Her 3D-printer legene verktøy og modeller til operasjoner

NORDBYHAGEN (VG) Ahus er et steg nærmere å kunne 3D-printe spesialtilpassede implantater og kroppsdeler.

Av Jenny-Linn Lohne og Jil Yngland (foto)

Publisert: Nå nettopp

Maskinen inne på sykehuset jobber møysommelig. Litt etter litt materialiseres en gjenstand. Det er en modell av et tinningbein med en type tumor som går i retning av hjernehinnen – basert på en ekte pasient.

Den skal kirurgene bruke som modell slik at den faktiske operasjonen – som er tett på hjernen – blir enda tryggere og går enda fortere.

– Før gjorde vi det mer på øyemål. Dette blir nærmere persontilpasset kirurgisk presisjon, sier lege i spesialisering, Rune Bruhn Jakobsen, til VG.

Det hele koster omkring 100 kroner i materialkostnader.

Trening

Tre høyteknologiske maskiner står nå klare for oppdrag for pasientene på Akershus universitetssykehus. De kan printe ut modeller slik at kirurgene kan trene på pasientens faktiske anatomi, men også spesialtilpassede verktøy som brukes under operasjonene.

Maskinene bringer sykehuset et steg nærmere å kunne 3D-printe implantater og andre bestanddeler som skal opereres inn i pasienten.

TOSPANN: Lege i spesialisering Max Temmesfeld og lege i spesialisering Rune Bruhn Jakobsen viser frem hvordan de sager i en 3D-printet modell av et bein. Foto: Jil Yngland, VG

Prosjektet begynte å kjelleren til Max Temmesfeld. Han er lege i spesialering ved ortopedisk klinikk på Ahus. Han fattet interesse for hva 3D-printing kan brukes som innen medisin. Med egne midler kjøpte han en printer.

Så fikk han avdelingsledelsen ved ortopedisk klinikk og Universitetet i Oslo med på laget, samt forsknings- og innovasjonsdivisjonen på sykehuset. Med ble også Bruhn Jakobsen og seksjonsoverlege Juha Tapio Silvola ved øre-nese-hals.

Sammen så de behovet for å bruke 3D-modeller for å operere kompliserte brudd, medfødte feilstillinger eller brudd som hadde grodd feil.

– Behandlingene vi har for dette er greie, men ikke gode nok. Mange blir ufør av ortopediske tilstander, sier Temmesfeld.

Nøkkelen

I 2021 hadde de fått installert alle tre maskinene i foajeen på Ahus.

– Dette er nøkkelen til forbedring, til å bli flinkere på det meste, sier Bruhn Jakobsen.

fullskjerm neste Her brukes et 3D-printet verktøy for å rette ut et brudd i armen til en gutt.

– Med 3D-modellene kan vi foreta visse operasjoner med å åpne mindre og med et presisjonsnivå som er mye bedre. Vi kunne sage akkurat der vi skulle, sier Temmesfeld.

Professor Silvola så muligheten til å bruke de spesialtilpassede modellene hos for eksempel pasienter med tumor ved tinningbeinet i hodet. Dermed kan de øve seg på den kompliserte kirurgien på forhånd.

– Så tar vi den med ned på operasjonsstuen for å ha 3D-modellen der, sier Silvola.

Han forteller at de nå utfører omkring en slik operasjon i uken og at det årlig er til hjelp for rundt 45 pasienter med denne typen tumor årlig.

PRINTERE: Slik ser 3D-printerne på Ahus ut. Foto: Jil Yngland, VG

– Det gjør at operasjonen går fortere og tryggere, sier han.

Teknologi

For Kris Gabriel (22) fra Lørenskog var det et knust håndledd som skapte problemer. Han ødela leddet mens han spilte basket og merket at han hadde smerter ved belastning etter den første operasjonen.

– Jeg hadde mindre bevegelse og det ble ikke bedre over tid, sier han.

fullskjerm neste HÅNDLEDD: T.v: Slik så håndleddet til Kris Gabriel ut før operasjonen. Et område i leddflaten er i praksis kløvd i to. T.h: Slik så håndleddet hans ut etter at det ble sagd i for å simulere inngrepet - og så fiksert med to stålpinner.

Da han fortalte det til Temmesfeld kollega, ble det åpenbart at 3D-printing kunne passe godt inn for det ødelagte håndleddet. De spesialtilpassede verktøyene ble brukt for å gjenoppbygge og styrke leddet. Han er trolig den første pasienten i Norge hvor slike sykehusproduserte, 3D-printede verktøy er brukt.

Hadde ikke det skjedd, kunne Kris Gabriel måtte stive av hånden før han ble 30 år – i ytterste konsekvens. I stedet løfter han 100 kilo i benk og trener boksing.

OPERERT: Kris Gabriel (22) knuste håndleddet, men ble ikke god etter den første operasjonen. Nå løfter han vekter og trener boksing. Foto: Jil Yngland

– Nå er det veldig bra. Jeg får gjort alt jeg vil gjøre, sier Kris Gabriel.

– Det er veldig kul teknologi. Det er imponerende at han har gjort alt på egen hånd, sier han om Temmesfeld.

Selv studerer han på NTNU for å bli maskiningeniør.

– Hvis vi ikke hadde fått ordnet opp i bruddet, kunne det fått store konsekvenser, sier Temmesfeld.

Implantat

Nå jobber Temmesfeld med et prosjekt hvor de 3D-printer en benplate i metall som skal brukes ved brudd i kneskålen. Det jobbes med en prototype som Temmesfeld håper kan settes inn i pasienter om noen år – om de får godkjenning.

– Det er også mulig å tilpasse den pasientens anatomi, men også med et generisk implantat, sier han.

En gang i fremtiden drømmer legene om at det kan 3D-printes levende vev som kan brukes til å erstatte organer og knokler. I USA har forskere allerede 3D-printet eggstokker som er satt inn i steriliserte mus.

– De ble gravide, sier Temmesfeld.

Til sammen anslår gruppen at rundt 60 pasienter har fått 3D-teknologi som en del av behandlingen sin.

– Vi er veldig stolte. Dette tilbudet er helt unikt i Norge og i Skandinavia fordi det er drevet frem av helsepersonell, sier kirurgene.