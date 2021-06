Kronprinsesse Mette-Marit om hets av AUF-ere: − Skammelig

SKAUGUM (VG) Kronprinsesse Mette-Marit synes det er skammelig at AUF-ere som overlevde 22. juli-terroren på Utøya har opplevd å bli hetset.

Av Stella Bugge og Alfred Lindbæk Nortvedt (video)

Publisert:

Denne sommeren er det ti år siden terrorangrepet rammet Norge, og kongefamilien har i den anledning møtt mennesker som ble berørt – overlevende, pårørende, nødetater og frivillige hjelpere.

Onsdag traff kronprinsparet overlevende fra regjeringskvartalet, og i etterkant tok de seg tid til en kort prat med noen representanter fra pressen på terrassen på Skaugum.

– Tankegodset fra høyreekstreme florerer ennå på nettet og en av tre Utøya-overlevende har mottatt hatmeldinger eller trusler. Hva tenker kronprinsparet om det?

– Vi reagerer veldig sterkt på det. Det er selvfølgelig ikke akseptabelt. Trusler og hatmeldinger er jo ikke greit i noen sammenheng, og at det da går ut over dem som har opplevd terror i tillegg, det er jo nesten ikke til å forstå, sier kronprins Haakon.

– Skammelig

Kronprinsesse Mette-Marit er krystallklar på hva hun mener.

– At AUF-ere har blitt hetset for holdningene sine og knyttet det opp mot terroren – jeg synes det er skammelig. Jeg synes virkelig det er ordentlig skammelig. Og det synes jeg at vi som samfunn ikke kan akseptere rett og slett.

KLAR TALE: Kronprinsesse Mette-Marit synes det er ordentlig skammelig at AUF-ere som overlevde Utøya har blitt hetset. Foto: Terje Pedersen, NTB

Kronprinsessen mener man kan bruke det som har skjedd til å snakke om hva slags samfunn vi ønsker oss.

– Og hva slags holdninger vi ønsker er innafor i samfunnet vårt. Hvordan vi snakker til hverandre, og hvordan den offentlige diskursen er, hvordan det er greit å snakke sammen i det offentlige rom.

Kronprinsen peker på at vi som samfunn må skape en kultur som gjør at vi klarer å uttrykke oss litt mer konstruktivt og snakke til hverandre på en skikkelig måte, og at det er viktig at dette blir diskutert ordentlig.

– Dette må vi hjelpe hverandre med å løse, for det er jo et samfunnsproblem.

– Et nasjonalt traume

Anders Behring Breiviks massedrap i Oslo og på Utøya fredag 22. juli 2011 er det verste angrepet som har rammet Norge etter 2. verdenskrig. 77 mennesker mistet livet.

– Går det an å si noe om hvordan den dagen for ti år siden har påvirket dere som mennesker?

– Det er veldig sterke inntrykk selvfølgelig. Det var jo et angrep på Arbeiderpartiet, på AUF, på staten vår, samfunnet vårt, og ble jo også et nasjonalt traume. Så det er jo noe vi, i likhet med alle andre nordmenn, bærer med oss som en del av vår historie, et åpent sår egentlig på mange måter som kan være vanskelig å snakke om og ta opp, sier kronprins Haakon.

10 ÅR: Den 22. juli er det 10 år siden det verste angrepet som rammet Norge etter 2. verdenskrig. I den anledning har kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon møtt overlevende og andre som ble berørt av terroren. Onsdag tok de seg tid til en kort prat med pressen på terrassen på Skaugum. Foto: Terje Pedersen, NTB

Mette-Marit tror hun alltid kommer til å bære med seg det som skjedde denne julidagen.

– Det er jo noen av de menneskene vi traff den gangen og som vi alltid kommer til å bære med oss videre ... Alle som var involvert på et eller annet vis kommer aldri til å glemme det. Det er noe en bærer med seg resten av livet, tenker jeg.

Fortsatt sliter over en av tre overlevende med posttraumatiske stressymptomer, viser ny forskning.

En forskergruppe ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)har fulgt Utøya-overlevende og pårørende i fire omganger siden 2011. Studien viser at mer enn hver tredje som overlevde terroren på Utøya, fortsatt sliter med posttraumatiske stresslidelser. En av fem pårørende oppgir det samme.

Den siste intervjurunden ble gjennomført i fjor, 8,5 år etter terroren.

De sterke historiene som kronprinsparet har fått høre, har gjort inntrykk.

– Det er jo naturlig at når man har opplevd noe som er så traumatisk og opplevd terroren så nært, så er det jo naturlig at det også er vanskeligheter lenge etterpå. Det er jo noe som gjør veldig inntrykk. Og så tror jeg det er sånn ... at traumer har jo en tendens til å ikke nødvendigvis påvirke deg helt likt hele tiden. Du kan ha gode perioder, og så plutselig så kommer det en vanskelig periode. Og det kan man være litt uforberedt på kanskje, sier kronprins Haakon.

Mette-Marit peker på at terroren også gikk til angrep på et sett med verdier.

– Det å fortsette å snakke om hvilke verdier som skal være viktige for oss i det norske samfunnet, det tror jeg er diskusjon vi ikke må ta lett på og ikke glemme. At det er viktig at den diskusjonen fortsetter, også etter den markeringen som er i sommer.