en hyggelig måte. Hvis jeg svarer dem stygt er jeg jo bare like dårlig som de er.

– Men det kan ikke være bare lett å få så mange stygge meldinger?

– Jeg ble mobbet fra førsteklasse til 8. klasse, så jeg har lært meg å ikke bry meg om sånt.

15-åringen får full støtte fra kunnskapsminister Guri Melby, som tidligere har beskrevet skolebesøket som «utdatert og bakstreversk».

– Vi skal være glade for at vi har elever som Tia, som melder fra når det er noe de reagerer på og opplever at ikke er greit.

FULL STØTTE: Kunnskapsminister Guri Melby engasjerte seg stort i debatten om bevæpning på skolen. Nå slår hun også et slag for 15-åringen som turte å si ifra. Foto: Xueqi Pang

Hun mener at det er fullstendig uakseptabelt at Lona Altinpinar blir utsatt for hets og trusler.

– De som driver med det bør rett og slett skamme seg. Slik skal vi ikke ha det.

Støtteerklæringen fra Melby gjør det lettere å stå i hetsen, synes 15-åringen.

– Jeg får høre at jeg driter meg ut, men nå kan jeg jo vise til at Melby er enig med meg.

– Føltes som om skolen prøvde å henge meg ut

Rektor har tidligere uttalt til VG at de har mottatt utelukkende positive tilbakemeldinger etter politiets foredrag.

Lona Altinpinar er ikke imponert over hvordan skolen har håndtert situasjonen. Hun opplever at det ikke er rom for å ytre seg i saker som kan oppleves som kritiske mot skolen.

15-åringen forteller at læreren, dagen etter VG-artikkelen, startet timen med det som opplevdes som et direkte stikk mot henne.

– Rektor hadde tydeligvis bedt alle lærerne om å si at det er ulovlig å ta bilder i klasserommet. Det føltes som om de prøvde å henge meg ut.

Rektor ved skolen avviser i en epost at hun ikke har instruert lærere om å advare mot å ta bilder. Hun sier «lærere på skolen har på eget initativ reflektert sammen med elevene om dagsaktuelle saker».

Til tross mye motbør: Én lærer tok Tia til side, sier hun.

– Han fortalte meg hvor stolt han var av meg.

Rektor: Hun har vår fulle støtte

Jeg tar fullstendig avstand fra den netthetsen som vår elev nå blir utsatt for, sier rektor Hjørdis Østerbø i et skriftlig svar.

– Eleven har vår fulle støtte og vet at dørene våre alltid er åpne. Jeg er lei meg for denne belastningen eleven har fått, og kommunen oppfordrer til å melder slik sjikane til politiet.

Rektor presiserer at hun ikke kan kommentere enkeltelever. På generelt grunnlag sier hun at skolen umiddelbart iverksetter undersøkelser dersom de får kjennskap til at elever føler seg krenket på skolen.

– Om undersøkelsen viser at eleven er krenket, setter vi inn tiltak i samarbeid med eleven og hjemmet etter gjeldene regelverk.

Foto: Skjermdump/Tiktok

Østerbø tilføyer at skolen skal være et rom for å ytre seg og reflektere i fellesskap, i trygge rammer preget av gjensidig respekt.

Skolen kommer fortsatt til å samarbeide med lokalt politi om kriminalitetsforebyggende arbeid, men vil heretter på forhånd kvalitetssikre innholdet som skal presenteres.

– Jeg har allerede begynt å drøfte rutinene for hvordan slike besøk skal skje med lederen for politistasjonen på Osterøy. De skal være klare før skolestart i august, sier rektor.

Se flere av lysbildene i bildegalleriet. Presentasjonen inneholdt i tillegg informasjon om trafikksikkerhet.

Ordfører tar avstand – lover å følge opp

Det der er helt forferdelig, sier ordfører på Osterøy, Lars Fjeldstad (Sp), når han hører om hva 15-åringen har stått i de siste par dagene.

– Uansett hvor uenig eller enig du måtte være, så finnes det ingen unnskyldning for å gå til personangrep, trusler eller hets. Jeg tar selvfølgelig avstand fra det.

Da VG torsdag kontaktet Fjeldstad om hetsen, lovet han å ta opp saken med oppvekstansvarlig i kommunen.

TAR AVSTAND: Ordfører på Osterøy, Lars Fjeldstad (Sp), tar avstand fra hetsen som har haglet mot en av elevene i kommunen hans. Han stoler på at skolen tar ansvar for å håndtere situasjonen. Foto: Osterøy kommune

– Jeg har hatt en samtale med rådmann og ansvarlig for oppvekst. Men jeg følge opp igjen nå, sier han fredag.

Han ønsker ikke å kommentere skolens håndtering av saken, men sier han har full tillitt til skoleledelsen.

Lona Altinpinar forteller at denne saken har gjort henne mer lysten på å engasjere seg i samfunnet.

Hennes beste råd til andre ungdommer som blir hetset for å ytre seg:

– Livet er for kort til å høre på idioter. Man kan ikke gå rundt og bry seg om hva andre tenker.