GIKK TIL SAK: En kvinne saksøkte begravelsesbyrået etter brorens gravferd. Illustrasjonsfoto. Foto: Marit Hommedal / NTB

Kisten til broren lå på defekt kjølerom – begravelsesbyrå dømt

Et begravelsesbyrå er idømt erstatningsansvar etter liksyning: – Retten legger til grunn at synet og lukten fra kisten var grusom, heter det i dommen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kisten skal ifølge dommen ha stått på et defekt kjølerom i flere dager. Saksøker skal ha fått sjokk da hun så sin avdøde bror før begravelsen en sommerdag i 2018 og siden blitt sykmeldt.

Tingretten legger til grunn at begravelsesbyrået ikke kontrollerte liket, før kisten ble transportert til kapellet.

– Når man har gjort noe slikt mot et menneske, så tar man på seg ansvaret. Jeg føler at dommen er rettferdig, sier kvinnen til VG etter at dommen falt denne uken.

Broren hennes døde 15. juni 2018. Seks dager senere ble det holdt syning av avdøde. Før avdøde ble gravlagt 27. juni, ble kistelokket igjen løftet av.

En gang mellom 23. og 27. juni sviktet kjølingen der avdøde ble oppbevart. Begravelsesbyrået besørget da at liket ble flyttet til et fungerende kjølerom.

SVIKTET: Kjølerommet der avdøde ble oppbevart, gikk i stykker. Illustrasjonsfoto. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Før bisettelsen ønsket familien syning i kirkerommet, for å legge personlige eiendeler i kisten. Saksøker og begravelsesagent løftet lokket av kisten.

– Grufullt syn

– Saksøker har forklart at idet kistelokket gikk av, ble hun møtt av et grufullt syn og lukt av et lik i forråtnelse, heter det i dommen.

To andre vitner forklarte at det kom en grusom lukt som ikke kan beskrives. De forklarte at kisterommet måtte utluftes før begravelsen.

Kvinnen som saksøkte begravelsesbyrået og deres forsikringsselskap, ble sykmeldt etter hendelsen. Et år senere ble hun innvilget arbeidsavklaringspenger.

Kvinnen anførte i retten at hun ble påført betydelig psykisk skade og at det er årsakssammenheng mellom hendelsen og hennes nedsatte funksjons- og arbeidsevne.

– Man får fysiske smerter av å ha det psykisk vondt hele tiden. Men det er ikke noe andre kan se, sier kvinnen til VG.

Avviste ansvar

Begravelsesbyrået avviste i retten erstatningsansvar. De mener at de ikke handlet uaktsomt og viser til at ingen lover, forskrifter eller bransjenormer ble brutt.

Byrået anførte at deres ansatte kontrollerte liket før transporten til kapellet og at forholdene på det tidspunkt skal ha vært i orden.

AVVISTE: Begravelsesbyrået avviste i retten at de hadde opptrådt uaktsomt. Illustrasjonsfoto. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Begravelsesagenten forklarte i retten at hun ikke observerte noe unormalt ut over litt blod på avdødes bryst, da kisten ble åpnet i kapellet og raskt lukket igjen.

Retten legger til grunn at byrået unnlot å kontrollere liket og skriver:

– Etter bevisførselen har retten kommet til at det mest sannsynlige faktum er at forråtnelsesprosessen var synlig og godt i gang ved syningen i kirkerommet.

Dommen refererer også et vitne fra byråets arbeidsgiverorganisasjon, som forklarte at det er en bransjenorm at kisten skal kontrolleres rett før syning.

– Burde ha kontroll

Retten legger dette til grunn og er kommet til at pårørende må kunne forvente at et begravelsesbyrå kontrollerer kisten og likets beskaffenhet før syning.

– Begravelsesbyrået burde ha kontroll på hvordan ting er, sier kvinnen som gikk til sak.

Hun viser til at flere vitner var til stede.

– Jeg har blitt trodd av folk hele tiden. Det som er dumt, er at begravelsesbyrået ikke har tatt på seg ansvaret.

DØMT: Begravelsesbyrået er idømt erstatningsansvar, men dommen er ikke rettskraftig. Illustrasjonsfoto. Foto: Kim Nygård

Retten vektlegger også at byrået hadde en særlig oppfordring til å kontrollere liket, da de visste at avdøde hadde vært oppbevart på et defekt kjølerom.

Etter en samlet vurdering kom retten til at begravelsesbyrået opptrådte uaktsomt og at vilkårene for årsakssammenheng og erstatning er oppfylt.

– Skulle ikke ha skjedd

– Selv om vi vant, skulle dette i utgangspunktet ikke ha skjedd. Det er vanskelig å føle noe, sier kvinnen etter dommen ble klar.

Begravelsesbyrået og deres forsikringsselskap er idømt erstatningsansvar og må også betale kvinnens saksomkostninger på 340.000 kroner.

Eventuell erstatningssum er ikke utmålt i denne dommen, kun erstatningsansvar er plassert.

– Jeg har det fortsatt helt likt, men dommen kan forandre noe for andre, sier kvinnen.

Dommen er ikke rettskraftig da ankefristen ikke har gått ut. Ingen av partene har tatt stilling til en eventuell anke ennå.

– Vi ser at tingretten har funnet tilstrekkelig bevis for vårt syn og er fornøyd med det. Men jeg kan ikke kommentere ytterligere før dommen er rettskraftig, sier kvinnens advokat til VG.

De saksøktes advokat skriver i en SMS at han ikke har noen kommentarer til dommen. Heller ikke begravelsesbyråets styreleder vil kommentere dommen i VG.